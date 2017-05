El jerez cuenta los días para el inicio de su gran foro gastronómico

Copa Jerez Forum & Competition cuenta los días para su edición más ambiciosa. Hasta ahora, los vinos del Marco ponían de relieve sus estrechos vínculos con la alta cocina cada dos años a través de la Final Internacional de Copa Jerez. A partir de ahora, este natural encuentro entre el jerez y los fogones más prestigiosos da un gran salto con la organización del foro que se desarrollará en paralelo y en el que tendrán cabida las presentaciones y demostraciones prácticas de algunas de las mayores figuras de la gastronomía internacional.

Durante los días 12 y 13 de junio, sumilleres y chefs tan reconocidos como Josep Roca, Andoni Aduriz, Ricard Camarena, François Chartier y Ángel León acuden a la llamada del Consejo Regulador para profundizar en el valor gastronómico de estos vinos. En esta nómina de grandes nombres se encuentran representados dos restaurantes Top 10 en el ranking 'The World's 50 Best', entre ellos El Celler de Can Roca, elegido dos veces como mejor restaurante del mundo, y se reúnen hasta 8 Estrellas Michelin con restaurantes como Mugaritz, Aponiente y Ricard Camarena.

Josep Roca, Ángel León, Aduriz, François Chartier, Ricard Camarena..., entre los gurús participantes

Como muestra del innovador formato que presenta Copa Jerez Forum, la primera jornada del congreso se cierra con una inédita cata de Vinos de Jerez guiada por Pitu Roca acompañado a la guitarra por Diego del Morao. Gastronomía, vinos únicos especialmente seleccionados a pie de bota por el propio sumiller del Celler de Can Roca y arte jondo, todo en uno. 'De tal Palo tal Jerez' es la cata-concierto que permitirá degustar nueve joyas de la enología armonizada con guitarra flamenca en el emblemático espacio de los Claustros de Santo Domingo. Una colección de vinos, alguno de ellos no disponibles en el mercado, que recogen la larga historia del Marco de Jerez, y que también dejan ver el futuro al tiempo que demuestran que en Jerez no está todo contado ni escrito.

"La capacidad de diálogo que los Vinos de jerez tienen con los diferentes ingredientes de un plato es muy difícil de encontrar en otros vinos del mundo", asegura Josep Roca en su explicación del porqué de estos vinos como una columna fundamental sobre la que se construye la bodega del Celler.

Ángel León, abanderado de la alta cocina andaluza de vanguardia con su propuesta radical alrededor del mar, acude acompañado del sumiller Juan Ruiz para poner de relieve el papel fundamental que el jerez juega en su restaurante de El Puerto. "La evolución que ha seguido Aponiente siempre ha ido en torno a los vinos de Jerez", afirma León, que considera esta Copa Jerez Forum "necesaria" para "reivindicar los vinos y hacer de Jerez una referencia y una sede mundial donde se reúna a los gurús de la gastronomía".

El creciente protagonismo de los Vinos de Jerez en una propuesta tan singular como la de Mugaritz será la temática en torno a la cual girará la ponencia del chef Andoni Luís Aduriz y el sumiller Guillermo Cruz, para quien "Jerez y sus vinos por fin adquieren la dimensión que durante siglos han merecido. El tiempo es el lienzo sobre el que la singularidad de Jerez y la vanguardia culinaria se escriben en letras eternas. Hoy forman parte de nuestra cultura, nuestra historia y nuestra gastronomía. Este foro es la demostración de ello».

Otras sugerentes intervenciones en Copa Jerez Forum serán la de Ricard Camarena para exponer la completa carta de jereces de su restaurante y su utilización en cocina a través de su equipo de I+D o el testimonio de François Chartier, uno de los mayores especialistas en maridaje molecular; y el significado de los jereces en la historia de El Bulli, contado por Ferrán Centelles, estrecho colaborador de Juli Soler.