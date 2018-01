La gripe da poca tregua

La epidemia de gripe alcanzó su pico en plena Navidad, con los recursos del hospital y los centros de salud limitados por el periodo vacacional, pero transcurridas varias semanas la presión asistencial sobre los servicios de Urgencias sigue siendo importante. El personal de estas áreas admite que se está haciendo un sobreesfuerzo para atender toda la demanda que llega y evitar una situación caótica, aunque el tiempo de espera para los pacientes se dispara, sobre todo, cuando se trata de patologías más banales. El plan de alta frecuentación que cada año pone en marcha el Servicio Andaluz de Salud (SAS), pero que en ningún caso contempla un refuerzo de recursos humanos, se ha visto sobrepasado no sólo por una gripe cuyo pico llegó antes de lo que estaba previsto, sino también por una incidencia superior en gran parte debido a que la vacuna de este año no está resultando todo lo eficaz que se esperaba. Este año el virus circulante que predomina es una cepa del tipo B, conocida como Yamagata, que precisamente no se encuentra entre los componentes de la vacuna que se administró de forma general el pasado otoño. De hecho ya hay expertos que cifran la efectividad de esta vacuna en un 25% frente al 60% de años anteriores.

Desde la propia delegación territorial de Salud admitían hace unos días, que la epidemia de gripe había llegado de forma "imprevisible" y que difícilmente se podía estar preparado para una incidencia de la enfermedad que en apenas dos semanas concentró el 70% de los casos, a diferencia de otros años en los que el incremento suele ser progresivo.

La mayor parte de los casos que están llegando a las Urgencias del hospital corresponden a personas mayores con problemas respiratorios u otro tipo de patologías, en las que la gripe puede llevar a complicaciones graves de su estado de salud. No es muy diferente a lo que ha ocurrido otros años, señalan fuentes sanitarias, aunque la virulencia está siendo este invierno algo superior. "En esta época, en enero y febrero, siempre hay un repunte de la patología pulmonar bien por el virus de la gripe o por otros virus que circulan por estas fechas, lo que ocurre es que este año la incidencia es un poco mayor y nos sobrepasa". Hay días en los que, según estas mismas fuentes, el hospital se está encontrando con problemas de falta de camas, por lo que se alargan las esperas para los pacientes que necesitan el ingreso hasta que se producen nuevas altas.

Hay que tener en cuenta que ha habido jornadas desde que comenzó la epidemia de gripe que en las Urgencias del hospital se han atendido cerca de cien pacientes más que la media habitual, con la circunstancia añadida de que un porcentaje mayor de esos enfermos ha precisado el ingreso en planta al tratarse de patologías graves. Mientras que habitualmente sólo entre un 8 y un 9% de los pacientes atendidos necesitan hospitalización, se ha llegado en alguno de estos días a porcentajes del 12%. En algunos casos también se han producido ingresos en la UCI por procesos gripales, generalmente de pacientes con patologías previas que sufren una descompensación de su enfermedad de base. Aún así, profesionales del área señalan que no se ha llegado a los extremos de otros centros sanitarios en los que la saturación ha llevado a ver pacientes atendidos en camillas en los pasillos.

La Consejería de Salud advierte, en este sentido, que en periodos como el de la aparición de la gripe, es importante realizar un uso adecuado y responsable de los servicios sanitarios para evitar su saturación y facilitar su buen funcionamiento. "Hay que hacer uso de las urgencias hospitalarias sólo en los casos en los que la gravedad sea extrema".

No obstante, pese a que la demanda asistencial en el servicio de Urgencias del hospital sigue siendo elevada, estos días se ha observado que la incidencia de los procesos gripales en la demanda había bajado notablemente en las consultas de los centros de salud. En las últimas semanas las peticiones de citas al médico de cabecera habían sufrido un aumento importante, con un incremento también de la demora para ver al facultativo, y en casos excepcionales, se ha llegado hasta cerrar la agenda de algún médico de familia, debido a la saturación de su consulta.

Médicos de Atención Primaria consultados aseguraron ayer que ahora la situación es prácticamente de total normalidad en los centros de salud, aunque es imposible saber lo que ocurrirá en las próximas semanas, sobre todo, si se produce el descenso de temperaturas anunciado. Manuel Ortega Marlasca, médico de familia, manifestó que se ha notado un descenso de la afluencia de pacientes, "pero todos estos días anteriores han sido de locos. Es verdad que gripe no hemos visto mucha pero sí mucho catarro y sobre todo, abuso de las mal llamadas urgencias". Este mismo profesional destacó que frente a esta elevada utilización de las urgencias por parte de pacientes que no tienen cita, se da la circunstancia de que "en un 20% de las citas programadas para las consultas finalmente el paciente que la ha solicitado no se presenta".