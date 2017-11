"No hubo interés por una lista de consenso"

Transcurrida una semana del congreso local socialista, donde perdió frente a Mamen Sánchez por 15 votos , la diputada provincial de Bienestar Social, Isabel Armario, concede su primera entrevista. Sigue mostrando su convencimiento de que era mejor que partido y gobierno estuvieran en manos distintas teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones y el "sobreesfuerzo" que soporta el ejecutivo; asegura que apenas hubo interés por Mamen Sánchez y su equipo de buscar una lista de consenso; incide en que siempre ha querido formar parte del equipo de gobierno pero que su exclusión fue decisión personal de la alcaldesa y defiende la "apuesta" que está haciendo Diputación por Jerez. ¿Su futuro?. Estará donde "digan los militantes", asegura.

-Ya ha pasado una semana del congreso socialista. ¿Qué balance hace?

-Fue un congreso muy esperado e intenso donde las compañeras que quisimos liderar el partido confrontamos nuestros respectivos modelos. Ha sido un proceso vivo donde el nivel de participación fue muy alto. Eso nos indica que la militancia está interesada por el futuro del PSOE. Fue un proceso democrático donde cada uno pudo expresarse libremente.

-Perdió por una diferencia de apenas 15 votos. ¿Considera que este resultado confirma que el partido está dividido?

-Los resultados fueron muy ajustados pues apenas 15 votos dieron la victoria a Mamen Sánchez. Cada militante ha refrendado un modelo de partido pero ahora toca que la secretaria general sea la secretaria de todos. Ahora tiene que coger la mano de todos los militantes, independientemente de la opción que eligieron en el congreso, para hacer un partido fuerte para la ciudad. El resultado, un 51% frente a un 49%, obliga a hacer una reflexión de cómo debe ser la unidad interna del partido para hacer un proyecto de ciudad. Mamen Sánchez tiene una importante tarea por delante.

-¿Confía en que la nueva ejecutiva trabaje por la unidad?

-La secretaria general lo es de todos los militantes. Por ello tiene que coordinar a todos respetando la libertad del voto de cada uno. La secretaria tiene que aprovechar lo que nos une para que el partido esté más fuerte y haga también al gobierno más fuerte.

-¿Cree realmente que el debate del pasado congreso se basó en el modelo de partido en lugar de una pugna más personalista por saber si tenía más apoyos Isabel Armario o Mamen Sánchez?

-Los partidos lo conforman personas y estas tienen proyectos e ideas. Lo que se ha intentado por mi parte fue dejar las filias y fobias en casa; estamos hablando de un partido donde debe imperar el sentido común y la responsabilidad. Si hay alguien que ha caído en el error de personalizar el proceso, debería hacérselo mirar porque entiendo que no debe haber seguidores de Mamen Sánchez o de Isabel Armario; el partido tiene la suficiente madurez para que los militantes se muevan por modelos de partido y no por personalismos.

-¿Piensa que la otra parte cayó en ese error que menciona?

-No sé si lo hizo. Habrá quien haya caído o se haya guiado por personalismos.

-Le pregunto por los momentos previos al congreso donde hubo algún que otro intento para alcanzar una lista de consenso. ¿Por qué no se logró?

-Desde antes de dar el paso, mantuve conversaciones con Mamen Sánchez y con personas de su entorno para que hubiera una lista única. Pienso que estamos en un momento con un gobierno con seis concejales y que está a año y medio de unas elecciones. Entiendo, por tanto, que la alcaldesa necesitaba un partido dirigido por unas manos diferentes a las suyas que le ayudara en la gestión diaria de la ciudad. Pero esta propuesta no es más que el mismo modelo que hasta entonces se había llevado en el partido y que todo el mundo había visto bien, incluso la alcaldesa, que fue candidata cuando no era secretaria local. Creo que el modelo funcionaba por lo que planteé reforzar el partido para, desde la unidad, seguir ayudando al gobierno. Mamen Sánchez, en cambio, tenía otra visión y creo que no había mucho interés por llegar a acuerdos porque los cauces de comunicación se cortaron pronto. Yo intenté hablar y sentarnos por el bien del partido pero cortaron pronto los cauces.

-El problema, en definitiva, era quién ocupaba la secretaría del partido...

-Entiendo que eran dos modelos de gestión del partido distintos.

-¿Se pudo evitar el enfrentamiento fratricida?

-Yo no veo mal que en un congreso se enfrenten dos militantes y expongan sus modelos de partido; es hasta sano. En otros partidos, en cambio, se da el 'dedazo'. Eso sí, en el PSOE todos los procesos son muy intensos y tensos.

-¿Cómo es su relación con Mamen Sánchez? Se especula que es bastante mala y que ello ha propiciado que vd. esté fuera del gobierno de la ciudad...

-La relación es de compañeras de partido y de corporación. Por mi parte no es buena ni mala; es una compañera a la que nos une el interés de trabajar por Jerez. ¿Mi salida del gobierno? La alcaldesa, cuando delegó competencias, no delegó en mí al entender que debía estar fuera. No creo que hubiera motivos personales en esa decisión pero no formo parte del gobierno porque ella tomó la decisión. Soy diputada provincial pero en la Diputación hay estabilidad política porque estamos en mayoría con el PA; el trabajo es bonito e intenso pero permite llevar también otras responsabilidades. A mí me parece muy bonito trabajar por tu ciudad y para eso fui la número tres de la lista electoral. Pero Mamen Sánchez decidió, aunque yo siempre he tenido ganas de formar parte del gobierno.

-¿Qué ocurrió antes, la posibilidad de ser diputada provincial o la de quedarse sin delegación en el Ayuntamiento?

-Fue a la par.

-Lo pregunto porque eso fue lo que se alegó en su momento para explicar su salida del gobierno...

-Todos sabemos que, aunque sea diputada provincial, no hay motivos que impidan ejercer alguna responsabilidad en el Ayuntamiento. De hecho todos los diputados provinciales anteriores han tenido responsabilidad en sus gobiernos locales; por lo tanto, podría llevar una concejalía. Por eso decía que no es motivo para dejar fuera a una concejala del gobierno que sea diputada provincial.

-Y ahora pensando en 2019, ¿teme quedar fuera de los puestos de salida del PSOE para las municipales?

-No lo sé, eso es un horizonte a año y medio. Yo estaré donde los compañeros decidan democráticamente que esté.

-¿Y cómo se ve Jerez desde su puesto en la Diputación?

-Tengo la suerte de formar parte de un gobierno de la Diputación que está apostando por Jerez, porque Jerez es imprescindible para la provincia. Irene García se está volcando con Jerez y sus pedanías.

-¿Y qué está haciendo la Diputación por Jerez?.

-Pues, por poner una cifra, nada más y nada menos que siete millones de euros que está invirtiendo en Jerez. Planes de empleo, el Plan Invierte, las políticas sociales de cultura e igualdad, los Planes de Carreteras, el Plan de Pobreza Energética, el canon de la Superbikes, el mantenimiento de Ifeca... Precisamente en el último pleno aprobamos un plan de obras para hacer inversiones de 260.000 euros en cada pedanía por lo que puedo afirmar que las pedanías de Jerez han vuelto a contar para Diputación dándole el papel que se merece, no solo con actuaciones sino dándole su sitio a los alcaldes pedáneos en el consejo provincial de alcaldes.

-Ya que hace mención del Plan Invierte, ¿qué provocó que las pedanías se quedaran sin obras el año pasado?. El Ayuntamiento culpó a Diputación y Diputación, al Ayuntamiento...

-Hubo una descoordinación y malinterpretación del Plan Invierte por parte del Ayuntamiento, por lo que no se pudieron hacer las obras. Pero ya en esta segunda convocatoria se ha solventado ese problema y ya se podrá ejecutar.

-Desde su posición de diputada provincial de Igualdad y Bienestar Social, ¿considera que la situación socioeconómica de Jerez es peor que la de otras ciudades de la provincia?

-Cuando empezó esta crisis que tanto daño ha provocado, dejó a la provincia en una situación muy complicada. Por eso desde todas las instancias donde gobierna el PSOE se exigen planes especiales para la provincia para salir de ese bache. Y Jerez está muy castigada; ya lo dice Cáritas, pues siete de cada 10 jerezanos tiene que acudir a ella, una situación que requiere de un esfuerzo de todas las administraciones. Y la tasa de desempleo sigue siendo importante por lo que se está trabajando en planes de empleo para salir del atolladero. Pero creo que Jerez necesita de una inversión fuerte por parte de todas las institucional para revertir esta situación. Desde Diputación estamos poniendo en marcha distintas iniciativas como el Plan de Pobreza Energética, que está funcionando muy bien y es una herramienta importantísima, sobre todo en las pedanías. Estamos ayudando también con la compra de material educativo a través de la obra de La Caixa, entre otras medidas.

-Entonces, ¿se ve siguiendo como diputada provincial tras las municipales de 2019?

-Le insisto; yo estaré donde quiera la militancia.

Isabel Armario, en el hotel Tryp Jerez, en la tarde del pasado jueves.