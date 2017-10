El honor de llevar la magia

El calendario marca mediados de octubre pero Jerez ya está caminito de Belén. La ilusión de Oriente retoma las calles de la ciudad al conocerse ya las personas que encarnarán a los Reyes Magos el próximo 5 de enero. José Manuel Martín Álvarez-Cedrón, gerente de Montesierra, Juan Carlos Carrasco Benítez, propietario del restaurante Juan Carlos, y Felipa Medrano Soto, representante de la Fundación Secretariado Gitano, son desde ayer Sus Majestades tras su aprobación en junta de gobierno local. Asimismo, el salesiano Marco Antonio Martínez se convertirá en Gran Visir, la 'antesala' a la noche de la ilusión.

"Yo estoy en una nube. Es un honor", dijo Felipa en sus primeros minutos en Diario de Jerez, una tradicional parada en este largo camino para la firma en el Libro de Honor y una primera toma de contacto entre los que desde ayer serán compañeros de cabalgata. Entre pestiños y abanicos, Sus Majestades y el Gran Visir pusieron sus primeras inquietudes en la mesa con Rafael Padilla, presidente de la Asociación de los Reyes Magos de Jerez, José Arcas, presidente de honor, y Rafael Navas, director de Diario de Jerez y rey mago en 2004. También decidieron en este primer encuentro a qué reyes encarnarán: José Manuel será Melchor, Juan Carlos, Gaspar y Felipa Medrano, Baltasar.

Los designados se reunieron en el Diario con el presidente de la Asociación de Reyes

Desde el primer momento reinaron el humor, las risas, la complicidad y el deseo de cumplir con mayúsculas con la ciudad. Desde compartir la receta de patatas y pinchitos de José Arcas, hasta los recuerdos de infancia de aquellas mañanas del 6 de enero en las que, en una ocasión, hasta la propia Felipa creyó ver a los Reyes en su casa. "Yo los he visto", le repetía a su madre. Y es eso precisamente lo que quisieron transmitir los que han tenido el honor de encarnar años atrás a los Magos de Oriente. "Es un honor, pero no os abruméis. Siempre sale bien. Vosotros mandáis, porque vosotros ya sois los Reyes Magos. Lo bueno que cada año sean personas diferentes es que cada uno le da su personalidad y os aseguro que os vais a hacer amigos para toda la vida", remarcó Padilla. "Desde este momento os lo tenéis que creer. Os debéis llamar Sus Majestades porque eso después se transmite a los niños. Es una oportunidad que os da la vida y hay que aprovecharla", añadió Navas.

Desde que la alcaldesa, Mamen Sánchez, descolgó el teléfono para darles la noticia, todos reconocieron vivir un sueño. "Fue una sorpresa, ¿yo qué he hecho para ser Rey Mago? Pero es por la empresa y entonces me vinieron a la cabeza todos los trabajadores, pensé en mi padre, que fue el que hace 40 años vino a Jerez... y realmente estaba hablando con Mamen emocionado por completo, no sabía qué decir. Me vino a la mente mi familia, me vino a la mente Jesús, soy religioso, y le di las gracias a la alcaldesa por permitirme transmitir esta felicidad. Sentí mucha emoción", relató Martín Álvarez-Cedrón, quien también recordó en este emotivo momento a su nieta de 15 meses.

"Siempre me ha hecho mucha ilusión y en mi casa se ha vivido de una forma muy especial la noche de Reyes. En estos primeros momentos estoy como en shock, estoy en una nube. Quiero transmitir mucha felicidad, especialmente a los niños", señaló Carrasco. Una broma creía Felipa Medrano que era la llamada de la alcaldesa, contó entre risas ayer. "Me acordé de cuando era una niña porque siempre he vivido con toda la ilusión y con toda la fe del mundo la noche de los Reyes -reconoció la técnico de Igualdad de Secretariado Gitano-. Me acuerdo de mi niñez, de mi familia, de toda mi comunidad gitana. Para mí es un orgullo. El otro día me preguntaba qué era la felicidad y llegué a la conclusión de que son esas pequeñas cosas que hacen la vida grande, que te hacen cosquillas en el estómago. Y sí, esto es una felicidad inmensa".

Para Marco Antonio Martínez no es la primera vez que repartirá magia, puesto que encarnó a un rey en Huelva hace unos años. Sin embargo, sí ha sido la primera vez que ha visto 'brillar' de una forma especial los ojos de un grupo de madres -cerca de 90- que le esperaron ayer en el patio del centro. El año pasado llegó a Jerez para desarrollar una importante labor con los más de 800 jóvenes que integran la Asociación Juvenil Futuro Abierto, al amparo del colegio Salesianos de Jerez. "Ver a esas madres y a esos niños decir '¡esto va a salir bien!' ha sido muy emocionante. Qué satisfacción más grande para un salesiano, que nuestra especialidad son los jóvenes, encarnar al Gran Visir. Contentísimo y muy orgulloso", subrayó Marco Antonio.

A partir de ahora la agenda de estas cuatros personalidades se llenarán de reuniones, caramelos, juguetes, celebraciones y, sobre todo, solidaridad. Todo para vivir y ver Jerez "de una manera muy especial", como apostilló Padilla, desde los tronos de las carrozas de esta Navidad.