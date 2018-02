El interior (selectivo) de la Cuaresma

Alfa: Mi condición cofradiera gusta de interiorizarse -por veces- cuando la Santa Cuaresma llama a la médula del calendario litúrgico. ¿Soy más selectivo a medida que cumplo años en la transustanciación de la vivencia del tiempo de vísperas? Los albores de primavera es la refinación del descarte conforme a la transversalidad vivencial de antaño. Cuando entonces aspirabas al don de la ubicuidad. Te desvivías por experimentar todo lo experimentable a golpe de la apretada agenda de cultos y actos de las cofradías. Acá y acullá. Con sana avaricia que jamás rompía el saco de nuestra juvenil energía incombustible. Esponja a jornada completa. Ahora ya no: hoy sin embargo aspiro al don de la mismidad. Esto es: a la lindera pureza del disfrute -hacia adentro- que rebaña e interpreta y reinterpreta todos los significantes de lo esencial (para desechar los significados de lo accidental, de lo accesorio, de la cáscara, de la hojarasca).

Por esta deductiva razón tantísimo me he identificado con la reflexión -timbrada- que 'El Fiscal' ha escrito en ABC de Sevilla: "Interior. No es el Ministerio que lidera un nazareno de San Isidoro, sino el espacio donde mejor se vive la Cuaresma y la Semana Santa. La ventaja del paso de los años es que cada vez te sobran más cosas, necesitas menos, prescindes hasta del programa de mano doblado en el bolsillo de la chaqueta. De la Cuaresma, dos cosas. De la Semana Santa, acaso cuatro. Y en ese hermoso interior, una selección de ritos personales e intransferibles. El problema deben tenerlo quienes necesitan alimentar ese mundo exterior. ¡Pobres! La de procesiones extraordinarias y pregones que se han de tragar. En ocasiones veo atriles".

Beta: Hoy, como una avellana bañada en miel, amanece la universal inmanencia del sabor indescifrable de la luz niña. Primer lunes de Cuaresma que es como una introspección de hálito adolescente por ti reconocible. Haces añicos el contrasentido. Porque el deseo de ver no intensifica tu potencial ceguera. La edad no te obnubila. La edad te clarifica. Tu rostro despierta suspendido en el óvalo (terso) de la remembranza. Es lunes de Vía-Crucis de las Hermandades. Oyes en tu fuero interno la silente refriega de tantos recuerdos de estaciones a pie de calle. Jesús es condenado a muerte. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos…

Gamma: Me alegra sobremanera la elección de la Imagen de Cristo Rey para el acto de seguro masivo que esta tarde noche inundará de vigilias y ensueños la holografía del callejero jerezano. Dios de nuevo en la ciudad, tan de tilde barroca de Joaquín Romero Murube. Cristo Rey de hosannas celestes que acompasa la algarabía bienhadada de un colegio de Summa Theologiae lasaliana. Ésa que, a fuer de pedagogía de la enseñanza en valores, imprime carácter. Tiene el primer lunes de Cuaresma una pléyade de concomitancias -un sustancial paralelismo- con la palma de la esperanza que cuelga de los balcones aún en duermevela del Domingo de Ramos. ¿También los chiquillos de la Estrella estrenarán hoy zapatos según la vieja costumbre asignada a los ritos inmateriales de la tradición no escrita?

Delta: A lápiz tengo anotados varios entrecomillados de cabecera para estos primeros días efímeros de la cuenta atrás. Don Rafael Bellido Caro: "Toma, Señor, desde la mañana, posesión de mí. Así este día será un canto de alabanza, acción de gracias, ofrenda, propiciación…". Padre Ramón Cué: "Cristo cargó con la cruz en el instante mismo en que aceptó y se cargó con la naturaleza humana. Ésa es la cruz radical: fundamento de todos los dolores de todas las cruces: ser hombre". Fray Luis de León: "Mas si es Pastor Cristo por el lugar de su vida, ¿cuánto con más razón lo será por el ingenio de su condición, por las amorosas entrañas que tiene? A cuya grandeza no hay lengua ni encarecimiento que allegue". ¿Subyace algún matiz, alguna esquirla, alguna espita cofradiera en estas frases textuales? El simple interrogante ya ofende… Interior, siempre interior.