La hostelería prepara su "alfombra roja" para la llegada de los moteros

A falta de cuatro días para que se inicie el Gran Premio de España de Motociclismo, la ciudad ya está más que preparada para la llegada de las motos. Lo saben bien hosteleros y comerciantes, que ya han desplegado su "alfombra roja" y "nuestra mejor cara" para satisfacer "en todo lo posible" al visitante. Con los hoteles prácticamente al 100% de ocupación, las neveras y vitrinas de los bares y restaurantes también se han visto reforzados de productos ante la masiva afluencia de aficionados al motor este fin de semana.

Para el gerente del Restaurante Toro, Asador Toro y El 11 Café Copas, Francisco Toro, "va a ser un fin de semana extraordinario si el tiempo también acompaña, que parece que así será. Los hoteles estarán casi al 100%, muchos pisos alquilados... Creo que los jerezanos vivimos mucho esta fecha y el centro, así como el resto de la ciudad, se está preparando. La gente viene a Jerez porque Jerez es Jerez". Toro subraya que como ya "no se cortan las calles, los visitantes pueden conocer mejor nuestra oferta gastronómica, de vinos, los puntos de interés turístico, nuestra forma de ser... Creo que vamos a estar al nivel del año pasado o más. Nosotros ofreceremos, como siempre, lo mejor de nuestra cocina. Y para el sábado ya hemos organizado un concierto de 'Solera 60', a las 18 horas, en El 11, para que no falte de nada".

Los comerciantes ven en el GP "un escaparate inmejorable para que el visitante repita"

En la cervecería Gorila, la carta de cervezas y tapas está que arde y a la espera de que el jueves lleguen los primeros aficionados. Primero, los extranjeros y los visitantes de puntos más lejanos del país, y el sábado lo harán los que residen a menos kilómetros de la ciudad. "Lo importante es que el tiempo acompañe no sólo aquí, sino durante toda la travesía del motero. El centro se ha visto reforzado semana a semana con la apertura de nuevos negocios hosteleros. Nosotros estaremos la plantilla al completo porque se espera mucho movimiento", apunta José Antonio Merlo. "Año tras años -añade- se están dando más facilidades para que el aficionado se acerque al centro. Es algo que tenemos que seguir cuidando y poner siempre nuestra mejor cara".

Desde la asociación de comerciantes Asunico, su presidente, Manuel García, asegura que el centro "va a más cada edición del Gran Premio y más aún si el tiempo acompaña". Se refiere así García a la recuperación del centro tras los años de cierre a los moteros de las vías más céntricas. "Aquel blindaje hizo mucho daño y ahora parece que estamos consiguiendo recuperarnos de aquello. Tanto el gobierno de la pasada legislatura como el actual están intentando que así sea, y eso se agradece". Respecto a la hostelería, García subraya que va "a buen ritmo y la oferta gastronómica que tiene ahora el centro no la ha tenido nunca, lo que ayudará a que esa imagen de la ciudad se engrandezca y que el Gran Premio se viva como antes. Tenemos que aprovechar estos grandes eventos para conseguirlo".

Respecto a la declaración por parte de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de todo el término de Jerez como zona de gran afluencia turística durante el domingo de celebración del Gran Premio, García recuerda que este fin de semana "es algo que las grandes superficies llevan disfrutando desde hace años. Lo ideal es que precisamente no abrieran este domingo porque ya pueden hacerlo otros muchos del año. Es dinero que se va de Jerez, no se queda en Jerez". Respecto a la posibilidad de que el pequeño comercio abra este domingo, "es factible para algunos, para otros no. Hay que seguir trabajando en que el motorista venga al centro y hay que facilitárselo todo, ponerle una alfombra roja, nuestra mejor cara para que repitan el resto del año y no sólo en el GP".

Para Nela García, presidenta de los comerciantes de Acoje, "ya está todo el mundo preparado, como las posibles contrataciones en la hostelería. Y ahora queda ver cómo estará el tiempo. Las previsiones serán como las del año pasado y dependerá de la capacidad económica con la que vengan los visitantes. Hay que dar lo mejor durante el fin de semana". Aunque García apunta que la repercusión de este fin de semana en el comercio tradicional no es tanta, "ya que lo que más se vende son bienes de primera necesidad, sí que esto supone para Jerez un escaparate inmejorable para que esas personas vuelvan en otra ocasión del año y que se lleven un buen recuerdo del comercio de la ciudad y puedan comprar luego en nuestros negocios de manera on line".

Desde Acoje se felicitan de que el centro se vaya recuperando "tras el blindaje de tiempo atrás a lo que se ha unido el aumento de la oferta, por ejemplo, gastronómica. Ahora prima la seguridad y la movilidad del motorista y teniendo eso subsanando, depende ahora de nosotros la calidad que demos y la cara que pongamos, sin que haya abusos en los precios". García también se muestra contraria a la apertura de los domingos. "Pero es que precisamente este domingo la gente está en el circuito por lo tanto no hay una demanda en las calles, no hay consumo, no lo vemos lógico y así lo hemos visto otros años".