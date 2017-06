Casi cien hombres fueron a juicio el año pasado por violencia de género en Jerez

El Consejo General de Poder Judicial realiza anualmente un balance sobre el impacto que tiene la violencia de género en los juzgados españoles. Este grave problema tiene múltiples ámbitos, desde un punto de vista social, policial y, evidentemente, judicial.

Los datos a este respecto del partido judicial de Jerez vienen a plasmar una radiografía en la que se comprueba cómo se produce, quién la provoca y cómo acaba quien genera violencia de género. Otro ámbito es la violencia doméstica, ya que ésta puede estar provocada por un hermano contra una hermana, un padre contra su hija o, incluso, un hijo contra su madre. Son ámbitos absolutamente distintos.

A todo este respecto, cabe recordar que el partido judicial de Jerez, el número 7 de la provincia, está conformado en la actualidad por las localidades de Jerez y San José del Valle. En el partido judicial de Jerez se produjeron 730 delitos de esta índole, así como 122 faltas a lo largo del año pasado. Este dato no supone, ni mucho menos, que un total de 852 personas (la suma) perpetraran delitos y faltas de género. Ni mucho menos, ya que es muy habitual que muchos de los inculpados lleguen a los Juzgados con cargas tales como agresión, retención ilegal, maltrato psicológico y amenazas, por señalar apenas unas cuantas de ellas. Entre los delitos registrados en 2016 destacó, desgraciadamente, el homicidio de la calle Molino del Viento, en el barrio de San Miguel, en el que una mujer falleció a consecuencia de los disparos que efectuó la ex pareja de su hija, la cual (que era el objetivo de los disparos) salvó la vida tras luchar contra la muerte varias semanas en la UCI. El agresor se suicidó tras reventarse la cabeza de un disparo.

En la referida memoria, el motivo más habitual de denuncia en Jerez fue la comisión de lesiones y malos tratos, con 331 denuncias del total, seguido de delitos contra la libertad (retenciones, detenciones ilegales, secuestros...) con 208 casos y el quebrantamiento de las medidas de protección a las víctimas (comunicación, alejamiento...), 60 casos. De todos ellos, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, el 13,8% de las denuncias depararon la celebración de un juicio, mientras que los jueces decretaron el sobreseimiento provisional de las causas en un 48,6% de las ocasiones.

Es igualmente importante apuntar que una de cada cuatro denuncias que llegaron ante la Justicia fue elevada al órgano competente al que correspondía. Para explicarlo: en los juzgados de violencia de género se puede llegar a un acuerdo por el cual el agresor asume su culpa, se dicta sentencia y se evita un trámite penal. Si no es así el caso en cuestión se lleva a un Juzgado de lo Penal (de Jerez aunque provenga de la Sierra) donde se puede dictar una pena de cárcel.

Según la memoria del Consejo General del Poder Judicial la violencia de género, la violencia de género es perpetrada en la mayor parte de las ocasiones por la persona con la que la mujer mantuvo una relación afectiva en la que no hubo matrimonio (cuatro de cada diez casos), mientras que la que ejercen las personas con las que aún se mantiene dicha relación no matrimonial supone, a grandes rasgos, dos de cada diez casos. Los cónyuges son los agresores en tres de cada diez casos, mientras que los ex maridos suponen tan sólo 1 de cada diez casos.

A lo largo de 2016 un total de 95 personas fueron enjuiciadas por delitos de violencia de género en los juzgados de la ciudad, de los cuales 60 (57 españoles y 3 extranjeros) resultaron condenados mientras que 35 (33 españoles y dos extranjeros) fueron absueltos de los delitos que pesaban contra ellos. Todos las personas juzgadas eran hombres. A este respecto cabe destacar que dichos casos enjuiciados no se corresponden con el año natural, es decir, muchas de las personas que se sentaron el banquillo vieron cómo sus casos derivaban a los Juzgados tras ser presuntamente perpetrados en 2015 (un año antes).