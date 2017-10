"La inundación de Zafer no tuvo que ver con las alcantarillas"

La barriada Zafer, entre La Canaleja, Las Delicias y La Asunción, se llevó la peor parte del temporal de la madrugada del miércoles, que duró una hora pero tardará en olvidarse. Las jardineras que rodean la bolsa de aparcamiento en la que prácticamente todos los vehículos fueron arrollados por las aguas, que alcanzaron dos metros, continúan húmedas porque están a la sombra de unos árboles. Zafer es una urbanización privada pero es un conjunto de bloques de lo más normal. Privada porque son los propietarios los que se encargan de arreglar sus calles, pero nada parecido a esas urbanizaciones de piscina y pista de pádel. El acceso es libre. Por eso, que sea privada es sobre todo un problema. "Llevamos tiempo pidiendo que la calle sea pública. La alcaldesa nos ha dicho que ahora van a volver a mover el tema a cuenta de las lluvias", dice Juan Peña, presidente de los vecinos de Zafer. Él vive en un primero desde hace más de 30 años. "Nunca vi nada así. Esto es un boquete y se ha inundado seis o siete veces, pero nunca me ha llegado a casa. Esta vez entró el agua por mi terraza como si fueran olitas del mar. Pusimos corchos y toallas para evitar que siguiera entrando por el desagüe de la fachada, y un poco lo controlamos".

Otros vecinos no han tenido tanta suerte. En los bajos se vivió una auténtica marejada que arrasaba con todo. Peña asegura, contra la opinión de muchos, que esa 'crecida' de aguas que alcanzó dos metros de altura, no tuvo nada que ver con la limpieza de las alcantarillas. "Yo vi con mis propios ojos diez días antes que las estuvieron limpiando. Normalmente, cuando caen 50 ó 60 litros, esto se inunda también. Imagínate si caen ahora 100. A finales de los 70 cayó una tromba más grande que ésta y no se inundó, porque el agua se iba hacia la Canaleja. Ahora está todo construido alrededor y por mucho que limpien, esto se tiene que inundar". Otro vecino del Zafer señala una enorme rejilla en el suelo, de unos dos por dos metros, que ayudó a desaguar. "Pero ahí dentro acabó un cubo de basura y encima de él un coche que llegaron arrastrados". Fue como el tapón de una bañera, la presión los desplazó. Aún siguen sacando agua de los semisótanos en los que se encuentran los pilares de los inmuebles. Los usaban de almacén. Peña enseña el de su bloque. "Esto lo teníamos limpísimo, ahora es todo fango, era agua sucia, porque la riada empieza en la zona de Icovesa y La Plata, cruza el centro y desemboca aquí. Demasiados litros...", lamenta. Según explica, "la alcaldesa nos ha dicho que van a estudiar hacer obras, abrir un canal, para que esto no se vuelva a inundar. En dos semanas tendremos una reunión en el Ayuntamiento". Los aparcamientos, que albergaban más de medio centenar de coches, están sólo a medias en estos días. "Muchos están en el taller, otros en el desguace", indica una vecina.

Por otra parte, Juan Romero, de la asociación de vecinos San Telmo Viejo, explicaba ayer que en su barriada, la lluvia provocó un gran barrizal que bajaba desde La Estancia por Moreno Mendoza. La situación en pendiente de la zona Sur, en cualquier caso, se ha saldado con un menor impacto del que podría preverse. Lo más aparatoso fue la inundación de un aparcamiento subterráneo en el residencial Los Estribos, en Puertas del Sur, que afectó a más de un centenar de vehículo-. "Una cuadrilla retiró el barro la misma mañana del miércoles en San Telmo", explica Romero. "Queremos darle una solución, que hagan un murete más alto de las jardineras de las que sale toda la tierra. Se lo hemos dicho muchas veces a este y a los anteriores ayuntamientos", lamenta.