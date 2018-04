Los hermanos mayores brindan por las nuevas incorporaciones

La jornada del pasado jueves sirvió para la acogida oficial de las nuevas hermandades que harán su estación de penitencia en la jornada del Lunes y Martes Santo. El acto tuvo lugar en la sede del consejo directivo de la Unión de Hermandades y estuvo representado por los hermanos mayores junto a los consejeros y presidente del órgano en Curtidores.

Todo eran parabienes en este recibimiento. Sin embargo, a partir de ahora, queda sentarse en la mesa y negociar hasta que todos cedan sin perder demasiado. Quizá será harina de otro costal cuando se planteen los cambios de orden de paso por el palquillo de toma de hora. Las sonrisas podrán tornar en muecas en el momento en el que una cofradías tenga que ceder algunos minutos en su salida. Adelantar, retrasar o colocarse por delante de otras más jóvenes traerá a buen seguro tiras y aflojas. Será el momento de sacar a flote la intrahistoria en la que se demuestra un origen que se entronca con la dedicación cristiana de la antigua mezquita del Alcázar a la llegada de Alfonso X allá por el siglo XIII.

El Lunes Santo tendrá a la Paz de Fátima como primera en el 'imaginario' palquillo. Ofreciendo así un desahogo de la zona de Tornería una vez que las cofradías vienen de vuelta. Calle fetiche en la que parece pasar todo el tráfico cofrade de las hermandades de la zona norte. Y en algunos casos, de otras zonas también. La Candelaria pasaría sin tener que achuchar a nadie, pero detrás vendría la Cena. A su paso y ritmo si tenemos en cuenta que la corporación se define como la dueña de la calle en la jornada del Lunes Santo. Tener a Natera contento es una garantía para llegar todos a buen puerto.

Con el Martes Santo la cuestión se complica algo más. Se habla de la Defensión pasando primera. Pero esto propicia saltar dos cofradías por delante y los nazarenos tendrían que acudir al templo mucho más temprano que lo hacen hasta ahora. No es tan fácil si tenemos en cuenta la preparación cultual de la cofradía franciscana.

Si se llega a un acuerdo, Humildad y Paciencia pasaría en cuarto lugar. Lo cual escala en el orden de paso hasta cuatro puestos. Prácticamente un vuelco que le permite salir más tarde y disfrutar de la noche. La Salud de San Rafael se vería beneficiada al salir al menos media hora más tarde de lo previsto. Habría tiempo para hacer la digestión. Y finalmente habría un espacio vacío entre las tres que vuelven por Tornería. Nadie empujaría a nadie.

En cuanto a horarios, los abonados a los palcos tendrán que aparecer al menos media hora antes si se pretende aprovechar el dinero invertido. No se pretende tocar el paso en palquillo de las que ya venían haciéndolo para no levantar suspicacias y que fuesen las nuevas las que llegaran por delante. Sin embargo, el desatasco de Tornería propicia que sean las cofradías ya ubicadas en estas jornadas las que tendrían que presentar la primera venia en el palquillo. Lo cual es como hacer un pan con dos tortas. Otra madeja a deshilar.

Como comienzo no está mal un brindis y una sonrisa. Sin embargo, mucho se teme que esto no ha hecho más que empezar. Los quince minutos de 2016 podría ser una broma. Y si no, al tiempo.