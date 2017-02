"Ha intentado crear un polémica no real ni legal con Sementales"

El gobierno local del PSOE mostró este jueves su intención de recuperar el Depósito de Sementales para la ciudad sin coste alguno para las arcas municipales. En concreto, la alcaldesa Mamen Sánchez explicó que en la escritura pública de julio de 1941 se "demuestra que el Ayuntamiento es el propietario de los terrenos del Depósito de Sementales y que fueron cedidos temporalmente al Ministerio del Ejército del Aire para uso de cría caballar, revirtiendo, según dicha escritura, al Ayuntamiento una vez finalizado el uso para el que fueron cedidos". Tras este anuncio, la diputada nacional del PP, María José García-Pelayo, mostró ayer su sorpresa y achacó la información dada por la alcaldesa a que Mamen Sánchez "ha aterrizado aquí en Jerez hace dos años, antes estaba en Madrid permanentemente aplaudiendo al señor Zapatero". En este punto, ironizó asegurando que "parece que literalmente se dedicaba a eso y no escuchaba lo que se decía en el Congreso de los Diputados y no se leía lo que tenía que votar. ¿Por qué? Porque en el 2003 se tramitó una modificación de la ley de patrimonio de las administraciones públicas". En concreto, Pelayo hizo referencia ayer al artículo 21.4 que especifica que "si los bienes se hubieran adquirido bajo condición o modo de su afectación permanente a determinados destinos, se entenderá cumplida y consumada cuando durante 30 años hubieren servido a tales destinos, aunque luego dejaren de estarlo por circunstancias sobrevenidas de interés público".

En este caso, "la cesión por parte del Ayuntamiento se hizo en el 41, por lo que desde el 71 Sementales es propiedad del Estado. Por lo tanto, lamentamos profundamente que Sánchez no se leyera los papeles, esperemos que ahora que es alcaldesa esté más atenta a leer lo que firma", destacó la diputada.

"Sánchez intenta tapar su ineficacia ante un proyecto que tenía a punto de caramelo"

En segundo lugar, García-Pelayo calificó de "burda excusa" las declaraciones de Mamen Sánchez sobre el Depósito de Sementales. "Creo que se han dado cuenta que han metido la pata -dijo-. Ese era un proyecto del PP, un proyecto bueno para la ciudad, que iba a poner en valor todo Sementales y que iba a generar muchos puestos. ¿Qué ha ocurrido? Se llegó a colocar la primera piedra, pero cambió el gobierno y todo ese proyecto quedó parado. Llegó el PSOE y lo paralizó, lo dejó morir". Según García-Pelayo, desde el gobierno municipal "se han dado cuenta de que ahora mismo no tienen ningún proyecto desarrollándose en la ciudad y a eso se suma que Susana Díaz no viene a traer proyectos. Ahora mismo hay una sequía inversora importante en la ciudad". Por estos motivos, la diputada del PP hizo hincapié en que la alcaldesa "se ha sacado de la manga esta historia, este lío para intentar tapar su propio fracaso en la ciudad. Intenta echar balones fuera y crear una polémica no real ni legal en relación a Sementales sólo únicamente para intentar tapar o crear una cortina de humo que tape su ineficacia en la gestión de un proyecto que tenía a punto de caramelo". "Lo lamentamos y esperamos que lo aclaren y se lean la norma y no intenten confundir a los ciudadanos con cuestiones que no tienen base jurídica ninguna", insistió Pelayo.

Por su parte, el parlamentario del PP, Antonio Saldaña, se refirió ayer que la sentencia de 2006 del Supremo que Mamen Sánchez alegó como muestra de que Sementales es propiedad de Jerez. "Si analizan la sentencia verán que no es así, lo de 2006 es un recurso de casación de una sentencia de la Audiencia Nacional de 2002, es decir, la sentencia que le daba la a razón al municipio era de 2002, hacía referencia a una normativa antigua y en ningún caso a la modificación de la ley de patrimonio de las administraciones públicas", apuntó Saldaña. En este sentido, explicó que "en la ley anterior no quedaba claro si una vez transcurridos los 30 años se cambiaba el uso y precisamente por eso se modificó la ley en 2003. Si hubiese consultado a los técnicos del Ayuntamiento que tramitaron este expediente probablemente no habría incurrido en este error".