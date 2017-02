La imagen que nunca estuvo y la que se nos priva de tener

Dos bustos del Ecce-Homo tenemos en Jerez que reciben culto público con gran raigambre del pueblo jerezano. Uno lo podemos encontrar en la capilla de los Remedios, ofreciendo su faz, cada mañana, a los muchos devotos que se acercan a dirigirle una oración. Tanto es el fervor popular que reúne esta imagen del Señor que existen cientos de exvotos depositados en dos murales laterales del pequeño oratorio que recibe el nombre del 'Señor de la Puerta Real' ¿Quién de niño no ha tenido una visita, de la mano de su madre, a esta imagen y mirar, con cierto asombro, tantas colas sueltas de pelo natural, aparatos ortopédicos u otros objetos relacionados con favor concedido?

Curiosamente, esta imagen no recibe ningún tipo de culto organizado por asociación religiosa. Podría ser un acto a tener en cuenta en un futuro para poder acercar a sus muchos devotos un día al año en función de besamanos. Incluso, colas podrían darse por la zona de Consistorio o Lancería.

San Pedro

En otro lugar del centro, concretamente en la parroquia de San Pedro, tenemos un precioso busto con la imagen del Ecce-Homo. Esta imagen no es titular de la cofradía de Loreto. Sin embargo, los hermanos de la corporación del Viernes Santo, desde hace ya más de una década, han venido preparado un solemne besamanos de la imagen, promoviendo, de esta forma, la devoción al Señor. La llegada del nuevo párroco, José Hachero, ha propiciado que, de momento, no tengamos en el calendario de besamanos esta función en San Pedro que era tradición cada jornada del Miércoles de Ceniza. Ciertamente con la pena, por parte de los cofrades de Loreto, por no poder ofrecer ese día al Señor que se muestra al pueblo con un cetro de caña y una esclavina.

En definitiva, una imagen que nunca ha tenido en este tipo de función, teniendo gran arraigo en el pueblo de Jerez, y otra que, por imperativos temporales, no se acerca al pueblo devoto hasta nueva orden. Ojalá sea pronto.