"El gobierno está intentando un ERE encubierto y gratuito"

El gobierno municipal de Mamen Sánchez ha logrado algo bastante complicado: poner de acuerdo a más del 90% de los representantes sindicales del Ayuntamiento. Los ha unido, sin embargo, en su contra. El plan de funcionarización anunciado por la alcaldesa y la delegada de Recursos, Laura Álvarez, no ha gustado nada a los responsables de CGT, SIP, ATMJ y CSIF que se han enterado "por la prensa" de las intenciones del ejecutivo local. A pesar de que el gobierno municipal defiende que el proceso pretende dar estabilidad a la plantilla municipal -que actualmente sólo tiene un 28% de funcionarios-, para los delegados de estos cuatro sindicatos el anuncio del ejecutivo local sólo es una "maniobra" para llevar a cabo un "ERE encubierto". "Es un ataque frontal a la plantilla y no lo vamos a consentir", aseguraron ayer.

Así de tajantes se mostraron ayer el presidente del comité de empresa, Antonio Saborido (CGT), y el presidente de la junta de personal, Miguel Peña (SIP), que comparecieron junto a numerosos compañeros de sus sindicatos así como de CSIF y ATMJ. "Estamos aquí todos los sindicatos mayoritarios del Ayuntamiento. De 36 delegados que formamos el comité y la junta estamos 34, es decir, tenemos el apoyo mayoritario, más del 90% de lo que es la representación de la plantilla municipal", destacó Saborido.

ATMJ: "Sindicatos que estamos muy divididos, ante esta situación no lo vamos a estar"CGT: "Cuando Sánchez apruebe oposiciones, pues se las exigimos a los trabajadores"

A juicio de los responsables sindicales "este mal gobierno del PSOE de Mamen Sánchez desde que llegó ha venido con el hacha de guerra y no sabe cómo meter mano a la plantilla municipal. Esto último es un ejemplo más de lo que viene desarrollando desde que llegaron al gobierno". Saborido recalcó, además, que "están hablando de un proceso para garantizar los puestos de trabajo de los empleados municipales, cosa que es mentira. Este gobierno no ha hablado con los sindicatos, a ninguno le ha dado explicación de lo que iba a hacer y cuando nos hemos enterado ha sido a través de la prensa de la maniobra que están tratando de llevar a cabo". Por ello, hizo hincapié en que "lo que están tratando de hacer es ni más ni menos que un ERE encubierto y, además, gratuito. La idea de ellos es prácticamente deshacerse de parte de la plantilla, mandarlos a la calle, pero además sin respetar sus derechos adquiridos, sin darles nada". "Ellos venden que van a hacer funcionarios a la gente, cosa que es de dudosa legalidad", añadió.

En este punto, el presidente del comité de empresa acusó al equipo de gobierno socialista de ser "mentiroso compulsivo, no negocia nada, miente en todo, se compromete a todo y no cumple nada". Como ejemplo, recordó que la alcaldesa se comprometió a readmitir a los afectados por el ERE del PP y "no lo cumplió", al igual que "se comprometió a pagar un complemento personal transitorio con parte de la plantilla y no lo cumplió". "Lo único verdadero es que a través de diferentes acciones se ha cargado el convenio municipal y ha quitado todos los derechos adquiridos durante más de 30 años en el Ayuntamiento. Es un gobierno mentiroso compulsivo que no respeta a los representantes de los trabajadores", aseguró, recalcando que "es un gobierno que no es de fiar y no es de fiar porque sistemáticamente incumple las leyes".

Igualmente, Saborido afirmó que Mamen Sánchez se comprometió en campaña electoral a que cuando llegara al gobierno "iba a poner una cláusula de estabilidad para los empleados municipales y no lo ha hecho. Todo lo que promete, lo incumple sistemáticamente con lo cual no nos fiamos ya". Por estos motivos, insistió en que "lo último es lo que nos trata de hacer: un ERE encubierto. Dice que va a hacer al personal indefinido funcionario interino, cosa que es de dudosa legalidad, pero es que además no lo ha negociado con los trabajadores".

El portavoz sindical señaló que "lo que le hemos planteado siempre es una garantía de estabilidad de los empleados municipales y luego que se haga un procedimiento negociado, pactado de acuerdo con la legalidad, como hacen otros ayuntamientos de la zona que han hecho un plan de funcionarización en el cual los trabajadores han pasado a ser empleados municipales sin ningún riesgo para su puesto de trabajo". Sin embargo, a su juicio, "aquí se quieren poner en riesgo los puestos de trabajo del personal laboral y eso estos sindicatos que estamos aquí no lo vamos a permitir bajo ningún concepto". "Vamos a pelear y a luchar legalmente y por métodos sindicales para impedir este atropello que el gobierno del PSOE de Mamen Sánchez quiere hacer con los trabajadores municipales. No le vamos a permitir hacer un ERE encubierto", advirtió, asegurando que "legalmente no lo pueden hacer y necesitan el consenso de los sindicatos y de los trabajadores, cosa que no tienen". "Sí queremos garantías y un plan de funcionarización a todos los empleados municipales, sin riesgo para ninguno. De eso no hay garantía con este mal gobierno y no lo vamos a permitir", insistió. Al tiempo que agradeció la postura de IU y Cs, que esta misma semana han mostrado su rechazo al proceso anunciado por Mamen Sánchez, e instó al resto de partidos a pronunciarse porque también "tienen la llave para frenar los desaguisados que está cometiendo este gobierno".

Al hilo de este asunto, Saborido aseguró que el ejecutivo municipal "no sabe exactamente lo que va a hacer y los experimentos con los empleados municipales no los vamos a permitir". Por ello, respecto al plan de funcionarización anunciado, los sindicatos ayer presentes dejaron claro que "vamos a ver cómo se maneja este mal gobierno intentando de llevar a la práctica lo que quiere hacer, nosotros vamos a tratar de impedírselo, y de ahí informaremos a todos los empleados municipales, haremos una asamblea y cuantas reuniones y medidas de presión tengamos que hacer".

A pesar de ello, CGT, SIP, ATMJ y CSIF recalcaron ayer en que "no nos oponemos a un proceso de funcionarización, es más, lo hemos solicitado, pero siempre garantista con todos los puestos de trabajo". Así, explicaron que lo que rechazan "totalmente" es que el personal indefinido no fijo pase a ser funcionario interino, "porque este gobierno del PSOE de Mamen Sánchez oculta conscientemente" las consecuencias. En concreto, se refirieron a que "el trabajador laboral indefinido pierde todas las garantías y derechos adquiridos por decenas de años por ser personal laboral, porque es incompatible mantenerlos con el régimen funcionarial". Además, sobre la obligatoriedad de llevar a cabo el proceso para que el Ayuntamiento no supere el 8% de empleados temporales en 2019, detallaron que según la última jurisprudencia "el indefinido no es un trabajador temporal, el interino en vacante, sí". Es decir, "no nos afecta el 8% ni nada que se invente el gobierno". "Cuando Mamen Sánchez apruebe unas oposiciones en el Museo de Relojes pues a lo mejor se las exigimos a los trabajadores municipales", ironizó Antonio Saborido.

Por último, a modo de conclusión, Rosa Fernández (ATMJ) quiso lanzar un mensaje claro a la plantilla municipal advirtiendo al gobierno local que "sindicatos que estamos muy dividos y enfrentados en muchos temas, ante esta situación, no lo vamos a estar, nos hemos unido aunque sea difícil".