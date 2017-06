El inglés, mucho mejor en casa

David Fernández y Raquel Fernández, marido y mujer, querían aprender inglés. Especialmente ella, que estudió francés en sus años en su años de colegio y le vendría bien para su trabajo como psicóloga militar, "por si me mandan a misiones en el extranjero, es importante". Sin embargo, hacerlo a través de libros le resultaba demasiado aburrido. "Sacar un rato para estudiar así es más duro, no me atrae nada", dice. Por eso, buscó alternativas. Junto a sus dos hijos y a un perrito lanudo reside desde la semana pasada Jack Tait, un joven británico de 19 años, estudiante en su país de Comercio Internacional con especialidad de aprendizaje de español. Tait quería sumergirse en el idioma de Cervantes, "el segundo más importante en el mundo después del inglés", cuenta él mismo, y para ello buscó por internet alguna estancia en el extranjero. "Lo mejor para aprender un idioma", añade este inglés procedentes de las Islas del Canal (concretamente la de Jersey, bañada por el Canal de la Mancha), "es practicarlo todo lo que puedas".

De esta necesidad común surgió 'Homestays in Spain' (www.homestaysinspain.com) hace siete años, una idea del empresario Nino González Aller, que buscaba una idea un poco más abierta de lo que se conoce como 'au-pair', una modalidad de estancias de jóvenes en países extranjeros para aprender un idioma mientras se trabaja como 'canguro'. "Nuestra idea era que lo que hacemos resultara más barato a las familias que un 'au-pair', que son personas que cobran un salario. Aquí las familias solo pagan la manutención además de los servicios de intermediación de 'Homestays'. Es más económico y más sencillo. Los jóvenes no tienen que cuidar a niños, pero se comprometen a dar dos horas de clase cada día a las familias y a estar hablando dentro de casa en su idioma, el inglés", cuenta González Aller. Fuera, Tait ha aprovechado para conocer la ciudad y pasar ratos en la playa, sobre todo mientras el matrimonio Fernández Fernández trabaja y los niños están en el colegio. "Estoy muy contento, estaré un mes pero creo que repetiré".

Una de las primeras costumbres a la que se ha amoldado Jack ha sido a la siesta. "Me gusta España, es más relajado que mi país". "Es un gran profesor", cuenta Raquel, "nosotros no exigimos esas dos horas, simplemente cuando estamos en casa hacemos vida en inglés". Para facilitar la integración de la estancia, la empresa se encarga de realizar una entrevista a través de internet entre las partes. Sólo cuando ambas dan su 'ok', comienza el programa. "Es la segunda vez que vienen a casa... Y no será la última", remacha Raquel.