El 'impasse' ante un tripartito

Nueve días después de la primera reunión para negociar un gobierno tripartito en el Ayuntamiento jerezano nada se ha movido. El PSOE sigue sin dar una respuesta a las propuestas presentadas por Ganemos e Izquierda Unida, conformada no solo por un documento programático con 133 actuaciones para lo que queda de mandato sino también por un reparto de parcelas de gobierno.

Fuentes del bloque conformado por Ganemos e IU consultadas por este periódico no esconden su malestar ante la ausencia de contestación por parte de una formación que se comprometió a hacerlo en un breve espacio de tiempo con la idea de avanzar en el proceso. De hecho, en el caso de persistir esta situación de impasse, es previsible que a lo largo de la próxima semana ambas muestren públicamente su malestar.

Sin embargo, desde el PSOE se mantiene la respuesta día tras día: "Seguimos estudiándola". Tampoco se da demasiado detalle sobre quién o quiénes deben decidir escudándose en que lo hará "el partido". Lo único que se tiene claro, aunque no se apunte públicamente, es que no hay una urgencia de cerrar un acuerdo a cualquier precio. El documento programático, aunque con matices, es asumible en un alto grado pero los socialistas, especialmente los miembros del gobierno, no están dispuestos a aceptar el reparto de parcelas de poder propuesto por el tándem pues se considera una enmienda a la totalidad de la gestión que han realizado en solitario en esta primera parte del mandato. No en vano, mantener la Alcaldía a cambio de perder las tenencias de alcaldía y la mayoría en la junta de gobierno se entiende como una claudicación que se considera excesiva e injusta.

Pero más allá de estos comentarios 'off the record', no hay una respuesta oficial. La alcaldesa, Mamen Sánchez, deslizó un rechazo días atrás cuando apuntó que seguían abiertos a un diálogo pero "sin vetos ni imposiciones".

Mientras tanto, el ejecutivo señala que "mantiene su agenda" y que este proceso no afecta al día a día. De hecho, mañana lunes las tres formaciones tienen previsto volver a verse pero ni estarán solos ni hablarán de las condiciones de un tripartito. El encuentro servirá para seguir avanzando en el presupuesto municipal de este ejercicio, un tema que ha vuelto a suponer el enésimo cruce de reproches entre socialistas y Ganemos y que corrobora que las heridas pasadas no han cicatrizado.

Pero hay voces en el PSOE que apuntan internamente que, a estas alturas, tampoco se hace tan necesario un pacto de gobierno. "Los delegados han pasado unos meses muy duros, de mucho trabajo, pero ya empiezan a salir algunas cosas", comentaba una fuente socialista consultada por este periódico. Con pacto o sin él, el PSOE está condenado a buscar el entendimiento con Ganemos e Izquierda Unida una y otra vez porque se considera que un pacto de gobierno no garantiza que las diferencias vayan a desaparecer.

Lo que sí tienen claras todas las partes es que esta es la última oportunidad para un posible entendimiento para un gobierno conjunto. Desde el pasado verano se lleva especulando sobre esta idea que, por distintas circunstancias, no ha terminado de cristalizar. Izquierda Unida planteó que el proceso actual no debe alargarse más allá de febrero y ya ha transcurrido la primera parte del mes. En cambio, no solo se continúa en la casilla de salida sino que no está nada claro que las partes quieran acabar jugando la partida.