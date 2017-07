El gobierno estudia externalizar la gestión comercial del circuito

Según el calendario oficial del trazado, la actividad a las instalaciones volverá a principios de septiembre con varias tandas abiertas de motocicletas organizadas por clubes. A mediados de ese mes se celebrará la Internacional FIM CEV Repsol y, a la semana siguiente, el Festival de Vehículos Históricos. En octubre están previstas dos de las pruebas más importantes del calendario como la carrera automovilística de GP2 y la competición motera de Superbikes. Y ya en diciembre serán los test oficiales de la Fórmula V8 3.5. No obstante, Galván avanzó que se está ultimando la negociación para celebrar otra competición automovilística en noviembre, aunque evitó desvelar más detalles hasta que no se cierre el acuerdo.

A expensas del nombramiento de la nueva dirección de Cirjesa

El gobierno local aún no ha decidido quien será el sucesor de Cornelio Vela al frente de la sociedad pública Cirjesa. Lo que sí está claro es que no habrá fichajes externos sino que será otro técnico municipal el que se ponga al frente del trazado de velocidad. Al ser preguntado por este asunto, el delegado de Economía y vicepresidente de Cirjesa, Santiago Galván, señaló: "Seguimos buscando perfiles dentro de la casa; no se ha decidido nada todavía porque se están barajando dos o tres nombres y se han recibido varias peticiones de dentro de la casa". El ejecutivo no se ha marcado fechas para esta designación ya que entiende que "tiene margen" para su elección teniendo en cuenta que el circuito estará dos meses sin actividad por las obras de reasfaltado. No obstante, en cuestión de semanas se pretende convocar el consejo de administración donde se aprueben las cuentas de Cirjesa del año pasado que, según el edil, arrojarán números positivos. Los balances están ahora siendo analizados por la auditora.