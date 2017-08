"La inacción del gobierno local impide trabajar a 530 personas"

Más información Pelayo acusa a Sánchez de dar "bandazos" respecto a las ZAS

El Partido Popular acusó ayer al gobierno local de incumplir con las gestiones burocráticas derivadas de haberse acogido al Plan Emple@ Joven y el Emple@+30, por el que se da la oportunidad de trabajar a más de 600 personas en el Ayuntamiento gracias a fondos europeos y repartidos por la Junta de Andalucía. Según el concejal Antonio Saldaña, "no se han cubierto ni el 20% de las plazas ofertadas por la inacción del gobierno de Mamen Sánchez". En concreto, "de las 634 personas que tenían que haber entrado, no lo han hecho ni 100". El resto, según los populares, ya han pasado los procesos de selección pero aún están a la espera de la firma del contrato, y a otros no se le han dado funciones. "Les puedo explicar un caso 'kafkiano', el de una persona del Emple@ +30 que fue contratada tras acuerdo de la junta de gobierno local el 8 de junio y que cuando acudió al Ayuntamiento para que le dijeran qué tenía que hacer, recibió por respuesta que todo está parado, que se vaya de vacaciones", indicaba Saldaña.

"Son pocos trabajando en el gobierno local, Jerez no se puede gobernar de 10 a 2 y de lunes a jueves... Además, Jerez tiene muchas puntadas, que requiere mucho trabajo y este gobierno no está cumpliendo. Esperamos que no se vayan de vacaciones hasta que estas 500 personas tengan una solución", añadía el también parlamentario andaluz en rueda de prensa.

Saldaña apuntó asimismo a otra "posible causa" por la cual no han empezado a trabajar los 500 beneficiarios del plan. "Cuando comenzaron los planes de empleo de la Junta hubo problemas porque los ex trabajadores no llegaban al mínimo cotizado de horas una vez que acababan. Ese problema se dio en muchos ayuntamientos, incluyendo el de Jerez. La solución que dio la Junta fue que esos empleos debían ser de jornada completa, lo cual requería que se complementara la partida. Nosotros preguntamos en el pleno si se había previsto esta partida. La ayuda europea a través de la Junta es de cinco millones, y según nuestros cálculos, el Ayuntamiento debía aportar otros cuatro millones más. La señora Laura Álvarez, delegada de Empleo, nos dijo que no hacía falta, y que se estaban modificando las condiciones. No es sólo un problema de gestión, sino que negaron hasta tres veces que era necesario poner ese dinero".

Por otra parte, según apuntan desde el PP, los citados planes de empleo debieron haber comenzado en octubre de 2016. "El Ayuntamiento comenzó con los procesos de selección en abril, cinco meses tarde, y en lugar de tratar de agilizarlo todo, hay 530 personas que aún no han sido seleccionadas o siendo seleccionadas aún no se les ha hecho el contrato ni lo que tienen que hacer".

Esta rueda de prensa llegaba el día en el que se publicaron los datos de desempleo en Jerez, que se sitúa por encima de 27.000 personas. "Mamen Sánchez y su gobierno no son útiles para combatir este problema en Jerez, porque cuando tiene herramientas no las aprovecha, como demuestra la situación de estos beneficiarios del plan", remachaba Saldaña.