Una historia de reyes, jerezanos y ratones

Después del vaivén climatológico - con vendavales incluidos- al que nos ha sometido la primera parte de esta primavera, ayer hizo verdaderamente una plácida tarde por tierras madrileñas; por lo que con la intención de encontrar nuevas historias para Km. 0, me dispuse a dar un paseo precisamente por el punto de inicio kilométrico que da nombre a esta sección, en plena Puerta del Sol.

Enfrascado en mi búsqueda noté cómo de repente alguna fuerza extraña empezó a tirarme del bajo del pantalón. Una persona era imposible, porque lo hubiera visto. Pero lo que al principio consideré un error de percepción, se hizo un hecho evidente, ya que los tirones no cesaban y parecían guiarme hacia alguna a dirección. Ya puesto, me dejé llevar.

Tas atravesar la Puerta del Sol y adentrarme unos metros en la calle Arenal -que conecta este histórico emplazamiento con la plaza de Isabel II, la popularmente conocida 'plaza de la Ópera'- de pronto, a la altura del nº 8 de dicha calle, cesaron los tirones. En ese momento levanté la mirada y me topé con una placa del Ayuntamiento de Madrid que decía "Aquí vivía dentro de una caja de galletas el 'Ratón Pérez" según el cuento que el Padre Coloma escribió para el Rey Niño Alfonso XIII".

Y ya lo entendí todo. No podía ser otro. El propio 'Ratón Pérez' -único personaje no humano con placa municipal propia- quería salir en Diario de Jerez. Él siempre elige dónde quiere salir. Y se ve que ya había decidido que, como ya hizo nuestro ilustre paisano el Padre Luis Coloma, S.J., abogado, escritor y jesuita, fuera una pluma jerezana quien escribiera sobre él. Una vez me atreví a entrar en su casa, descubrí para mi sorpresa, que también nuestro ratoncito preferido se había adaptado a las fórmulas de marketing del s. XXI y había abierto su propia 'Casa Museo del Ratón Pérez'. Ahí es nada.

Tras subir unas escaleras llegué a su museo, recibiéndome su socio humano Federico Rubio, quien conjuntamente con su tercer socio, Juan Antonio Rojo; siguieron las instrucciones de este roedor tan jerezano, y como ya hizo el Padre Coloma hace más de cien años -quien está presente en cada esquina de este moderno museo-, quisieron recordar al mundo que el ratoncito sigue trabajando, y en 2008 se decidieron a que la mejor fórmula era la apertura de esta embajada en su propio edificio. El museo lo abrieron en su casa de siempre, y es que, el 'Ratón Pérez' continúa viviendo en la misma casa, y en la misma caja de galletas de la marca inglesa 'Huntley and Palmers', en la que vivía cuando conoció a Coloma allá por la última década del siglo XIX.

Como me contaba Federico, nuestro ratoncito no suele hablar mucho con seres humanos, pero con nuestro paisano el Padre Coloma hizo una muy especial excepción. Este jesuita, que, al igual que Unamuno, Foxá o Cela, llegó a ser académico de número de la RAE -el único jerezano que ha logrado tal distinción- hace precisamente 123 años recibió del 'Ratón Pérez' el encargo de contar su historia y regalársela al Rey Niño Alfonso XIII.

En esa historia, escrita en 1894, a fin de obtener la atención del bisabuelo de nuestro actual monarca, el co-protagonista era también un rey niño, en este caso llamado 'Bubi', que era el apelativo cariñoso con el que la Reina Regente Dña. María Cristina llamaba a su hijo el rey Alfonso XIII. Con esta historia, el 'Ratón Pérez' y su jerezano cronista, siguiendo el consejo de la reina regente, pretendieron hacer ver al pequeño rey que todos los niños son iguales, ya sean ricos o pobres, todo ello a través de las peripecias del ratón y del joven 'Rey Bubi'. Porque el 'Ratón Pérez' recoge los dientes de todos los niños del mundo sin distinción.

El manuscrito original del Coloma, que nuestro paisano editó en tapas verdes y con broche de oro, sigue conservándose, según me cuenta Federico, como oro en paño "en la Cámara Acorazada del Palacio Real".

La Casa Museo es magnífica. Todos los visitantes pueden comprar la obra de Coloma, pero además, los nuevos socios del ratoncito, la han versionado adaptándola a los más pequeños -con ilustraciones y texto bilingüe-, para difundir la historia de nuestro jerezano ratón, y sobre todo, como dice Federico "la idea de fraternidad que pretendió hacer valer el Padre Coloma".

En su museo podemos ver todos los objetos propiedad del ratoncito, -hasta nos ha dejado una reproducción de su casa/cajita de galletas-; sus colecciones de arte, los libros que le regaló el propio Coloma como 'Pequeñeces' o 'Jeromín', e incluso sus bienes más preciados: los dientes de los niños. Expuestos están dientes de leche de los más ilustres personajes de todos los tiempos: Miguel de Cervantes, Marie Curie o Albert Einstein; porque como cuenta Federico "el ratoncito sabe perfectamente sólo viendo los dientes si alguien va a hacer algo importante", y por eso los expone, "para que los niños que vengan sepan las historias de esfuerzo de estas personas y aprendan para el futuro".

En mi visita no paré de encontrarme con pequeños niños valientes que habían podido ver a nuestro querido ratón. Y es que en su 'Casa Museo', el amigo Pérez ha previsto unas visitas guiadas para niños y mayores. También organizan talleres escolares donde niños de todos los colegios pasan horas conociendo a nuestro amigo, escribiéndole cartas, dibujando con él, e incluso aprendiendo a cuidar sus dientes; algo que, según me dice Federico, "es muy importante para el ratón, que no quiere que los niños tengan dientes sucios o mal cuidados".

La sociedad formada por el 'Ratón Pérez', Juan Antonio y Federico va viento en popa, y a finales de este año 2017 saldrá a la luz una serie de animación protagonizada por nuestro amigo que se llamará 'El Ratón Pérez y los roedientes'.

El cariño y el buen gusto con el que está decorado este mágico espacio es indudable. Es realmente muy gratificante pasar por todas la salas de este peculiar museo. Y no ha sido a mí al único que le ha gustado, ya que paseando por sus rincones se puede encontrar hasta una foto dedicada por S.M. el Rey Don Juan Carlos felicitando a nuestro querido ratón por la idea de su museo, y dándole las gracias por haber sido "tan amigo de mi abuelo".

Yo también aprovecho para al igual que nuestro querido monarca emérito, agradecerle al ratón su mágica labor, todos los regalitos que me hizo de niño, y por haber creado este excelente lugar, que no deberían perderse ninguno de los jerezanos que pasen por la capital del Reino; ya que hasta el día de hoy no he conocido mejor anfitrión que el noble y elegante amigo Pérez; un ser tan especial que entre sus amistades se encuentras gentes tan dispares como reyes, jerezanos o ratones.