La incógnita de la licencia de los cotillones

El Ayuntamiento volvió a publicar hace dos meses un bando sobre cotillones en el que se dejan claras las limitaciones a las que se enfrentan los organizadores de estos eventos. Esta normativa es un desarrollo concreto y local del Decreto 195/2007 de la Junta sobre Espectáculos Públicos. El bando obliga a disponer de certificados de validez del local en el que se celebre el cotillón, la presencia de medios de seguridad y la existencia de un seguro de responsabilidad civil. Y distingue entre aquellos locales que cuenten con licencia todo el año para servicios de espectáculos y hosteleros nocturnos (en general, discotecas) y aquellos que, aunque sean establecimientos públicos, encuentren limitada su actividad en contenido u horarios. En realidad, el fin de este bando es permitir de forma extraordinaria que bares, bodegas o muchos hoteles puedan albergar fiestas por un día.

Este año cobra especial importancia esta normativa debido a que la última Nochevieja se cancelaron dos cotillones; uno en la finca 'El Toro', que había sido alquilada por un promotor, y otra en la bodega 'La Plazuela', donde se utilizó la misma fórmula. Tal y como se publicó en este periódico este jueves, los jóvenes afectados que habían pagado una entrada aún no habían percibido la devolución, a pesar de que muchos de ellos lo habían denunciado en comisaría y ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor (Omic).

Eso sí, hecha la ley, hecha la 'excepción'. La definición de lo que es un evento público no resulta tan clara. Entre la reunión de amigos y la fiesta orientada al lucro económico deja muchos grises de diferente intensidad que la Policía Local será la encargada de catalogar llegadas las doce de esta noche. Un ejemplo de ese 'gris' es una fiesta organizada en un establecimiento de la ciudad en el que "unas 100 personas nos hemos puesto de acuerdo para comprar las bebidas y alquilar un local", señala uno de los organizadores, quien prefirió que no se hicieran públicos ni su nombre ni el lugar de la fiesta. "Nos hemos asesorado, lo hacemos en un sitio que sí tiene licencia para fiestas, pero no somos un cotillón sino una fiesta privada. La gente está aportando entre 25 y 30 euros", explica.

En este caso, decidieron cambiar de espacio porque en otro local previamente sí que estaban tratando de organizar un cotillón. "Lo que pasa es que no llegamos al número de venta de entradas suficientes para no perder dinero. Para no dejar tirada a la gente que nos había comprado la entrada, alquilamos otro local, pero somos todos amigos y conocidos y ya no le vamos a ganar ni a perder nada en este nuevo espacio que hemos alquilado". Como este caso, hay alguno más por la ciudad e incluso alrededores. Hay que recordar que uno de los cotillones ilegales clausurados el año pasado trataba de hacer pasar la venta de entradas como 'invitaciones' para una barra libre a cambio de hasta 30 ó 40 euros.

Este año, tal y como explicó Urbanismo, sólo se han autorizado dos cotillones, que se suman a los locales que pueden hacer fiestas todo el año. El delegado de Seguridad, Francisco Camas, explica que la Policía Local volverá a hacer rondas para detectar cotillones ilegales. "Si se encuentran aglomeraciones, se acercarán a los sitios a constatar que tienen la licencia. Los agentes ya saben cuáles son los autorizados", señala. En concreto, además de dos patrullas de servicio regular en el centro -que vigilará también si se hacen botellones en zonas no autorizadas-, habrá una de paisano que irá buscando específicamente cotillones ilegales. Por otra parte, en materia de seguridad, el Ayuntamiento ha dispuesto otras tres patrullas para incidencias en toda la ciudad, otra en pedanías y otra controlando el tráfico. "Esperemos que no haya fiestas ilegales como el año pasado", remacha Camas.