La hostelería del centro de Jerez desconfía de la reforma

El proyecto de redirigir la carrera oficial a un epicentro llamado plaza del Banco no convence. De un lado, el mismo Ayuntamiento de Jerez ratificó ayer que, ciertamente y tal como este medio publicó, dicha solicitud ha sido cursada por parte de la Unión de Hermandades, es decir, que la misma ha tenido recepción por parte del Ayuntamiento, y que la cual además se encuentra abierta a todo tipo de sugerencias. No en vano, uno de los grandes obstáculos que se le encuentra a esta propuesta cofrade es el hecho de que difícilmente pasaría la criba de una junta local de seguridad. A buen seguro, los responsables de Cuerpo Nacional del Policía y de la Policía Local echarían abajo la propuesta ya que la zona “es un verdadero tapón”, apuntaron ayer a este medio fuentes sindicales del CNP. Y ciertamente no les falta razón pues buena parte de los esfuerzos policiales se “concentrarían en controlar el acceso a una zona que debería ser cerrada poco antes de las cofradías comenzaran a transitar por allí”.

Las opiniones por parte de los hosteleros del centro de la ciudad son más dispares. Mucho más que dispares. De un lado, la posibilidad de que el tramo común de las hermandades se pierda entre Cristina y la Rotonda de los Casinos levanta quejas. No en vano, hay negocios en el primer tramo de la calle Larga que tienen en la Semana Santa uno de sus grandes activos cuando la primavera trae a la ciudad el inicio de la temporada alta.

Uno de ellos es Alfonso Pacheco, copropietario del conocido bar ‘La Moderna’ junto a sus hermanos Atilano y Fernando. “Algo así pasaría factura a esta parte de calle Larga”, decía ayer. “Hay mucha gente que viene a este punto de la calle para ver la procesión, las saetas que habitualmente se cantan aquí”. A todo ello hay que unir el hecho de que el emblemático bar ‘La Moderna’ es un negocio que presta servicio directamente y desde hace años, de barra a palco, durante la Semana Mayor. “Un cambio de esta índole nos fastidiaría mucho”, apunta Pacheco, quien añade que el hecho de quedar fuera de la carrera oficial es preocupante, aunque nadie sabe por dónde discurrirían los ríos de gente (y clientes) que genera la Semana Santa.Algo muy similar ocurre en la plaza del Banco, donde lejos de alegrarse por el hecho de que las cofradías (todas y cada una de ellas) vayan a pasar por allí se ha despertado una cierta sensación de desasosiego. Lo explica Nicolás Madueño, propietario de ‘Casa Nicolás’, quien considera que, de forma evidente, una medida de esta índole llenaría la plaza pero, a su vez, conllevaría dos efectos muy negativos. De un lado que la plaza del Banco se erigiría en un espacio cerrado. Evidentemente y por razones de seguridad, una vez limitados los aforos se impediría el acceso de más personas de las computadas. De otro, se encuentra la circunstancia de que las terrazas, los veladores, simplemente desaparecerían, con el consiguiente perjuicio para los hosteleros de la plaza del Banco. En este caso, ser el epicentro de la carrera oficial se convertiría en una especie de maldición.

Nicolás Madueño diserta igualmente, sobre las especiales condiciones de esta céntrica plaza de la ciudad. “No hay salida”, sentencia, señalando el embudo de público que provocaría un lugar con gran demanda de acceso y apenas salidas (San Cristóbal, Cuatro Juanes y Eguilaz).En las inmediaciones de la zona se encuentra Javier Sánchez Mellado, propietario de la cervecería ‘Gorila’. En su opinión, el entorno de la plaza Plateros, donde se enclava su negocio, es una zona rodeada de vías tanto de acceso como de escape en un lugar de gran concentración de personas, como es el caso de la Semana Santa.

Con todo lo informado, cabe destacar que no son pocas las voces que se elevan dudando de que este proyecto de carrera oficial pueda salir adelante con el visto bueno de los máximos responsables de la seguridad pública en el casco urbano, cuales son los casos del intendente jefe de la Policía Local y el comisario del Cuerpo Nacional de Policía en Jerez. Gran afluencia de público durante pocas horas y escasas vías de escape se erigen en un cóctel demasiado peligroso como para que un profesional policial pueda otorgarle el visto bueno.