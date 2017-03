IU rompe definitivamente la negociación de un gobierno tripartito

Izquierda Unida ha anunciado esta mañana la ruptura de las negociaciones con el PSOE y Ganemos para buscar un acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento jerezano. La falta de respuesta por parte de los socialistas al planteamiento conjunto realizado por esta formación y por la agrupación de electores —especialmente en lo concerniente al reparto de parcelas de gobierno— ha motivado que haya decidido, de manera unilateral, dar por finalizadas las conversaciones una vez pasado el plazo del mes de febrero que se había prefijado este partido para tratar de alcanzar un acuerdo. El portavoz municipal de IU, Raúl Ruiz-Berdejo, dijo al respecto: “No vemos una voluntad real del PSOE desde la primera reunión a tres, que fue hace ya un mes”.

Entonces se presentó un documento con 133 medidas prográmaticas y una remodelación integral del ejecutivo con un reparto de cuotas de poder donde el partido que ostentara la alcaldía no contaría ni con tenencias de alcaldía ni la mayoría en la junta de gobierno. El PSOE, en una reunión celebrada días atrás, abrió la posibilidad de alcanzar un acuerdo en materia programática pero no respondió a la otra parte de la propuesta comprometiéndose con las otras dos fuerzas que presentaría una alternativa que aún no ha mostrado. Ruiz Berdejo apuntó: “No han respetado los tiempos ni los plazos por lo que, en vista de que intencionadamente están dilatando el proceso, no nos vamos a dejar marear”. La ruptura es definitiva puesto que se considera que ya no hay tiempo para poner en marcha las medidas que se acordasen en el acuerdo programático.

Acto seguido, la formación aseguró que continuará en una actitud de “oposición constructiva” y afirmó que la ruptura de las negociaciones no influirá en las conversaciones que se mantienen con el resto de grupos para sacar adelante el presupuesto municipal de este año. “No vamos a votar no al presupuesto per se; veremos la propuesta, la analizaremos y la apoyaremos o no si cumple con nuestro programa”, agregó.

La decisión ya ha sido comunicada a Ganemos, que esta tarde prevé hacer una valoración.