El gobierno municipal aprueba la convocatoria de oposiciones libres

La delegada de Recursos Humanos, Laura Álvarez, anunció ayer la aprobación de una convocatoria de oposiciones libres para que "todos tengamos las mismas oportunidades de poder acceder a trabajar en este Ayuntamiento". En concreto, tras pasar ayer por junta de gobierno local, saldrán ocho plazas de técnico de administración general, "que hacía 30 años que en este Ayuntamiento no se convocaban", cinco plazas de Policía Local, una plaza de auxiliar administrativo y una plaza de subalterno. "Hoy se aprueban las bases de cada una de ellas", explicó Álvarez, añadiendo que el temario de las oposiciones estará compuesto por 90 temas en el caso de las plazas de técnico de administración general; 40 temas, para la Policía Local; 20 temas, para auxiliar administrativo; y 10 temas, para optar a la plaza de subalterno.

"A partir del acuerdo de hoy de junta de gobierno local, las convocatorias se publicarán, según dice la ley, en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP), en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal", detalló la delegada. Tras este trámite, se contará con un plazo de 20 días naturales -contando desde el día de publicación en el BOE- para que las personas interesadas puedan presentar las solicitudes. Una vez finalizado este periodo, la junta de gobierno local dará a conocer la lista provisional de personas admitidas y excluidas y dicha lista será publicada en el BOP, el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal. "Con esa lista, las personas tendrán 10 días de alegaciones. Transcurridos esos 10 días tendremos que aprobar en junta de gobierno local la lista definitiva de personas que están admitidas y excluidas, y en esa junta de gobierno local aprobaremos la fecha de realización del primer examen de la oposición", manifestó Laura Álvarez, incidiendo en que la fecha se difundirá a través del BOP, el tablón de anuncios del Ayuntamiento y la web municipal. "Las fechas que barajamos es que los exámenes sean en enero de 2019", auguró la edil socialista.

"Hacía treinta años que en este Ayuntamiento no se convocaban", destacó Laura Álvarez

Dentro de la oferta de empleo público de 2017, Laura Álvarez mostró también ayer su satisfacción por la aprobación de la convocatoria que dará "la oportunidad a los funcionarios de la casa". "Hoy también se aprueban las convocatorias del concurso oposición de promoción interna. Se convocan dos plazas de técnico de administración general y una plaza de auxiliar administrativo", explicó.

La edil socialista aseguró que era un "compromiso" del gobierno local para facilitar la carrera a los funcionarios municipales y a los laborales fijos, ya que "la plantilla no recuerda la última vez que se llevó a cabo un procedimiento de este tipo".

A estas plazas podrán presentarse personal funcionario de categoría inferior y, en el caso de las plazas de técnicos de administración general, funcionarios de carrera y laborales fijos técnicos superiores; en el caso de la plaza de administrativo, pueden hacerlo funcionarios de carrera subalterno y laborales fijos auxiliares administrativos.

A juicio de Álvarez, con estas convocatorias de empleo "se marca un antes y un después en cuanto a la gestión de recursos humanos de este Ayuntamiento. Este gobierno ha iniciado la senda del acceso al Ayuntamiento de acuerdo con la Constitución, con una política orientada a conseguir que la plantilla del Ayuntamiento este formada por una mayoría de funcionarios de carrera y sin olvidar la promoción interna del personal funcionario y laboral fijo".

Por último, la delegada hizo ayer hincapié en que el estricto cumplimiento de los principios constitucionales en el empleo público, "también hay que garantizarlo respecto a las contrataciones temporales". Por estos motivos, anunció que la aprobación en junta de gobierno local ayer de "la suspensión de la bolsa de trabajo". Álvarez justificó esta medida debido a que la bolsa de trabajo creada en 2002 "incumple los citados principios constitucionales porque su baremo permite tener en consideración circunstancias personales". Es más, señaló que la bolsa está regulada "por un mal llamado reglamento que no se tramitó por el procedimiento legal y que no contó con ningún informe ni fiscalización legal alguna, incumpliendo la constitución y las leyes, e incluso permitiendo que las personas que se contrataban no fueran ni siquiera las que ocupaban los primeros puestos".

Ante estas circunstancias, adelantó que "cuando haya necesidades de cubrir puestos de contrataciones temporales urgentes se llevarán a cabo de forma transparente y legal con convocatorias públicas de empleo, mientras seguimos trabajando en un reglamento consensuado con diferentes grupos políticos y sindicatos".

Por todo ello, Laura Álvarez insistió ayer en que "desde que llegamos al gobierno apostamos por una regularización de los recursos humanos municipales y del acceso a la administración pública, que ya sabemos que tiene que cumplir los cuatro principios: publicidad, igualdad de mérito, capacidad y oportunidades". Al tiempo que recalcó que "con estas convocatorias demostramos que estamos cumpliendo con nuestro objetivo y compromiso de garantizar el acceso al empleo público de este Ayuntamiento, cumpliendo con esos principios constitucionales".