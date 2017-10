"El gobierno municipal quiere un método de contratación a la carta"

El gobierno municipal adelantó la pasada semana que ha impulsado "un nuevo reglamento para la bolsa de empleo municipal ajustado a los principios de igualdad, mérito y capacidad proclamados en la Constitución para el acceso a las contrataciones temporales que en un futuro pudieran resultar necesarias para el buen funcionamiento de los servicios municipales". Tras este anuncio, la sección sindical de CGT en el Ayuntamiento emitió ayer un comunicado en el que tilda de "vergonzosos los argumentos esgrimidos por el gobierno municipal para cambiar el actual reglamento de Contratación Temporal que rige la actual bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Jerez". Según el sindicato, "bajo una apariencia de ajuste legal, el gobierno lleva a la mesa general de negociación conjunta un cambio de Reglamento habida cuenta que el actual no fue aprobado por la junta de gobierno local cuando fue consensuado allá por el 2002, pero sí fue firmado por todos los partidos políticos que componían el espectro municipal de entonces y los representantes sindicales municipales".

Tal como aseguran desde CGT, "desde la crisis económica surgida en 2011, este reglamento se ha utilizado como guía para el mantenimiento y actualización de los currículos de los más de 17.000 aspirantes de la bolsa de trabajo, ya que era absolutamente imposible la contratación de nuevo personal municipal según la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE)". Sin embargo, "dada la mejoría económica reflejada en la LPGE, se permite la contratación para algunos puestos tales como Policía Local, asistentes a los usuarios de Servicios Sociales y Personal de atención a los Servicios Públicos... Siempre que la tasa de reposición no supere el 50 % y la tasa de cobertura deberá fijarse por debajo del 8 %, no pudiendo derivarse incremento de gasto ni de efectivos, debiendo ofertarse plazas por personal con vinculación temporal".

"Lo único que busca es favorecer los intereses del equipo de gobierno y de sus socios"

Así las cosas, añaden que "si esto significa que se pueden crear algunas plazas de carácter provisional que así se haga, pero siempre respetando el reglamento de la actual bolsa de trabajo, constituida años atrás y que se viene utilizando asiduamente, no bajo ningún prisma político que beneficie los intereses vinculados al actual gobierno (PSOE, IU y Ganemos). Si bien es verdad que a día de hoy representan más de la mitad de representación política municipal no cuentan con la mayoría de la representación sindical actual en el Ayuntamiento de Jerez, ni tan siquiera de un triste 20 % de la representación".

Por todo ello, desde CGT queremos mostrar nuestra más enérgica repulsa a la 'propuesta de cambio de Reglamento' presentado en la mesa de negociación del pasado viernes, por considerar que lo único que busca es favorecer los intereses del equipo de gobierno y sus socios al crear un instrumento a la medida para poder contratar a la carta; no ya solo en nuestra ciudad, sino de toda España". "Nosotros particularmente no tenemos ningún interés en esta medida, a nuestro ver, con más tintes políticos que propios de los Recursos Humanos de una Administración pública. Pues sólo obramos al considerar que Laura Álvarez (PSOE), y todos los que están intentado transformar este Reglamento, lo único que buscan es solucionar su problema de contratación con el personal que está vinculado a los grupos políticos ahora en el poder del Ayuntamiento de Jerez", añaden. Por este motivo, "decir no a la estrategia encubierta y torticera de contratación, que el PSOE aplica a su antojo dependiendo de cuando le interese".