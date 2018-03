"Es indigno no moverse"

"Somos pensionistas y jubilados que preocupados ante el deterioro y la bajada del capital del Fondo de Reserva de la Seguridad Social nos unimos para defender el sistema público de pensiones que nos garantice una vida digna a nuestra generación y a las futuras". Así se define la Marea de Pensionistas y Jubilados de Jerez en su manifiesto. Un documento que recoge el sentir de una población que se ha levantado, ha salido y ha llenado la calle de pancartas. José Abeledo (JA), Mila Romero (MR) Francisco López (FL) y María Ángeles Muñoz (MM) hablan de política, precariedad, pobreza y boom de las 'mareas'.

FL:Yo cobro 600 euros y tengo que pagar 378 de hipoteca, ya te puedes hacer cuenta de cómo vivo. Lo único que me permito es tomar café por la mañana en la calle y ya no me puedo permitir gastar dos euros más en otro sitio. Estoy al mínimo. Empecé a trabajar a los seis años cuidando cerdos y ganando diez pesetas al mes. Toda la vida. Pero no he estado asegurado toda la vida.

JA: El 63% de los pensionistas no cotizan el IRPF porque ganan menos de 12.000 euros al año. Con esto uno se hace una idea de cómo está el panorama. Por eso cuando Montoro ha dicho que va a bajar el IRPF a personas mayores de 80 años es el chocolate del loro.

FL: Un brindis al sol.

MR: Yo estoy también aquí por empatía con las personas que tienen una situación más crítica que la mía. Y por otra parte la clase media se está empobreciendo porque la subida del agua, de la luz... en algunos casos es dramática. Cada vez se tiene menos dinero con el agravante de que muchísimos pensionistas están ayudando a sus hijos y nietos. Es preocupante.

MM: Hay muchas personas mayores que van a por comida porque no tienen para poner un guiso. A mí se me cae el alma al suelo.

MR: También es muy dramática la situación de las mujeres que se han quedado viudas con el 50 o el 52% de la pensión del marido. Pero hay un fijo que hay que pagarlo sí o sí (luz, gas...). Ahora mismo me acuerdo de dos mujeres en esta situación y menos mal que están las mantitas polares porque hace dos inviernos que no encienden el brasero.

MM: Sí, yo conozco a una señora que me lo dijo el otro día.

JA: Es que no hay calidad de vida. Estamos hablando de un sector de la población que es mayor, que tiene achaques, que tiene que pagar medicinas, que algunas no pasa la Seguridad Social... Por eso no sólo hablamos de que quitar el 0,25 y pongamos el IPC, sino que aquí estamos hablando de justicia y de dignidad. Y eso no tiene precio. Justicia porque es nuestro, lo dice la Constitución artículo 50; y dignidad porque aquí hemos trabajado 35-40 años todo el mundo. Si estamos en un Estado de Derecho, es un derecho. Y además estamos luchando por tu pensión.

MR: Ha disminuido la calidad de vida de todos. La precariedad del trabajo, la facilidad a la hora de despedir, el abuso de trabajar unas horas pero estar contratado por muchas menos... Eso nos tiene con la boca abierta porque eran derechos que creíamos estables y por los que habíamos luchado. Y la calidad de vida de los pensionistas, en unas edades en las que hay más necesidades médicas, tenemos un copago sanitario con cada vez menos medicinas cubiertas. Es que por todos lados va disminuyendo el poder adquisitivo. Estamos luchando por nosotros y por vosotros.

MM: Y por los nietos. Que la calidad de la enseñanza es fundamental... Vosotros tenéis más proyecto de vida que nosotros y la cosa va para atrás de una manera increíble. Es que es indigno que no nos movamos. Porque lo que tenemos lo hemos heredado de las personas que lucharon por tenerlo. Y encima que nos lo hemos encontrado, ¿ahora nos lo quitan? ¿Y no te vas a mover? Eso es indigno. Así lo siento, de verdad.

MR: Hay personas mayores que se dedican a viajar, a jugar al dominó en el centro, y oye, que está estupendamente. Esa es la vida a la que tendríamos que llegar si no tuviéramos que luchar. Pero hay que tener empatía para pensar en los hijos, en los nietos y en los otros pensionistas que no tiene todo.

JA: Y esto -en referencia a la Marea- ha cogido una efervescencia de pronto porque han querido apretar mucho. El inicio de Marea en Jerez está en dos jubilados que entran en el banco y asfixiados perdidos, incluso con enfermedad grave, decían que habría que hacer algo ¿no? Empezaron, contactaron con unos, con otros... Fuimos a Cádiz a ver cómo funcionaba la Marea y hasta hoy. Se va extendiendo. La Marea somos pensionistas y jubilados unidos por un objetivo común, sin sindicatos, sin partidos, ni nada. La gente se acerca por lo ve, somos nosotros.

FL: Hay una situación generalizada de pobreza en el país que está haciendo que se levanten las mareas, las mujeres, todos los sectores que se sienten más apaleados por un sistema que nos oprime. Desde el Gobierno nos obligan a tomar posiciones distintas porque nos están ahogando.

JA: Nos están obligando a salir a la calle y no hay otra salida. Aquí la idea es instalar las pensiones privadas, ¿cómo? Cargándome el sistema público diciendo que no hay dinero.

MM:¿Pero esto qué calidad de vida es? ¡Si nos hemos hartado de trabajar antes! Ahora que deberíamos tener una pensión digna y nuestros hijos un trabajo digno...

JA: El dinero no motiva tanto como que te pisoteen los derechos.

MR: Y el 15-M fue un revulsivo. Hubo un antes y un después.

FL: Aquí no hay otro camino que la lucha, la lucha y la lucha.

JA:Si nos movemos todos los pensionistas, los de arriba se caen.