La guerra de los accionistas en Carbures llega al regulador de Bolsa

No es muy difícil entender que la parte 'catalana' del accionariado estaba visiblemente enfrentada al nuevo accionista, Black Toro, en el momento en que éstos exigieron la caída de Tarragó como consejero delegado de la empresa a la vista de los malos resultados de 2015. Es más, la junta de accionistas aprobó emprender acciones contra lo que consideran una administración desleal de Tarragó. La parte 'catalana' del accionariado, descabalgada del control de la empresa, argumentaría que no fue Tarragó el único responsable de esos resultados, ya que las acciones que se tomaron, en previsiones de unas facturación de cerca de 500 millones de euros, también estaban firmadas por Contreras. Es por eso que no creen que esas actuaciones, del tipo que sean, cuajen en nada (el que todo esto llegue a los tribunales es algo que planea sobre esta crisis accionarial de la compañía). Cualquier acción contra Tarragó, piensan, acabaría salpicando a Contreras.

Las distintas versiones de la entrada de Black Toro

Black Toro es un fondo de capital riesgo, un tipo de negocio que en 'argot' cruel financiero también se conoce como 'fondo buitre' o, mucho más cruel 'señor Lobo'. Consiste en que con dinero de otros entra en empresas en situación complicada o crítica y, en el mejor de los casos, con su financiación reflotan las empresas o, en el peor de los casos, se quedan con los restos. El riesgo es alto, pero no suelen perder o si no no existirían tantas. Al ser muy jóvenes en el mercado, todavía no se conoce muy bien cuál es la tendencia de Black Toro. En españa Carbures es su tercera gran operación. Con anterioridad han entrado en Calzados Mary Paz y Antibióticos de León. Para la mayor parte de la junta de accionistas de Carbures, Black Toro ha creído en el proyecto y en la viabilidad de Carbures. Por ello se llegó a un acuerdo inicial de duda que, posteriormente, como se ha hecho, convertiría esa deuda en acciones. Según este plan, Black Toro ha entregado tiempo a Carbures. Serían no más de cuatro o cinco años con la presencia del fondo en el control de la compañía, aliada con el presidente y los accionistas minoritarios. En ese tiempo Carbures, ya con su deuda saneada, debería ofrecer resultados, Black Toro recuperaría el dinero aportado con sus correspondientes intereses y beneficios y saldría de la compañía. Los más escépticos piensan que el movimiento no ha sido ése. Se diría que Black Toro ha preferido quedarse con acciones, estar dentro, antes de mantener una deuda incobrable. Desde dentro, Black Toro puede operar con más comodidad en beneficio de sus intereses, no necesariamente de la estabilidad de la compañía y, por ese motivo, habría querido quitarse de en medio a los accionistas más críticos. Sea cual sea la intención real de Black Toro, la algarada en la pasada junta de accionistas vuelve a colocar a Carbures, un proyecto para algunos aún ilusionante y para otros con un crecimiento elefantiásico que la convierte en inviable, en el ojo del huracán mediático. Para la estabilidad de un proyecto industrial que necesitaba de financiación sólida más que especulativa es un palo en las ruedas que su fundador, Rafael Contreras, quiere erradicar de raíz.