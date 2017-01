"El pacto de gobierno se ha convertido en un culebrón que no tendrá final feliz"

La portavoz municipal y diputada del PP, María José García-Pelayo, calificó ayer de "culebrón" las negociaciones para cerrar un futuro acuerdo de gobierno entre el PSOE y sus socios de investidura. En concreto, se refirió a que está previsto que la próxima semana PSOE, Ganemos e IU se reúnan para estudiar la posibilidad de conformar un gobierno tripartito. No obstante, hay que recordar que en diciembre ya fracasó un intento de acercamiento por la negativa de Ganemos a sentarse con el PSOE si Mamen Sánchez seguía como alcaldesa.

Ante estas circunstancias, García-Pelayo insistió ayer en que "lo del pacto de gobierno en Jerez se ha convertido en un culebrón que, en todo caso, final feliz no va a tener". "Lo cierto es que al final, con todos estos dimes y diretes de pacto o no pacto, el mensaje que nos está lanzando con claridad el Partido Socialista es que ahora mismo no hay gobierno o que no son capaces de gobernar. ¿Por qué? Pues porque si el PSOE y Mamen Sánchez sintieran que tienen un gobierno sólido, estable, firme... no estaría permanentemente invitando a los demás a entrar en el gobierno", aseguró la dirigente popular. Por todo ello, recalcó que le parece "ridículo" que estén "montando un teatro permanentemente. Al PSOE le puede interesar tener estabilidad con Podemos, ellos sabrán, fíjense como está Cádiz, pero lo cierto es que a los ciudadanos nos están lanzando un mensaje que es clarísimo, y es que 'soy incapaz de gobernar en minoría. Llevaba razón cuando dije que gobernar con siete concejales era engañar a los jerezanos'. Eso es lo que nos está diciendo todos los días".

"Jerez para que crezca lo primero que tiene que tener es estabilidad y credibilidad"

García-Pelayo subrayó que si Mamen Sánchez tuviera un gobierno "firme, sólido, estable y con un proyecto de ciudad no necesitaría estar todo el día con acuerdos de mesa camilla". En este punto ironizó sobre los encuentros entre las distintas formaciones asegurando que "nadie sabe de qué hablan, ni se van o no van, todo con un secretismo... Los que hablaban de transparencia. Parece que nos vamos enterando por lo que van poniendo en los tuits. Han pasado de las reuniones públicas en el Arenal, de grabar las reuniones... a que aquí todo se haga de tapadillo y con un misterio".

La portavoz municipal del PP aseguró que, debido a la situación política en Jerez "hay mucha tristeza y desazón en la ciudad y creo que realmente lo que se confirma es eso, que el PSOE es incapaz de gobernar con siete concejales y que engañó a los ciudadanos y nos engañan todos los días". Asimismo, Pelayo se refirió ayer al acuerdo institucional aprobado en el pleno de esta semana para que Tesla se ubique en Jerez. "Sería una gran alegría para todos, -apuntó- pero lo primero que mira cualquier inversor y, lo digo por experiencia, es qué gobierno tiene esa ciudad y la comunidad autónoma, si hay estabilidad... cuando vean lo que ocurre aquí en Jerez... ¿quién va a ser el interlocutor de la ciudad? ¿El señor Santi de Podemos que a lo mejor está dentro del gobierno dentro de una semana?". Por estos motivos, Pelayo aseguró que para que Jerez crezca "lo primero que tiene que tener es estabilidad y ofrecer credibilidad, y creo que ahora mismo con esos dimes y diretes, cotilleos y culebrones que nos montan todos los días lo único que demuestra es que no tenemos nada de eso, estamos casi casi sin gobierno". "Lo que quieren es formar un gobierno, con lo cual están reconociendo que están sin gobierno y se nota", concluyó la diputada popular.