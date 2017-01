"Este gobierno es negociación, las prácticas antiguas ahora no valen"

Tras año y medio de gestión al frente del gobierno socialista, la alcaldesa Mamen Sánchez analiza la situación actual de la ciudad y cuáles son los retos que afronta Jerez para este nuevo 2017. Relajada y sonriente, tras un año en el que ha tenido que enfrentarse a amenazas anónimas en su propio domicilio, la regidora socialista reitera que la "negociación" es la base de su mandato.

-¿Está siendo duro gobernar con siete concejales que en la práctica son sólo seis?

-Tienes que llevar más delegaciones y saber implicarte más en el día a día en muchos aspectos. Creo que hemos demostrado que se puede gobernar con seis, cosa que en un primer momento éramos hasta reacios, pero ahí están los resultados. Y desde luego ha habido bastante gestión en el año 2016, algo difícil de sintetizar, resumir, y que poco a poco iremos dejando constancia de ello.

-¿Cuáles cree que han sido los hitos de su gobierno durante el pasado año 2016?

-Una normalización de todo el tema administrativo y de personal. Ha costado sacarlo porque cuando tienes un plan de ajuste, lo que toca es recortar y no es fácil. Creo que hemos sentado las bases de un Ayuntamiento que ya sabe el camino que tiene que trazar respecto a su plan de ajuste, a sus ingresos, a sus gastos... Y sobre todo hemos marcado el hito de que este gobierno es negociación y mesas de negociaciones para poder llevar a acuerdos en los que, en definitiva, todo el mundo gane y también tenga que ceder. Si ha habido algo en tema de personal es que los recortes han sido iguales para todos, lógicamente el que más gana tiene más, pero no hay sectores dentro del Ayuntamiento o grupos de trabajadores que hayan visto beneficios y otros no. Las arbitrariedades podemos decir que en estas negociaciones se han dejado totalmente al lado.

-Durante la negociación para cerrar las nuevas condiciones laborales de la plantilla, el gobierno ha sufrido graves actos vandálicos.

-Había mesas de negociación que no se podían constituir pero en la primera que se constituyó se llegó a acuerdos. Ha sido una pena desaprovechar tanto tiempo, pero creo que de esto lo que tiene que saberse es que este gobierno no acepta chantajes ni amenazas. Creemos de verdad que podemos arreglar cosas, sentados, discutiendo y negociando. Otras veces a determinados grupos de trabajadores o sindicatos les ha dado muchos resultados en este Ayuntamiento. Por eso creo que han querido poner prácticas antiguas que, desde luego, ahora no valen.

-Durante la presentación del balance de 2016 pidió perdón a los afectados del ERE municipal, que finalmente no han podido regresar a sus puestos.

-Eso hubiera sido cerrar el año bastante bien. Ha sido un tema que se creía que se podía llevar a cabo, ningún Ayuntamiento lo ha podido llevar a cabo, pero creíamos que a lo mejor podíamos buscarle una salida y luego la salida era bastante complicada. No estaban claro los trámites legales y frente a eso, lógicamente, aquí siempre quieres actuar con el corazón pero después tienes que poner la cabeza. Por eso el corazón está triste y la cabeza tranquila de haber hecho lo que se tenía que hacer aunque no nos ha gustado hacerlo.

-Ha asegurado que el Ayuntamiento está recuperando la credibilidad, pero ¿por qué creer que este nuevo plan de ajuste se cumplirá cuando no ha sido así en anteriores legislaturas?

-Fundamentalmente porque hemos intentado hacer un plan de ajuste realista. De hecho cuando hemos visto que el plan de ajuste aprobado hay que retocarlo, porque no se han podido aprobar por pleno unas ordenanzas fiscales que suponían 4 millones de ingresos para el año que viene, hemos sido los primeros, en vez de ocultarlo como hacía el PP, hemos ido a Hacienda a decir que tenemos ese problema. Es decir, no ocultamos sino que vamos con la verdad por delante. Y hemos notado eso, que hemos recuperado la confianza de las administraciones, de consorcios, de empresas... porque cuando firmamos un convenio de pago, estamos cumpliendo y lo notamos también con las empresas. Me sorprende mucho que muchas empresas donde primero quieren venir a decir que van a invertir en Jerez es al Ayuntamiento. Eso es porque hemos vuelto a recuperar la confianza.

-No logró apoyos para aprobar las ordenanzas fiscales en pleno, ¿las llevará otra vez?

-Hay una parte de impuestos que no se puede volver a llevar a pleno porque ya pasó la fecha, por tanto, ya hemos trasladado a los grupos de la oposición que habrá que buscar nuevos ingresos o buscar recortes de 2,5 millones. Y luego hay unas ordenanzas fiscales que vienen impuestas por la ley, la supresión de bonificaciones, que los gobiernos del PP tenían que haberlo previsto. Lo que hemos trasladamos a Hacienda es que nos parece ilógico que una supresión de bonificación que tiene que venir por ley, no sea la ley la que la ponga en marcha sino un pleno. El Ministerio ha quedado en estudiarlo.

-¿Ve posibilidad real de llegar a un formar gobierno con Ganemos e IU, sus socios de investidura, en 2017?

-Hemos dicho que no sólo depende de nosotros, y desde el primer momento siempre hemos tenido esa mano tendida y esa disposición, pero haya pacto o no, este gobierno está dispuesto a seguir buscando esa fórmula de entendimiento. Creo que hay muchas más cosas que nos unen que las que nos separan y sobre todo porque si decidimos ese acuerdo de investidura es porque queríamos sacar al Ayuntamiento y a Jerez de la situación en la que estaba. Creo que estamos dando los pasos y creo que a todos les gusta participar también en ello.

-Aun así la falta de acuerdo con Ganemos Jerez en el presupuesto municipal puso en jaque al gobierno local.

-Ha sido un momento delicado porque teníamos todos los documentos que decían porqué no podíamos prorrogar el presupuesto anterior, entre otras cosas, porque había compromisos nuevos de gestión nueva de este gobierno y de los socios de investidura que no se iban a poder llevar a cabo si no teníamos el presupuesto a 1 de enero.

-Finalmente el presupuesto salió adelante y el Villamarta pudo salvarse. ¿Cuál es ahora el futuro del teatro?

-Queremos aprovechar no sólo con el Villamarta sino también con otras empresas municipales para redefinir su futuro. El Villamarta para la ciudad es un elemento importante de dinamización de la cultura y queremos unirlo a ese amplio espectro que va a ser la Fundación Universitaria con una sede nueva. Será en el Palacio de Villapanés que, si firmamos muy prontito el acuerdo con la Universidad San Pablo CEU y arreglamos algunas clases de allí, nos gustaría ya que en el Festival de Jerez se empezaran a dar las primeras clases de flamenco en ese Palacio. Va a ser un revulsivo para un barrio de San Miguel en el que va a abrir una fundación cultural y un centro de formación. En definitiva, de todo lo que es el flamenco.

-¿Es importante redefinir el modelo del Teatro Villamarta para evitar nuevos problemas?

-Eso está clarísimo. Estas cosas tienen que servir para adecuar las cuentas. Creo también que todo el tema de formación va a aportar nuevos ingresos al Villamarta y diversificarlo. Y ha servido también para que haya otras entidades privadas que quieran colaborar con el Villamarta y vamos a empezar a firmar nuevos convenios que van a dar ya una inyección de ingresos al teatro.

-¿Qué proyectos previstos para 2017 en Jerez destacaría?

-Va a ser un año en el que se van a iniciar muchos, muchos proyectos. Tenemos que aprovecharlo todo. El Ayuntamiento también hará con fondos propios tres obras que comenzará en 2017 como son la de la plaza Belén, La Hoyanca y el entorno de Chapín.

-¿Ha escrito ya el gobierno local la carta de los Reyes Magos para la Junta y el Gobierno central?

-El hecho de que nos hayamos mantenido en 2015 y 2016 en la necesidad de poner orden y en gestión muchas cosas ha hecho que a Madrid hayamos ido bastante poco y fundamentalmente todo por el Ministerio de Hacienda. También es verdad que quien de verdad estaba paralizado era el Gobierno de la Nación que se ha llevado un año con un Gobierno en funciones. Pero es cierto que ya hay redactado una serie de reuniones que tenemos que pedir y había algunas pedidas. Ya lo hemos dicho, las relaciones institucionales de este Ayuntamiento tienen que ser magníficas y buenas sean del color político que sean. Jerez ha estado cerrada a la colaboración institucional y lo que tenemos que intentar es tener buenas relaciones. Lógicamente tenemos que reivindicar por Jerez, pero a través de esas buenas relaciones y puertas abiertas, aunque tengamos que ir a donde sea para sacar cosas para esta ciudad.

-A nivel local parece que el PSOE está más tranquilo y ha dejado de dar titulares...

-Es que el partido siempre ha sido así. No sé si han sido malas interpretaciones de alguien y demás pero bueno, yo en todo momento me he sentido muy apoyada por las personas institucionales que me he tenido que sentir y me he sentido muy apoyada por la militancia del partido. De hecho sí soy alcaldesa es porque gané unas primarias y así lo quiso la militancia de mi partido. Estoy muy agradecida a muchos militantes porque es gente que está en los sitios y te llaman y te dan ideas, te avisan de problemas... La militancia del PSOE tiene que ser un valor para este gobierno y también nos gustaría que a través del partido, ya que estamos abriendo todas las puertas y ventanas para estar más tiempo en la calle, la militancia tenga ese valor de coordinación y de decirnos. Yo le debo a la militancia de Jerez a ver ganado unas primarias y estar donde estamos.

-Tras año y medio como alcaldesa de Jerez, ¿echa de menos ser diputada en Madrid?

- No. Hablaba con la consejera de Política Social el otro día, que hemos sido compañeras además en Madrid, y hablábamos del tema personal y yo le decía que era una satisfacción levantarme y acostarme en mi casa y darle un besito a mi marido y a mi niña cuando me levanto y me acuesto. Es verdad que han sido unos años de una satisfacción enorme, sobre todo los años en los que estuvimos gobernando porque es cuando verdaderamente aprendes la política con mayúsculas, pero soy una personas que va dejando las cosas y nunca tiene melancolía de nada. Además, mantengo los compañeros como compañeros y amigos, las nuevas tecnologías te lo permiten.

-¿Qué le pide a 2017 para la ciudad de Jerez?

- Que de verdad sea un año ilusionante en el que se vaya consolidando ese modelo nuevo que necesitamos en Jerez. Deberíamos halagar lo que ha sido Jerez en estas fiestas navideñas, esa dinamización, ese Jerez vivo, y que a través de las nuevas oportunidades que se nos abren, gracias también a esa ayudas que vienen de fondos europeos, sepamos verdaderamente aprovechar y rentabilizarlo. En definitiva, que cada ciudadano entre en el año y tenga un mayor bienestar y que podamos encontrar esa senda de la recuperación y, sobre todo, de encontrar empleo para la gente.