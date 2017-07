El gobierno local tramita 9.137 expedientes de bonificaciones de agua en dos años

La delegada de Acción Social, Carmen Collado, señaló ayer que "a día de hoy y desde el inicio de esta legislatura, este gobierno ha tramitado 9.137 expedientes de bonificaciones de agua". Una cifra que aportó en respuesta a la denuncia de Ganemos que ha asegurado que el Ayuntamiento todavía no ha resuelto las ayudas al agua de las convocatorias 2015 y 2016.

Collado añadió ayer que "este ejecutivo, por supuesto, no se da por satisfecho y vamos a seguir trabajando para agilizar las tramitaciones. No obstante, la ciudadanía puede tener la tranquilidad de que las ayudas para agua que los servicios sociales han concedido a las familias no ha mermado el presupuesto de ayudas sociales, ya que en su día se aumentó el presupuesto para cubrir precisamente esos gastos de agua sin mermar la partida necesaria para otras ayudas".

La edil socialista lamentó que el grupo municipal Ganemos "esté mal informado" respecto a la tramitación de expedientes y, por ello, señaló que "estamos trabajando con todo el empeño para que las familias en situación de vulnerabilidad tengan la mejor atención. Es evidente y conocido que no contamos con tantos recursos y personal como nos gustaría, pero por supuesto estamos trabajando con muchísima responsabilidad y con los objetivos y prioridades muy claros".

En este sentido, detalló que la convocatoria de bonificaciones de agua de 2015 fue resuelta mediante resolución de 4 de abril de 2017 y, de un total de 2.847 expedientes, 1.792 fueron favorables y 1.055 desfavorables. En relación a la convocatoria de 2016, "de un total de 2.384 expedientes, se han resuelto 749 expedientes mediante resolución del teniente de alcaldesa Delegado de Economía del día 9 de febrero de 2017, de los que 302 eran favorables y 447 desfavorables". Posteriormente, "758 se han resuelto igualmente con fecha 10 de junio de 2017, de los que 348 eran favorables y 410 desfavorables". La tercera remesa está pendiente de tramitación en Intervención, e incluye para resolver "628 expedientes de los que 497 tienen informe favorable y 131 desfavorable".

Cabe recordar, que la convocatoria de 2014 fue resuelta mediante acuerdo de junta de gobierno local de 24 de febrero de 2017, con un total de 2.932 expedientes, de los que 1.765 eran favorables y 1.167 desfavorables. Además, desde el Ayuntamiento recordaron ayer que el plazo de entrega de solicitudes para optar a la bonificación de la tasa del agua, alcantarillado y basura está abierto hasta el próximo 30 de septiembre.

En concreto, Ganemos ha denunciado que "la paralización de miles de ayudas está privando a muchísimas familias, durante varios años ya, de la bonificación del 90%, familias que hacen un inmenso esfuerzo para pagar su recibo cada mes las veces que pueden hacerlo". "Lo más grave deriva en que los Servicios Sociales han tenido que recurrir a ayudas económicas directas, a cargo del presupuesto municipal, para evitar impagos y cortes de agua, y ha estado mermando gravemente el presupuesto de ayudas sociales, que podrían estar cubriendo otras necesidades básicas".