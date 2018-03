A por el interés internacional

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, llevó a cabo ayer el tradicional pase de revista de la carrera oficial de la Semana Santa. Según dijo, los empleados municipales estuvieron trabajando hasta las cinco de la mañana para tener terminada la instalación de sillas, palcos, pasos peatonales y vallado de la zona por la que discurrirán todas las cofradías de la Semana Santa de la ciudad.

La regidora destacó que el actual despliegue "se lleva a cabo desde hace tres años ", dando a entender que se trata de un operativo que está perfectamente rodado y ajustado.

Mamen Sánchez contó con la presencia de dos tenientes de alcaldesa con áreas de responsabilidad en la organización de la Semana Santa, como son José Antonio Díaz y Francisco Camas.

José Antonio Díaz reconoció que el montaje de los palcos, así como los cortes de calles, "suponen una serie de incomodidades, pero es muy importante destacar que la Semana Santa es una fecha muy importante para la ciudad" por lo que pidió comprensión por los problemas de accesibilidad que se pueden generar durante estos días. "Todos los años intentamos mejorar a este respecto", señaló a la vez que ensalzaba la satisfacción municipal por el gran y satisfactorio trabajo desplegado por la plantilla municipal.

Para José Antonio Díaz, "en la actualidad no hay diferencia alguna respecto a los dos años en los que el montaje de la carrera oficial recayó en empresas privadas durante el mandato de Pedro Pérez en el consejo directivo de la Unión de Hermandades. "No hay ninguna diferencia", apostilló, no sin antes desear que la meteorología respete a las cofradías para que, lógicamente, el enorme trabajo desarrollado por el Ayuntamiento luzca en toda su plenitud: "Creo que todo va a depender de la velocidad del viento. Es lo que tiene este mes, que la inestabilidad meteorológica siempre está presente".

De otro lado, cabe destacar que la alcaldesa hizo especial hincapié en que la Semana Santa de 2018 sea la que más vinculación con la saeta tenga de la historia. No en vano, el clúster turístico Destino Jerez así como el Ayuntamiento y la Unión de Hermandades han conseguido que quien lo desee pueda saber donde se cantan las saetas y, de esta forma, fomentar la 'oración cantada' del sur de Andalucía. Para la alcaldesa es esencial que esta iniciativa lleve la saeta a los medios internacionales para, de esta forma, incluir dicho logro y promoción dentro del expediente que servirá para dotar a la Semana Santa de Jerez del título 'De Interés Turístico Internacional'.