El hospital pone a funcionar al 100% los quirófanos por la tarde

El hospital de Jerez se encuentra inmerso en el llamado plan de mejora de la accesibilidad, una estrategia con la que se intenta poner freno y reducir las elevadas listas de espera tanto quirúrgicas como de consultas externas y pruebas diagnósticas. Julio Egido, gerente del área sanitaria Norte de Cádiz, que incluye el hospital, Atención Primaria de Jerez, Costa Noroeste y la Sierra, asegura que "hemos abordado las listas de espera desde una perspectiva de lo que ocurre ahora, pero también de futuro" y explica que "nuestra idea y la de la Junta no es tanto abordar esto como un problema en el que ahora nos quitamos la lista que está pendiente. Yo quiero que no vuelva a estar pendiente y más cuando la demanda va a ir aumentado. Quiero no solo quitarnos lo que está ahora amontonado sino que no se vuelva a amontonar, es mi gran preocupación y para eso estamos trabajando".

Egido mantiene que como resultado de la puesta en marcha de este plan "hemos reducido a la mitad las listas comparado con lo que había hace cinco o seis meses, pero aún así seguimos aumentado al máximo lo que da de sí el hospital, aunque teniendo en cuenta que tiene un límite".

"Queremos no sólo quitar lo que ahora está amontonado sino que no se vuelva a amontonar"

En lo que se refiere a operaciones, según mantiene el gerente, se ha aumentado la actividad de todos los quirófanos de tarde. "Por la mañana era imposible aumentar más porque están todos a tope y las tardes se han puesto los quirófanos al 100%", frente a la situación anterior en la que los quirófanos no estaban plenamente aprovechados por la tarde debido a la falta de personal. "Se han contratado profesionales y eso ha permitido este incremento". En concreto se han puesto en funcionamiento 24 quirófanos de tarde más al mes, que se suman a los 230 quirófanos de media en el mes, lo que supone, según el SAS, entre 80 y 100 pacientes más intervenidos mensualmente. Además, se dispone de un segundo equipo de quirófano de Urgencias de lunes a viernes en horario de tarde y sábados y domingos tanto de mañana como de tarde.

Las consultas externas son otro de los objetivos de este plan, teniendo en cuenta que según los últimos datos publicados por el SAS correspondientes a junio de este año, cerca de 9.000 personas esperan una primera cita con el especialista en el hospital de Jerez. Egido señala que se ha producido un aumento de la actividad tanto en primeras consultas como en las revisiones. "Más personal, más tiempo y más consultas porque queríamos llegar a fin de año y que no hubiese pacientes pendientes de primeras consultas y atacar también a las que son revisiones. Tenemos por decreto un plazo máximo de 60 días para primeras consultas pero queremos que sean atendidas antes ". Aunque el incremento de la actividad se ha producido, según afirma, en todas las especialidades se ha priorizado aquellas en las que la demanda de pacientes y por ende la lista de espera es mayor como el caso de Oftalmología, Traumatología o Dermatología. En el caso por ejemplo de Traumatología se están realizando 20 consultas más al mes, además de las 81 consultas ya programadas, lo que supone poder atender a 540 pacientes más.

En cuanto a las pruebas diagnósticas, se ha incrementado la producción de pruebas de imagen y la actividad de exploraciones digestivas con la realización de 7 endoscopias más al día. Está previsto iniciar próximamente la actividad en la segunda sala de electrofisiología y hemodinámica, lo que representará atender 5 pacientes más cada día. Egido estima, en este sentido, que en dos o tres meses, el hospital habrá atendido a todas las personas que estaban pendientes de realizarse una prueba de cardiología.

Los plazos con los que se está trabajando son cortos. El gerente del área insiste en que el objetivo es que "de aquí al 30 de diciembre hayamos quitado todo lo que pueda estar pendiente, no tanto porque ahora la demora esté fuera del decreto de garantías, sino porque pueda estarlo en un futuro".

La aplicación del plan de mejora de la accesibilidad ha exigido además de la contratación de profesionales, la compra de material para poder incrementar el número de pruebas diagnósticas. Otro punto clave, según señala el director gerente, ha sido la depuración de las citas, sobre todo, en el caso de las consultas. "Por ejemplo, hay citas de revisiones que algunas son reales y otras no, porque igual esos pacientes ya han ido por Urgencias. Estamos avisando a los pacientes para que les vea el médico, pero antes les llama un administrativo para comprobar que esa cita es real. Lo que no podemos hacer es citar a 30 pacientes y que 15 no vengan, porque es un tiempo que el médico pierde y que podría estar viendo a otros enfermos. Esa depuración ha disparado la eficiencia de las citas".