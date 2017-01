"Es hora de que Jerez también salga a la calle"

Joaquín Fernández Alcocer, 39 años, de profesión, tonelero. En sólo dos semanas ha salido del más absoluto anonimato para convertirse en el promotor de la manifestación que hoy partirá a las 12 del mediodía de la plaza del Caballo para pedir una sanidad digna. Sus arengas en las redes sociales cuentan con numerosos seguidores y diariamente recibe llamadas de medios de comunicación para entrevistarle y de particulares que le muestran su apoyo. Todo comenzó el pasado día 10, por un desafortunado accidente: su mujer, Carmen Rubiales, que iba a dedicar la mañana a buscar algunos detalles para la próxima Primera Comunión de su hija, fue atropellada por una moto en la avenida de Europa. Quedó tendida en el suelo y allí esperó durante casi una hora la llegada de una ambulancia que la atendiese y la trasladase al hospital. A Joaquín le avisó la Policía Local, le comunicaron que su esposa había sufrido un accidente y le tranquilizaron, diciéndole que estaba consciente. Estaba trabajando y se dirigió a la avenida de Europa, pensando que se había tratado de un accidente de coche. Al llegar tuvo que identificarse ante los agentes que habían cortado la calle y fue entonces cuando se enteró de que había sido un atropello. En aquel momento ya había llegado la ambulancia, aunque dice que no se le borra de la mente la imagen de su mujer tirada en el suelo. "Ella me dice que lo pasó muy mal, porque le dolía el brazo y la pierna y no podía moverse. La espera se le hizo eterna y además, con tanto tiempo en el suelo tenía algo de hipotermia". Esa mala experiencia y la que luego -cuenta- que sufrieron en Urgencias del hospital, donde también esperaron varias horas, fue lo que le decidió a colgar un vídeo de denuncia en las redes sociales, con una repercusión que nunca había imaginado. "Yo hasta entonces, como mucho, colgaba vídeos de flamenco, que me gusta porque soy hijo de Joaquín 'El Zambo'", afirma. Todavía le cuesta creerse lo que ha pasado en estos días. "Estoy bastante emocionado y también desbordado. Me han llamado periodistas, del Sindicato Médico, médicos de mi centro de salud y del hospital, diciendo que van a ir a la manifestación. Eso es bueno, que los profesionales que sufren también la situación se impliquen. Estoy contento y ahora hace falta que los jerezanos salgan a la calle". No sólo de Jerez, espera también que, como se han comprometido, acudan miembros de la recién constituida 'Marea Blanca' de Cádiz y la de Jerez también ha mostrado su disposición a participar. "Hasta de Madrid he tenido llamadas y de gente de Trebujena, La Barca, de las pedanías. Yo que antes sólo cogía el teléfono de vez en cuando ahora estoy todo el día con él en la mano". También hay políticos que se han puesto en contacto con él, a los que ha invitado a sumarse a la manifestación pero como ciudadanos. "Quiero colgar otro vídeo para pedir que en ningún momento se falte al respeto a ningún político. Me gustaría que fuese una manifestación pacífica". En las redes alguien le ha bautizado con 'sherryman', en un juego de palabras con el apodo de 'Spiriman', con el que se conoce al médico Jesús Candel, principal promotor de las manifestaciones contra la reordenación sanitaria en Granada. "Bueno, no es comparable, él es médico y está mucho más preparado que yo, pero sé que ha hecho alguna alusión a mí, no por mi nombre, pero sí hablando del marido de la mujer que fue atropellada". De quien no ha recibido ni una sola llamada ha sido del Servicio Andaluz de Salud (SAS). "Nada, ni para disculparse o siquiera para discutir lo que pasó". El SAS se limitó a emitir dos comunicados, uno para justificar el retraso de la ambulancia y otro cuestionado la denuncia de Joaquín sobre la atención en Urgencias.

En estos días, Joaquín se ha puesto al día de las manifestaciones que en defensa de la sanidad pública se han organizado en varias ciudades andaluzas, promovidas en su mayor parte por plataformas ciudadanas. "Yo creo que es hora de que Jerez también salga a la calle". La casualidad ha querido que la manifestación haya coincidido con la celebración de San Antón, pero los plazos de los permisos que ha tenido que pedir a la Subdelegación de Gobierno han impedido cambiar la fecha. "De todas formas, creo que todo el mundo tiene claro que la prioridad es la salud. Es verdad que la ciudadanía está un poco aletargada, y hay apatía, porque se piensa que todo lo que se haga no sirve para nada, pero no es así".

El jueves fue a recoger la pancarta que su familia, "muy orgullosa de todo lo que estoy haciendo", asegura, llevará en la manifestación: un metro y medio de ancho por tres de largo, en la que se lee 'Por una sanidad pública y digna para todos'. También los globos, que se repartirán y se lanzarán al término de la protesta en la plaza del Arenal. "He gastado un dinero, pero no importa, ya que he empezado esto, vamos a intentar terminarlo bien".

¿Y después de la manifestación? "Yo voy a seguir en la brecha. Estoy viendo que después de mi vídeo mucha gente se ha animado a colgar otros con sus quejas y eso es bueno". Joaquín le ha cogido gusto a las redes sociales y se muestra dispuesto no sólo a denunciar la situación sanitaria sino todo con lo que esté en desacuerdo. "Mira ahora lo que está pasando con la subida de la luz. No hay derecho, por qué tenemos que aguantarnos y en el tema sanitario, nos han abierto un centro de salud en la zona Sur y resulta que han dividido el personal que había en el de San Telmo. Y luego está el tema de los televisores y los aparcamientos en el hospital ¿por qué hay que pagar por todo eso?". Joaquín se embala pensando en todo lo que hay por denunciar. "Tenemos todas las calles del centro con el ORA y no hacemos nada. Cuando pasó en Valdelagrana, al final se consiguió que lo quitaran".