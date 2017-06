El gobierno pide otra reunión a Hacienda sobre el presupuesto

No obstante, el edil reconoció que se está barajando la posibilidad de modificar la financiación de algunas inversiones, que se afrontarían mediante enajenaciones de bienes municipales cuyos expedientes "ya están en marcha o se van a poner dentro de poco", aunque negó que se vayan a realizar "recortes" en este sentido.

El ejecutivo mantiene su objetivo de no tener que modificar las previsiones contables ya que considera que los importes incluidos son "reales" y basados en informes técnicos. Al respecto, dijo: "Nosotros vamos a seguir defendiendo el presupuesto porque seguimos creyendo que son cifras realistas y estamos ya a unas alturas de año que nos dan una estimación muy próxima a la realidad".

El delegado de Economía, Santiago Galván, justificó la necesidad de volver a viajar a Madrid para mantener un nuevo encuentro a lo largo de la próxima semana. "Queremos explicarles cómo se hacían los presupuestos años atrás, qué cosas no se hacían y qué cosas hemos cambiado respecto a los que nosotros entendíamos como una gestión irregular en la elaboración del presupuesto", explicó.

Sanz: "La alcaldesa se equivoca a la hora de tirar dardos envenenados"

El presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, pidió ayer al PSOE que no busque "justificación de su incapacidad para gobernar Jerez culpando al Gobierno de España de la situación de desgobierno en la que se encuentra la ciudad". A su juicio, "el PSOE trata de poner excusas a su incompetencia intentando crear polémicas estériles, cuando se ha demostrado que realmente faltaba esa información requerida por Hacienda al consistorio jerezano". En la misma línea, Sanz aseguró ayer que la "única verdad" que se pone de manifiesto en la gestión de la socialista, Mamen Sánchez, es que "como ella dijo, gobernar con siete concejales en la ciudad es un engaño". El dirigente popular aseguró que "hay un Gobierno que ha estado, está y estará siempre comprometido con los jerezanos". Al tiempo que criticó que la alcaldesa y el PSOE "se están equivocando de diana a la hora de querer tirar dardos envenenados". "Frente a un Gobierno que se ha comprometido con 207 millones para la ciudad, hay un Gobierno de la Junta que ofrece 0 euros", recalcó. Por último, Sanz hizo hincapié en que "ha llegado la hora de que los gobernantes no utilicen la confrontación para tapar incapacidades propias políticas. Se ha demostrado que la ciudad está gobernada por malos políticos y políticos que no son capaces de afrontar los retos de la ciudad". Por ello, pidió al Ayuntamiento "lealtad, respeto y verdad".