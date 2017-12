El gobierno local regulariza el servicio un año después

El 1 de enero de este año la empresa municipal Comujesa asumió la gestión del servicio de ayuda a domicilio. Con esta decisión, se remunicipalizó una prestación que hasta ese momento había sido explotada mediante una concesión administrativa a varias empresas con las que hubo numerosos problemas -solo hay que recordar el conflicto con Acasa que llevó a las trabajadoras a concentrarse durante varios meses a las puertas del Ayuntamiento para reclamar sus nóminas-. Sin embargo, y a pesar de que en la práctica la empresa pública ya gestiona este servicio, el proceso formal de encomienda no se ha culminado formalmente a día de hoy. No en vano, no está, ni siquiera, suscrito el contrato para la prestación del servicio entre el Ayuntamiento y Comujesa.

De hecho, este mediodía se celebrará una reunión del consejo de administración donde se tratará de regularizar esta situación anómala. A la reunión se llevan dos asuntos. En el primero de los puntos, se pedirá a los consejeros que den su visto bueno a la aceptación del encargo de la gestión de este servicio hasta el 31 de diciembre de 2020 tras haberlo aprobado en dos ocasiones la junta de gobierno local (una el 23 de diciembre del año pasado y otra el pasado 26 de abril). En la propuesta de acuerdo, a la que ha tenido acceso este periódico, se apunta que tanto los servicios municipales de contratación como de intervención han advertido de que Comujesa está obligada a "la aceptación" de esta encomienda. Por ello, hoy se debe formalizar esa encomienda así como aprobar el contrato entre el Ayuntamiento y la empresa municipal que establece las condiciones de la prestación .

Y por otro, en un intento de dar seguridad jurídica a todo lo realizado hasta ahora por parte de la empresa municipal, se lleva como segundo asunto en el orden del día la "ratificación" de todos los acuerdos realizados por los órganos de gestión de Comujesa hasta la fecha. Para sacar adelante ambas propuestas, el ejecutivo necesita el apoyo de, al menos dos consejeros de la oposición. En el consejo de administración el PSOE tiene cuatro representantes, el PP, 2 y Ganemos, Ciudadanos e Izquierda Unida, uno cada uno.