"El gobierno local va a fulminar a los 17.000 jerezanos de la bolsa de empleo"

Los 17.000 aspirantes de la bolsa de empleo del Ayuntamiento de Jerez deberán partir de cero una vez que entre en vigor el nuevo reglamento municipal, según denunció ayer CGT. A pesar de que en octubre el gobierno local anunció un nuevo reglamento para la bolsa de empleo municipal "ajustado a los principios de igualdad, mérito y capacidad", desde este sindicato mostraron su rechazo a este cambio y aseguraron que el ejecutivo de Mamen Sánchez debe tener algún "interés" para realizar ahora la modificación.

De hecho, el delegado de CGT y miembro del comité de empresa del Ayuntamiento, Antonio Saborido, aseguró ayer en rueda de prensa que "este gobierno está ya en precampaña y le hacen falta peones, gente, interventores y quieren trasladar las oficinas de colocación a la calle Sevilla 16-18. Allí en la primera planta para contratar por la puerta de atrás, por la gatera. Es lo que están acostumbrados a hacer durante 40 años en Andalucía en el partido de la corrupción". Por ello, Saborido lamentó que se quieran "cargar" la bolsa y "fulminar a los 17.000 apuntados que hay tras pasar por procesos selectivos, aprobar algunas oposiciones, hacer cursos de formación..., porque la bolsa valoraba todo eso, además de los problemas económicos, si llevaba mucho tiempo en el paro... Se repartía entre la gente más necesitada". Por el contrario, según CGT, con el nuevo reglamento municipal "una entrevista personal se valorará más que los méritos, es decir, van a contratar desde la calle Sevilla para que cuando lleguen las elecciones haya un ejército de asalariados a costa de los ciudadanos de Jerez, metidos por el PSOE por la puerta de atrás descaradamente".

El sindicato dice que "la mesa de contratación se creó tras tres acuerdos de pleno"

Por todo ello, el delegado sindical declaró que "nos hemos opuesto y no sólo CGT sino que ya ha habido varias reuniones en la mesa general de negociación donde estamos todos los sindicatos y hasta el sindicato de ellos, hasta la UGT, ha votado en contra. Incluso técnicos que representan a la empresa votaron en contra". "Todo esto lo han hecho con alevosía. El resto de partidos lo desconocen. Se lo hemos expuesto nosotros y se han asustado, todos excepto a Ganemos que nos han citado cuatro veces y no han tenido tiempo", criticó Antonio Saborido.

Por su parte, Nieves Calvillo, militante de CGT y experta en temas jurídicos, lamentó que "ahora que se abre la veda de la posibilidad de contratación, al gobierno municipal le ha entrado mucha prisa por hacer un reglamento de bolsa y ha convocado a la mesa general de negociación". "Ellos obvian que existe un reglamento de mesa en vigor en el que hay un montón de jerezanos inscritos, que no han tirado la toalla, y alegan con un informe jurídico nefasto que no existe reglamento y estamos en un impasse jurídico, en un vacío, porque ese reglamento no se aprobó por pleno", explicó ayer Calvillo.

Sin embargo, aseguró que en 1991 "hubo un acuerdo entre sindicatos y Ayuntamiento en el cual se creaba una mesa de contratación" que "se pasó por pleno". Posteriormente, en 1993, "la comisión de gobierno estableció su composición y, como en el Ayuntamiento todo es lento, en 1995 hubo otro acuerdo entre Ayuntamiento y sindicatos para que Recursos Humanos creará una bolsa de empleo y se establecieran los criterios para seleccionar a la gente". Dicho acuerdo también fue aprobado en pleno, según CGT, que ayer recordó que "en 1996, también en pleno, el PSOE propuso que arrancara ya esa mesa de contratación y que se modificara su composición y estuviera compuesta por sindicatos y la corporación municipal completa. Se aprobó y el 17 de abril del 96 arrancó la mesa de contratación con los sindicatos y el Ayuntamiento".

Por todo ello, la representante de CGT recalcó que hay "tres acuerdos de pleno que crearon una mesa de contratación a la que le dieron la competencia para crear una bolsa de trabajo, un reglamento y demás. Y en base a esas competencias se fueron creando distintos reglamentos, hasta que en el 2002 ya se hizo el definitivo, que es el que está en vigor". Aun así, "antes de 2002 funcionaba la bolsa de trabajo, e incluso cuando aún no teníamos bolsa de trabajo en el 91, la mesa de contratación se reunía y antes de pedir los contratos al SAS se veía en la mesa de contratación".

Por estos motivos, Nieves Calvillo hizo hincapié en que "esa mesa no ha sido anulada, incluso en el portal de transparencia del Ayuntamiento aparece y sigue en vigor". "La mesa general de negociación no es la competente para negociar un nuevo reglamento. Si se considera que el reglamento tiene deficiencias, porque es verdad que han pasado muchos años, esa revisión se debe hacer en la mesa de contratación", aseguró la representante sindical.

"No entendemos qué interés tiene el Ayuntamiento cuando ahora precisamente empieza la posibilidad de contratar. Además no van a ser bolsas genéricas, sino bolsas específicas y hay que estar pendiente. Consideramos que hay algo oculto porque hay una mesa de contratación a la que debería convocar para tratar estos temas", concluyó Calvillo.