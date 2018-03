El gobierno local "busca fórmulas" para subir el salario de la plantilla de ayuda a domicilio

El gobierno local negó ayer que la negociación del convenio con la plantilla de ayuda a domicilio esté paralizado, como han denunciado las trabajadoras y señaló que de hecho hoy viernes hay una reunión con la empresa Comujesa, que asumió el servicio, en la que según la teniente de alcaldesa de Acción Social, Carmen Collado, se abordarán aspectos de sus condiciones laborales, aunque no económicos. Collado señaló que aunque las negociaciones le corresponden a Comujesa, "yo me he incorporado a las mismas" y respecto a una mejora de las condiciones económicas de esta plantilla, indicó que en los presupuestos para este año se ha previsto una partida destinada a este fin, pero dejó claro que su aplicación está sujeta a que se encuentre una fórmula legal "para poder hacer algún tipo de incremento vía productividad u otra vía que nos permita la ley". De no ser así, explicó que las mejoras en el convenio estarán encaminadas a otros aspectos laborales.

Recordó que a finales del pasado año hubo que hacer una modificación de crédito para pagar por el servicio 450.000 euros más de lo que estaba presupuestado y señaló que se aplicó una subida salarial del 1% a estas trabajadoras, "como al resto de empleados públicos. En su convenio con la empresa privada la subida hubiera sido de un 0,5%, y además esa cantidad se destinó también a la normalización y una mejora de sus condiciones laborales, en temas como contratos o vacaciones". No obstante aclaró que si no se aprueba el presupuesto "no podremos incorporar los 450.000 euros que supuso el incremento de 2017".

Por su parte, IU pidió ayer una reunión "a tres bandas" con el comité "para desbloquear la negociación del convenio de la ayuda a domicilio" y recordó que la mejora de las condicionales laborales de esta plantilla "es uno de los acuerdos pendientes" a los que condicionó su apoyo al presupuesto.

El portavoz del grupo municipal de IU, Raúl Ruiz-Berdejo, subrayó que "no vale hablar de igualdad de género y mantener en condiciones precarias a un colectivo, como éste, eminentemente femenino. La trabajadoras aceptaron ampliar su jornada para que se municipalizara el servicio y el gobierno ya está tardando en cumplir con su parte y negociar un convenio digno". Añadió que la municipalización del servicio "está y estará incompleta hasta que redunde en una mejora en la prestación del servicio y en la dignificación de las condiciones laborales de la plantilla".

Ruiz-Berdejo mantiene que a día de hoy, "pese a que el gobierno se ha puesto al día con parte importante de la tarea que tenía pendiente, el acuerdo que permita desbloquear las negociaciones con la representación sindical de las trabajadoras sigue pendiente y el comité de empresa ya ha dado síntomas claros de que, tras más de un año transcurrido desde la municipalización, la paciencia empieza a agotarse". De hecho esta misma semana las trabajadoras anunciaron movilizaciones si no se desbloqueba la situación.

A juicio del portavoz del grupo municipal de IU, "ya está bien de dilatar la negociación" y sostuvo que "tendremos que sentarnos en una mesa las tres partes y no levantarnos hasta que las trabajadoras vean reconocida su legítima reivindicación con un compromiso firme que vaya más allá de las promesas y las buenas intenciones hasta ahora nunca concretadas".