"Nos inculcaron que el flamenco no es competir, es compartir"

Por segundo verano consecutivo, los hermanos Fernández Montoya estarán en el patio de San Fernando del Alcázar. Si el pasado año Juan y Antonio, además de su madre La Farruca, participaron como artistas invitados en la propuesta del menor de todos, El Carpeta, dentro de los Viernes Flamencos, en esta ocasión serán los tres los que han unido sus carreras para presentar 'Tr3s flamencos', que se pondrá en escena el próximo viernes.

"El espectáculo en sí lo estrenamos hace casi dos años en Málaga, pero luego estuvimos un tiempo sin hacerlo hasta que el pasado enero lo llevamos al Teatro Nuevo Apolo de Madrid durante varios días, y en abril al Teatro Victoria de Barcelona. Ahora en junio estuvimos en Israel y de nuevo la formamos", relata con entusiasmo el mayor de los hermanos, Farruquito.

En el espectáculo hay mucha improvisación, creemos que eso es el origen del flamenco"

Al hablar de esta primera propuesta conjunta de los tres hermanos Farruco, El Carpeta incide en que "lo especial que tiene este espectáculo, aparte de que nos reúne encima de un escenario porque no podemos coincidir siempre, es que lo hemos confeccionado entre los tres, es decir, hemos intentado respetar la personalidad de cada uno, pero guardando la esencia de las cosas".

Dentro de esa creación, se ha prestado especial atención "a intentar conservar algunos de los cantes que se están perdiendo hoy día, como las tonás, las mineras o las cartageneras", explica Farruquito, además de hacer "tributo a más cosas, ya no sólo a mi abuelo Farruco, sino, por ejemplo, en el baile final recordamos a los gitanos que llegan a Andalucía descalzos y con panderetas tratando de exponer que así es el pueblo gitano andaluz y así se expresa".

"En fin, hemos intentado que el espectáculo tenga muchos colores diferentes y para ello hemos reunido todas las ideas que hemos necesitado contar Manuel, El Farru y yo", agrega.

Esa personalidad que aporta cada artista es uno de los grandes logros de 'Tr3s'. "Yo que soy el mayor y tengo el recuerdo más reciente del maestro Farruco y de mi padre con el cante aporto el cuidado, o sea, 'oye cuidado, que la soleá siga sonando a soleá', que si se hace una caña que por lo menos suene a caña. Yo soy un poco más pesado en eso".

"Farru tiene unas ideas espectaculares, tiene esa capacidad-añade Farruquito-, porque para mí es un pedazo de músico, toca la guitarra y compone. Él busca siempre la espectacularidad".

El pequeño, El Carpeta "tiene unas ideas muy frescas por la edad, tiene una visión más nueva, más actual. Creo que por la diferencia de edad, cada uno aporta su toquecito", prosigue Farruquito.

Desde 2014, la presencia de la familia Farruco ha sido habitual en la época estival en Jerez, a excepción de 2015. "Para nosotros Jerez es especial, y nos encanta venir con cada propuesta", comenta El Carpeta.

"En los últimos años hemos venido mucho, la verdad, con 'Improvisao', a los Viernes, y bueno, nos ha ido bien y nos han recibido bien. Aquí han nacido muchos grandes, y es un orgullo venir, ojalá esta vez se repita la historia", añade.

Aunque el montaje se estrenó oficialmente hace casi dos años, Farruquito asegura que "se ha cambiado casi todo desde la primera vez. Yo creo que, menos el vestuario lo hemos cambiado todo" (risas). "El bailaor, con respecto al cantaor, por ejemplo cuando graba un disco, tiene esa ventaja, cambiar el espectáculo a medida que se representa, aunque a veces hay cosas que no se deben tocar. Pero sí que evoluciona, date cuenta que el montaje se hace en un estudio y de ahí al escenario hay muchas cosas que pueden variar, sobre todo porque hasta que no veas qué efecto causa en el público no puedes medir qué está bien o qué está mal".

Pese a que cada uno lleva su carrera en solitario, los hermanos Fernández tienen claro que "el flamenco no es competir, es compartir", recalca Farruquito cuando se le pregunta si dentro del escenario hay cierta competitividad entre ellos. "No buscamos el lucimiento personal, eso ya lo podemos hacer cada uno en solitario. Por ejemplo, hacemos una seguiriyas los tres como tres caballos desbocados y luego hay un taranto que se une a una minera del Farru que es superflamenca. A eso se le añade unas alegrías de Manuel que son virtuosas porque pasa por tanguillos de Cádiz, por bulerías...Y luego, de repente hago yo solo con una guitarra una farruca que dura seis minutos. Si yo pensara que después de mis hermanos yo tengo que salir y hacer algo espectacular, a lo mejor no haría la farruca. Esa no es la línea, es unir la virtud de cada uno".

Otra de las características significativas del espectáculo radica en el elenco artístico, que "lo hemos cambiado un poco", apostilla El Carpeta. "Viene gente habitual como Pepe de Pura, María Vizárraga o Antonio Villar, pero también hay otras voces como la de María Mezcle. También se han incorporado el violín de Thomas Portiron y el cello de Barnabas Hongony 'Batio'".

En el apartado musical, Farruquito destaca también "la variedad existente porque hay música de El Farru, de Román Vicenti, de El Carpeta y mía, y las letras son prácticamente todas nuestras. Es un espectáculo muy personalizado y sobre todo con nuestro sello. Como dice mi hermano Farru, venimos de un mismo tronco pero intentamos ser una rama cada vez más personal y diferente".

A nivel coreográfico, Farruquito insiste en que "hay mucha improvisación, eso que quede claro, porque creemos que eso es origen del flamenco. El flamenco no creo que nazca con una coreografía, nada creo que nazca con coreografía. Evidentemente, tenemos una estructura sólida, pero sí que damos rienda suelta a la improvisación".

'Tr3s flamenco' supone además la primera experiencia conjunta de los tres hermanos, un montaje que "será la única vez que hagamos en Andalucía en los próximos meses", asegura El Carpeta, sobre todo porque "es difícil que los tres podamos coincidir, por motivos de agendas de cada uno".