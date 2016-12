El 'holding' municipal no adelgaza

A día de hoy, no hay empresa municipal ni organismo autónomo que no necesite, en mayor o menor grado, de la ayuda económica del Ayuntamiento. No en vano, en este año, el 'holding' municipal le costará al Consistorio unos 12,7 millones de euros solo en transferencias, según se recoge en el presupuesto municipal aprobado semanas atrás, una cuantía que se ha incrementado en un 9% respecto al pasado año. A esta cifra hay que añadirle las aportaciones previstas para Cirjesa y las fundaciones municipales.

Bien es cierto que la cuantía global de las transferencias a estas mercantiles se ha reducido notablemente tras el proceso de reestructuración del 'holding' ejecutado durante el anterior mandato, que propició que Jecomusa (Onda Jerez), Jesytel (servicios informáticos), Jereyssa (recaudación de impuestos) y Emusujesa (gestión del suelo público) fueran absorbidos por el Ayuntamiento dado que no podían continuar como sociedades mercantiles debido a sus pérdidas económicas continuadas. De hecho, hasta 2014 las transferencias a las empresas rondaban los 40 millones de euros al año; eso sí, la mayor parte de esta cantidad se la llevaba la desaparecida Ajemsa por la gestión del servicio de abastecimiento y saneamiento de la ciudad -en torno a los 35 millones cada ejercicio-. Por lo tanto, a día de hoy, la dependencia de las empresas es relativamente mayor puesto que en 2012 o 2013, por ejemplo, siete sociedades, entre empresas y organismos autónomos, se repartieron unos siete millones en subvenciones municipales mientras que ahora solo cuatro necesitan 12 millones.

El grueso, eso sí, se lo lleva la mercantil Comujesa que desde hace tres años se ha convertido en el 'cajón de sastre' del Ayuntamiento al asumir los servicios que son municipalizados tras haber estado cedidos mediante concesión administrativa. En estos momentos, la empresa explota el servicio de autobuses urbanos, el de calas en la vía pública, la atención telefónica municipal (010) y la atención socioeducativa con la infancia y la adolescencia. Para el año próximo, además, el ejecutivo ha decidido que asuma también la ayuda a domicilio.

En este ejercicio, Comujesa necesitará 10,5 millones para afrontar estas encomiendas -el grueso se lo lleva el transporte público con más de 9,3 millones-, unos 700.000 euros más que el pasado año. A pesar de sus numerosas atribuciones, la empresa municipal multiservicios apenas genera ingresos suficientes para atender sus gastos (unos 3,7 millones según las previsiones de este año) de ahí que requiera de la millonaria transferencia del Ayuntamiento para tratar de cerrar cada año en números positivos y, por ende, esquivar la disolución pues la ley impide que una sociedad pública tenga dos ejercicios consecutivos en negativo.

Mientras, Emuvijesa se ha unido en este año al grupo de empresas municipales que urgen de las aportaciones de su único accionista. La empresa municipal de vivienda tiene asignado en el presupuesto una transferencia de dos millones de euros que le permitirá atender sus gastos dada la reducción de su volumen de negocio en los últimos ejercicios.

Mientras tanto, se reduce casi a la mitad la asignación que este año necesitará Ememsa, la firma que explota los Montes de Propios. Así de los 298.000 euros que tenía asignado en 2015 pasará a unos 138.000.

El presupuesto incluye también transferencias para Cirjesa (780.000 euros) y las fundaciones Caballero Bonald (124.000 euros), Villamarta (1,2 millones) y Andrés de Ribera (58.000 euros).