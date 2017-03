Los hermanos mayores discrepan en el reparto del dinero de las sillas

División de opiniones entre los hermanos mayores tras las declaraciones del hermano mayor de la hermandad de la Cena, Manuel Muñoz Natera, y de las que dábamos cuenta en la edición de ayer a través de una entrevista.

En dichas declaraciones que ofrecía Muñoz Natera, proponía una forma distinta del reparto del dinero que se recauda por la venta de palcos y sillas en la carrera oficial. En este sentido, el hermano mayor de la Cena argumentaba que no es posible hacer una tabla rasa entre todas las hermandades, bien sean de gloria o de penitencia, para hacer un reparto equitativo si tenemos en cuenta que los gastos de unas y otras tampoco son equiparables. Natera ahondaba algo más en el asunto afirmando que no sería descabellado hacer una calibración por cofradías de manera que aquellas que sacan más pasos a la calle o llevan bandas de música puedan tener un montante mayor que aquellas que sólo sacan un paso y sin música.

El reglamento de régimen interno del consejo deberá recoger cómo hacer el reparto

En este sentido, Vicente Lozano, hermano mayor de la hermandad de Loreto, ha comentado a este medio que "tenemos que estar en desacuerdo en este tipo de reparto. Creo que esto es el sentir de un gran número de cofradías que no pueden estar de acuerdo en un reparto por número de pasos o si sacan una o dos bandas". Incluso, Lozano, también manifiesta que "se debe y se tiene que ser solidario con las hermandades del Sábado de Pasión. aunque no participen de la carrera oficial".

De la misma manera se define Manuel Garrido Arcas, hermano mayor de la Sagrada Mortaja. "Este tema lo toqué yo cuando presidía la cofradía de la Flagelación. Siempre manifesté al pleno mi desacuerdo con el trato que ha recibido tradicionalmente la hermandad de la Resurrección. Somos asociaciones cristianas y todo esto no es lo más correcto entre cristianos. Evidentemente puede haber gente que gaste menos, pero todos salimos a la calle y todos tenemos gastos. Así que me parece que todo esto está fuera de contexto. Lo de las hermandades de gloria ya es otra cosa. Me quiero referir a las hermandades de Semana Santa", sostiene.

Sin embargo, hay también opiniones que apoyan las declaraciones de Muñoz Natera. Francisco Rodríguez, hermano mayor de la Coronación, es una de ellas. Rodríguez afirma que "estoy totalmente de acuerdo con Natera. No es justo tal y como está ahora mismo el sistema. Incluso antes de que entraran las de Gloria como se nos ha planteado ahora desde el consejo. No tenemos los mismos costes. No es lo mismo llevar banda que no, o, por ejemplo, llevar uno o dos pasos. Aparte del número de hermanos y cera. Unas son más costosas que otras y no es justo este reparto que se quiere imponer", argumenta Francisco Rodríguez. Además, aclara que "no se trata de ser insolidario, sino de aplicar el sentido común. En Sevilla el reparto no es como lo hacemos aquí. Ni en Cádiz tampoco. Quizá también deberíamos de copiar este tipo de cosas", concluye.

Por último, Florián Solís, hermano mayor de Jesús Nazareno, una cofradía que saldría ganando de imponerse el reparto por número de pasos, ha manifestado que "no puedo valorar lo que diga un hermano mayor en la prensa. Es un tema serio. Y por supuesto habrá que debatirlo entre los hermanos mayores. Pero tendrá que ser en su momento, tras la finalización de la Semana Santa. De momento no me planteo nada", sostiene. Y aporta algo más al decir que "en cualquier caso, una vez decidida la manera de calibrar el reparto del dinero de los palcos, tendrá que recogerse en el reglamento de régimen interno que se está redactando en el consejo local. De una vez, habrá que zanjar este asunto que tanto cuestiona a las cofradías desde fuera", concluye.