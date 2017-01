La indignación por los recortes sanitarios estalla en Jerez

Empezaron siendo cientos y terminaron en miles. Uno, dos, tres, cuatro y hasta cinco mil ciudadanos, la mayoría jerezanos, pero también habitantes de pedanías y de otras poblaciones de la provincia, se echaron ayer a la calle -según el dato facilitado por la Policía Nacional y la Local- indignados con los recortes sanitarios y el mal funcionamiento del servicio frente a los que piden a la Junta que se quite la venda y actúe ante una realidad que no quiere ver -ver información anexa-. Si como dijo el presidente del Sindicato Médico, Pedro Calderón, las Administraciones no se quitan la venda con "estas llamadas de atención" que se propagan por toda Andalucía poco más se puede hacer.

Una cascada de despropósitos en la atención sanitaria tras el atropello de Carmen Rubiales el pasado 10 de enero fueron el detonante del estallido del pueblo jerezano contra los recortes en Sanidad promovido por el marido de la afectada, Joaquín Fernández, abrumado ayer por la masiva respuesta ciudadana a la convocatoria.

Momentos antes de la salida de la manifestación a medio día de ayer desde la plaza del Caballo, Fernández explicó que empezó a moverse tras recibir miles y miles de comentarios y fotografías de afectados por las carencias del sistema sanitario tras compartir su caso, en el que su mujer permaneció una hora tendida en la carretera hasta que una ambulancia la trasladó al hospital donde después de diez largas horas de espera le dieron el alta sin que afortunadamente el accidente le dejara secuelas de gravedad.

La víctima del atropello dio los detalles de su particular odisea sanitaria. Con la voz entrecortada por la emoción, Carmen Rubiales indicó que "la gota que colmó el vaso fue mi accidente, que me llevara más de cuarenta minutos en una calle tirada con principio de hipotermia y que la primera ambulancia no estuviera preparada para trasladarme. Eso hay que vivirlo".

Rubiales explicó que "gracias a Dios no me ha pasado nada malo, estoy viva, no he dejado a mis hijos huérfanos, pero es una injusticia que llegues a la residencia tras un accidente y tarden horas en atenderse cuando estás rabiando de dolor y encima te dicen que te calmes". "Es injusto y esto lo vivimos día a día porque los profesionales están desbordados; no es un caso aislado", añadió.

Con la manifestación de ayer, su marido quiere "crear conciencia porque hay muchísima indignación en la sociedad, gente que sufre largas esperas en los pasillos por falta de camas, gente que pide cita en su centro de Salud y se la dan en dos semanas... Esto tiene que acabar sí o sí y por eso estamos aquí", dijo.

El promotor de la movilización ciudadana confía en haber encendido la llama y que ésta se propague, por lo que animó a los que directa o indirectamente sufren las consecuencias del "denostado" sistema sanitario andaluz a que "reclamen y denuncien lo que está pasando, y que no se conformen", porque "la sanidad está patas arriba, para hacerte una radiografía o para operarse tardan hasta seis meses, y eso no puede ser".

Frente a la defensa del sistema sanitario que realiza la Junta, Fernández manifestó que "no nos pueden decir que la sanidad es puntera, que no hay retrasos en los hospitales porque es falso y lo demuestra la gente que se ha manifestado aquí, la de Málaga, la de Granada...", una cadena que espera que continúe con más acciones "hasta que los políticos se den cuenta de que son servidores públicos, que el pueblo no está de acuerdo con la sanidad ni con la educación, y que su obligación es escuchar lo que estamos diciendo, que para eso los ponemos ahí democráticamente con nuestros votos".

La manifestación de ayer estuvo secundada por numerosos colectivos como la federación de vecinos Solidaridad, la 'Marea blanca' de Jerez y la recién constituida de Cádiz, el Sindicato Médico, la plataforma para la puesta en marcha de Radioterapia... Y también participaron en la protesta responsables locales y provinciales de todos los partidos representados en la Corporación jerezana -PP, Ganemos, IU y Ciudadanos-, salvo el PSOE, al que dirigen los ciudadanos sus reivindicaciones al ostentar el poder en Andalucía. Los políticos pasaron desapercibidos, como les pidió el promotor de la manifestación, que reclama a los partidos que trabajen en las instituciones en las que están representados por mejorar los servicios públicos.

Del indiscutible éxito de la convocatoria se hizo eco el Sindicato Médico en voz de su presidente, Pedro Calderón, quien significó que "la gente ha visto que hay que dar la cara, que hay que salir a la calle para llamar la atención de la Administración, que es como yo lo interpreto, porque hoy hace un día espléndido para estar con la familia y sin embargo estamos aquí para pedir una mejora de la sanidad en Jerez".

Calderón aplaudió "la valentía y el esfuerzo" de Joaquín Fernández "que ha hecho que la gente deje de ser conformista y se solidarice, porque todos los días tenemos muchas reclamaciones y cuando la gente se une...".