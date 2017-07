Diez jereces por hora para el 'hombre Parker'

Luis Gutiérrez atribuye a Equipo Navazos el mérito de haber vuelto a situar al jerez en el mapa vitícola mundial, pero su contribución también ha sido decisiva en el resurgir de los jereces y en el interés que despiertan otros vinos elaborados en el Marco, aunque fuera del paraguas de la Denominación de Origen.

El crítico de vinos más influyente de España fue el primero en otorgar los ansiados 100 puntos Parker a un jerez y lo hizo nada más aterrizar en 'The Wine Advocate', la revista del gurú norteamericano del vino en la que muestra el alma de las regiones vitivinícolas españolas, argentinas, chilenas y, desde hace poco, también del Jura francés.

No digo que sea para volver a los volúmenes del Bristol Cream, pero por todo el mundo se ve a jóvenes bebiendo jerez"Muchas bodegas se deshacían del viñedo porque era un lastre; ahora se vuelve a hablar de los pagos del jerez"

El 'hombre Parker' español entiende el vino como una pasión sin límites, un estilo de vida que se refleja en el contenido de una botella y también en sus artículos, que más allá de las puntuaciones que sirven de referencia a millones de consumidores, hablan de lugares y personas.

Gutiérrez huye de lo común, de los vinos estandarizados para contar al mundo qué hay de nuevo en cada sitio que recorre, sus paisajes, tradiciones, gastronomía... En sus artículos hay recomendaciones de vinos, y también de restaurantes, pero sobre todo hay vivencias.

En la última semana, el catador oficial de Parker en España ha pasado revista a los vinos del Marco y andaluces en la revisión que realiza cada 16 meses y de la que dará cuenta dentro de unos meses en la prestigiosa revista para la que trabaja.

Luis Gutiérrez se toma su tiempo para catar un vino, pues no en vano reconoce que "soy lento, voy a 10 -vinos- por hora". En su revisión del Marco entran, básicamente, algunas de las añadas que de forma excepcional se elaboran en el Marco y que tienen a Williams & Humbert como principal estandarte, otros jereces que se salen de la norma del sistema de criaderas y soleras, y vinos de palomino sin fortificar que proliferan en la zona.

El autor de 'Los Nuevos Viñadores', libro recién salido del horno y que presentó el viernes en Sanlúcar, da mucha importancia al viñedo y a las tradiciones, que poco a poco recuperan después de mucho tiempo relegadas al olvido por la industrialización del sector. "Hemos ido a la industrialización, a competir en precios y hemos cuando entras en esa espiral tienes que cortar, y la calidad se resiente y la bola cada vez es más grande".

El Marco entró en esa espiral y se empeñó en "destrozar los vinos con carbón activo y decolorarlos", en hacer vinos "incoloros, inodoros e insípidos, pero si te paras a pensar, eso es agua, no manzanilla", indica el notorio catador, quien agradece los esfuerzos, aunque contados, de los nuevos viticultores como los que retrata en su libro por recuperar las uvas locales, las tradiciones, las elaboraciones... "una vuelta al pasado" que confía en que permita recuperar también el campo, porque "los suelos están muertos, envenenados por el uso de productos químicos y la mecanización y para mí es muy importante que se vuelva a trabajar de forma sostenible, con una agricultura orgánica, algunos van incluso un paso más allá, porque al final regeneras la vida, hay animales e insectos, la planta está mucho más sana y todo va mucho mejor".

La mayoría de los viñadores que aparecen en el libro han firmado el 'Manifiesto Matador,' que casa con esta filosofía de la viticultura sostenible y la diferenciación de los vinos desde abajo, desde el viñedo, que según Gutiérrez es la forma de preservar la diversidad vitícola de España, porque "si al agricultor le pagas por kilo, lo que va a hacer es kilos".

Pero la superproducción como la que se implantó en jerez en su día lleva aparejada la pérdida de personalidad, de viníferas autóctonas y del viñedo excepcional, "que tiene un trabajo tremendo y, si no le das un valor añadido, se pierde y se plantan otros más productivos".

En su repaso al Marco, Gutiérrez se detiene en el tema de la viticultura, que ve bastante mal. "Aquí se ha despreciado el viñedo. Ha habido muchas bodegas grandes que pensaban que era un lastre y se deshacían del viñedo, que es el principio y el que define el potencial de calidad".

A partir del "límite de calidad que da el viñedo", el crítico en nómina de la revista Parker defiende que "tienes que hacer la mejor uva posible porque todo influye en el vino, la uva, el suelo... con independencia de que hagas luego una crianza oxidativa o biológica, de que fermentes en madera...".

Por suerte, las cosas están cambiando y "se vuelve a hablar de los pagos del jerez, de Miraflores, de Macharnudo, pero queda mucho camino por recorrer porque en el Marco se había hecho tabla rasa, se juntaba todo, para que lo procese alguien por ahí y que nos dé ya el producto base porque no importa si es mejor o peor".

Gutiérrez ve mucho margen de mejora en Jerez "y creo que lo vamos a ver, porque hay gente joven haciendo cosas, intentándolo por lo menos, porque si no pruebas y te equivocas no aprendes". En su opinión "se están rompiendo muchos prejuicios", por ejemplo, "que no hace falta meter el vino en una copa canija en la que no entra la nariz" y "Equipo Navazos ha demostrado que los vinos de Jerez evolucionan en botella como cualquier otro y resulta que se puede hacer crianza biológica sin fortificar".

A todo ello se une, además, el interés actual en los mercados internacionales por el jerez, "no digo que para volver a los volúmenes del Bristol Cream, pero en Copenhague, San Francisco, Hong Kong y Singapur ves a gentes joven en bares de vino bebiendo jerez, gente que está loca y que se sabe hasta los números de los Navazos".