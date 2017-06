El gobierno defenderá el presupuesto enviando nuevos datos a Hacienda

El Ministerio de Hacienda en Madrid acogió ayer la esperada reunión entre los técnicos del departamento y los representantes del Ayuntamiento de Jerez para abordar el presupuesto de 2017, tras el informe emitido por la Secretaría de Estado la pasada semana en la que se condicionaba la aprobación del mismo a una reducción de gastos. Como ya adelantaron, tanto la alcaldesa Mamen Sánchez como el delegado de Economía, Santiago Sánchez, defendieron ayer el documento económico municipal y respondieron a las cuestiones planteadas por el Ministerio. Tras finalizar el encuentro -en el que también estuvieron presentes técnicos municipales y las concejalas de Ganemos Maribel Ripalda y Kika González-, la alcaldesa calificó de "positiva" la reunión con Hacienda. "Hemos podido acreditar muchas de las cosas que ellos nos estaban pidiendo", aseguró, añadiendo que "nosotros hemos mantenido la defensa del presupuesto y, por tanto, que no haya ningún recorte". Por estos motivos, la regidora detalló el gobierno local continuará negociando con Hacienda y "nos hemos comprometido a mandarle nueva documentación". "Hemos hecho una defensa a ultranza de lo que es el presupuesto que hemos aprobado mayoritariamente por el pleno", aseguró Sánchez, explicando que "hemos traído 23 expedientes y determinados informes que demuestran cómo está hecho este presupuesto".

Según las declaraciones de la alcaldesa a laFM radio, desde Hacienda se han comprometido a estudiar toda esa información y "también nos han pedido algunos datos más que nos hemos comprometido a pasarlos de aquí al viernes y también le hemos pedido que den agilidad a esa contestación y a ese estudio que tienen que hacer de la documentación". "Les hemos comentado que la semana que viene estamos dispuestos a estar aquí si no nos contestan", advirtió Sánchez.

Sánchez insiste en que es un presupuesto especial al contemplar los gastos del ERE

Tras la cita con Hacienda en Madrid, la regidora reconoció ayer que "es verdad que es un presupuesto muy especial en el que muchos de los gastos que se producen son especiales por este año", dijo en alusión a "los casi 3 millones del ERE". No obstante, insistió en que "estamos poniendo mucho control y haciendo las cosas bien hechas . Es verdad que hay cosas que antes no aparecían en los presupuestos aunque que tenían que haber aparecido y ahora nosotros le estamos dando aspecto de formalidad y legalidad". Por ello, reconoció que "el Ministerio puede entender que hay determinado desajuste" que, según dijo, desde el Ayuntamiento se aclarará. "Lo que más le hemos planteado en la reunión es por qué ahora y no antes. Nos han dicho que ellos no estaban para fiscalizar y no es cuestión de fiscalizar, pero sí de controlar", lamentó. Además, Sánchez criticó duramente la gestión del anterior gobierno del PP ya que "no se puede hacer un despido de ERE que cuesta 4 millones al Ayuntamiento y subir los gastos de gratificaciones y productividades 8 millones. Ahí alguien tenía que haber estado controlando". De hecho, reconoció que en el encuentro "el Ministerio sigue insistiendo en el capítulo 1 y 2 pero le hemos dicho que no podemos tocar ya más y es lo que vamos a intentar".

Igualmente recordó que había muchas "facturas que no florecían antes porque estaban guardadas en un cajón y nosotros nos hemos visto obligados a darle ese aspecto de legalidad que tenían que tener, ¿por qué no controlaron eso?". Así, respecto a los datos de las OPA señaló que se ha pasado de "más de 100 millones a 50. Eso es un esfuerzo tremendo y enorme y eso tienen que verlo porque antes no lo han hecho y han dejado que las OPA fueran creciendo".

Ante este panorama, la alcaldesa aseguró que le han dejado dos claros mensajes a Hacienda. "Hemos dicho, primero, dónde estaba el Ministerio antes, en estos años atrás". En segundo lugar, Sánchez trasladó que desde el Gobierno central "también están haciendo una especie de llamada a los ayuntamientos a prorrogar los presupuestos porque cuando prorrogas no pasa nada, cuando no tienes presupuesto no pasa nada, pero cuando tienes un presupuesto realista, que tiene inversiones para la ciudad y que, además, cumple con la normativa entonces viene el Ministerio a decir 'zasca, aquí te pillo'. Eso hay que pensarlo".