En honor de los que no están

Conforme uno se acerca al Cementerio Nuestra Señora de la Merced, el bullicio es cada vez más grande. Aparcamientos hasta arriba, gente por doquier, improvisados puestos de verduras y 'tosantos', pero sobre todo respeto, mucho respeto por las tradiciones. Es así como Jerez sigue conmemorando el habitual Día de los Difuntos, una festividad que se celebra hoy pero que desde hace varios días se vive con especial intensidad en el camposanto jerezano, ayer hasta la bandera.

Miles de personas han pasado estos días por el cementerio para honrar a sus seres queridos. Es algo que se palpa ya no sólo en el ambiente, donde estos días se respira algo diferente, sino porque todo parece distinto. El colorido de las flores, el discurrir de personas, hay más vida que nunca en estas fechas en el kilómetro cuatro de la carretera que conduce a Estella.

Por cualquier bloque de nichos hay una escalera, o alguien intentando adecentar el lugar donde descansan sus familiares. Unos recurren a los voluntarios, de la Asociación de Parados de Jerez, que se agolpan en la puerta con un peto naranja. Su labor no es otra que ayudar a las personas que no pueden subirse a la escalera o apenas pueden portar ese cubo de agua cargado hasta los topes, pero que año tras año no se olvidan de los suyos.

Cada rincón del cementerio recoge una instantánea, imágenes que se repiten año tras año por estas fechas. En una hilera, dos ancianas sacan fuerzas de donde no hay para pasar el trapo a la lápida. Es un deber que no duele, una manera de quedar en paz con los que se fueron y que estos días ven como la tranquilidad del camposanto se rompe por completo. "Tengo que venir, desde que murió mi marido lo llevo haciendo", asegura una de ellas mientras moja la bayeta en agua.

El viento de Levante aprieta fuerte, los cipreses se mueven con vehemencia y algunas flores, sobre todo las que están a ras de suelo, han sido desplazadas de su sitio. Al fondo, un coche fúnebre se adentra acompañado por un séquito de personas que se disponen a dar el último adiós a otra persona. El dolor se entrecruza con la tradición, la tradición se impone al quehacer diario.

"Lleva viniendo gente desde hace dos sábados", apunta uno de los voluntarios mientras espera a realizar otra labor. Los vendedores de flores triplican su habitual personal y la venta es continua. Flores y más flores, el plástico se impone a lo natural, pero todavía hay gente que prefiere lo de siempre. Gladiolos, rosas, margaritas, claveles, cualquier flor es buena para colorear un escenario que ahora, con la llegada del invierno, parece más mustio que nunca.

Hay movimiento con las escaleras, hasta el punto que en un abrir y cerrar de ojos las que hay, más de treinta, han volado. Medianas, pequeñas y grandes, "esas son para las que están encima del bloque", explica Paco, un operario municipal a algunas personas que preguntan. Al otro lado, la cola se va haciendo cada vez mayor para dejar el DNI y el nombre, únicos requisitos para poder usar una de las escaleras, un elemento que, junto al cubo y la 'jocifa', son indispensables estos días. "Aquí llevamos una media diaria de 400 personas desde este sábado pasado no, sino el anterior, aunque estos días está habiendo más", explica Diego. "Eso sólo las personas que piden las escaleras porque aquí por el cementerio han pasado miles de personas", añade mientras rellena su larga lista de nombres.

Es el día a día en el camposanto, repleto de gente para continuar con un rito que se pierde en los confines de la historia, pero que hoy por hoy sigue vigente.