Un hospital que necesita reformas

Los nuevos edificios que han ido ampliando el hospital contrastan con algunas de las zonas de un centro que data de 1968 y en donde aún queda mucho por hacer en cuanto a mantenimiento y mejora de las instalaciones. Una usuaria del centro, Esther Donoso, que el pasado 27 de abril dio a luz por cesárea en el Materno-Infantil, ha presentado una reclamación por el estado en que se encontró las instalaciones durante su estancia, tanto, según manifestó, por el deterioro de las mismas como por la insuficiente limpieza. Donoso señaló a este medio que "he vivido en varias ciudades en las que he sido atendida en los distintos hospitales y por suerte o por desgracia puedo hacer comparaciones. Lo que me parece indignante es que no haya igualdad de sanidad en todas las provincias o comunidades de España". La mujer relata que una vez ingresada y camino del quirófano, "viendo el estado de los pasillos empiezo a tener un poquito de miedo. Veo unos pasillos amarillentos pero mi pensamiento es que en nada voy a tener a mi bebé". Donoso comenta que las condiciones del quirófano tampoco eran las más adecuadas. "Las puertas de madera están todas rotas por los bordes. Me meten dentro y me encuentro con un quirófano que se comunica con dos grandes huecos en las paredes a otras dos habitaciones una a la derecha y otra a la izquierda". Según la mujer, sufrió una bajada de tensión de inmediato. "Solo hacía rezar para salir de ese quirófano. No se notaba la limpieza en general pero además el estado tan lamentable del quirófano lo hacía todavía más terrorífico".

Las quejas no acaban ahí. Según esta usuaria, tras salir del postoperatorio le llevaron al bebé "en una cuna con tres dedos de polvo por todos lados. Miré a mi alrededor y me pareció haber viajado a otro país subdesarrollado. Con un niño recién nacido y después de haberme sometido a una cesárea y alérgica al polvo doméstico con índices muy altos, miro hacia arriba y me encuentro con una ventana que está llena de polvo a más no poder. El tirador de la persiana está arrancado por completo, los suelos están sucios. Después lo entiendo todo porque solo se le pasa una fregona escurrida a la habitación en todos los días que paso en el hospital".

La previsión es que a final de verano se arregle el otro ala de Tocoginecología

Donoso señala que cuando pudo levantarse al día siguiente e ir al baño, el estado en que éste se encontraba no era mucho mejor. "Cuando me acerco hacia la puerta veo que está toda inflada y cuando miro en el interior lo entiendo todo. Los marcos de la puerta están llenos de moho, los techos del baño están oxidados, el plato de ducha está con síntomas de oxido y moho, y la cortina que tienen en el plato de ducha, que se supone que es blanca, ha pasado a un color marrón, las tuberías del baño se caen de la corrosión que tienen y el olor que hay es insoportable".

En su queja asegura que no es sólo "la falta de higiene" sino también "la falta de mantenimiento, cómo está todo, oxidado, mohoso. Cuando alguien entra en un hospital lo mínimo que tiene que tener es todo desinfectado y preparado para enfrentarse a una operación, un bebe recién nacido, o mil cosas más".

Al hilo de esta denuncia, desde la delegación territorial de Salud indicaron que el hospital de Jerez "está afrontando desde hace años diversas actuaciones de renovación de sus instalaciones". Precisamente el área de Tocoginecología ha sido una de las plantas donde el pasado año se acometió la primera fase de obras de mejora, de las que fueron objeto 12 habitaciones, en las que se produjo una reforma integral que incluía baños adaptados a personas con discapacidad. Según el SAS, este año, previsiblemente a final de verano, se afrontará en una segunda fase una actuación similar en el otro ala de Tocoginecología, que consta de otras 12 habitaciones. "Este tipo de trabajos se tienen que hacer gradualmente porque no se puede cerrar sin más un área tan sensible y se está trabajando arduamente para mejorar las infraestructuras sin molestar a pacientes ni interferir en la labor de los profesionales". Con respecto a la reclamación de esta usuaria, fuentes del SAS indicaron que pudo existir un problema de limpieza puntual y agregan que "el hospital de Jerez espera que asistencialmente esta señora esté satisfecha".