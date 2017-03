El jerez supera el bache de Reino Unido

El jerez saborea una nueva época dorada, la sherryrevolution que tanto está dando que hablar y que el presidente del Consejo Regulador, Beltrán Domecq, ha vivido en primera persona hace escasos días durante un apasionante e intenso itinerario por tierras británicas, la 'Grand Sherry Tour' de la que regresa con muy buen sabor de boca.

La experiencia ha sido más que gratificante, pues hacía mucho tiempo que Domecq no veía tanta expectación por los caldos jerezanos en el que sigue siendo su principal mercado exterior, y lo que es más importante, nunca antes había percibido tanto interés entre los consumidores jóvenes.

Beltrán Domecq se siente "halagado" por la atención y el interés desatado por su giraLos jereces secos y de alta gama, en pleno auge, atraen a un público cada vez más joven

Recién llegado de su periplo británico, el presidente del vino afirma que el jerez ha superado el prolongado bache del Reino Unido, donde en poco más de una década las ventas se han reducido casi a la mitad, desde los más de 22 millones de botellas comercializadas en 2016 a los poco más de 13 millones de los dos últimos años.

Pero la situación ha cambiado por completo. Tras cerrar el último año en plano con un resultado idéntico al de 2015, el Consejo Regulador cree que el aumento de las ventas en volumen es cuestión de tiempo, no así la del valor, que ya perciben las bodegas por el incremento de la demanda de los vinos de alta gama, una moda que arrasa no sólo en Reino Unido por la explosión de la gastronomía española y la proliferación de los 'Sherry Bar'.

La cocina española se ha convertido en referente mundial y sus principales embajadores, los grandes chefs que coleccionan estrellas Michelin y reconocimientos internacionales, sienten una predilección contagiosa por el jerez, que además de ser considerado uno de los mejores vinos del mundo es único, lo que representa una gran ventaja competitiva, señala el máximo responsable de la institución jerezana del vino.

Para Beltrán Domecq, otras denominaciones de origen españolas como Rioja están haciendo un buen trabajo en Reino Unido aprovechando que la gastronomía española es lo más 'cool', pero mientras otros vinos como tintos o espumosos lo tienen más complicado porque se pueden elaborar en cualquier sitio del mundo, el jerez sólo puede ser de Jerez y, además, compite en un segmento mucho más reducido, el de los vinos generosos o fortificados, donde el sherry y el Oporto son los reyes indiscutibles.

El momento es propicio para sentar las bases del futuro, coyuntura que no se puede dejar pasar, sostiene Domecq, quien lamenta que las actuales limitaciones presupuestarias del Consejo para la promoción genérica del jerez impidan realizar un mayor esfuerzo en este destino. "Tenemos que hacer más y las bodegas tienen que hacer mucho más en Reino Unido", anima Beltrán, quien dice sentirse "halagado" por el interés que vuelve a desatar el jerez y que ha percibido en cada uno de los actos, catas, seminarios y eventos de la 'Grand Sherry Tour', con la que ha recorrido cinco ciudades británicas -Londres, Bristol, Brighton, Cambridge y Cardiff- entre los pasados días 8 y 13 de marzo, coincidiendo con la cena anual de la orden de los Caballeros del Vino, que reconoce a profesionales de uno y otro país por su labor de promoción de los vinos españoles en Gran Bretaña.

El objetivo de esta acción, en la que ha estado acompañado de la directora de Sherry Wines UK Angeline Bayly -de la agencia de comunicación Bespoke-, es atraer a los jóvenes consumidores, los que están propiciando el giro en los hábitos de consumo en el mercado británico, desde los tipos de jerez dulces de las abuelas de avanzada edad hacia los finos, manzanillas, en particular sus versiones en rama, así como amontillados.

La moda de los 'Sherry Bar' se extiende por todo Reino Unido y sus principales ciudades, desde la capital londinense, donde hay nada menos que 17 establecimientos especializados en maridajes de tapas con vinos de Jerez, hasta otras grandes ciudades inglesas, galesas y escocesas.

Al presidente del Consejo le ha causado una grata impresión comprobar que multitud de jóvenes se reúnen en estos locales para consumir jerez, que se sirve frío y en copa amplia, señal de que las cosas están cambiando, y mucho, en el país anglosajón.

Beltrán Domecq se muestra muy optimista sobre el futuro inmediato del sherry en Reino Unido pese a la amenaza del 'Brexit', cuya negociación se prolongará durante al menos dos años. En opinión del también enólogo jerezano, "es imposible prever el impacto que tendrá la salida del Reino Unido de la UE y, aunque los más afectados están siendo los propios británicos con la devaluación de la moneda, también es malo para nosotros, porque posiblemente habrá una subida de impuestos".

En todo caso, el presidente del Consejo considera que sería un gran error esperar a que se resuelva el Brexit para apostar por este mercado. "No podemos esperar porque el Reino Unido sigue siendo el principal mercado de nuestras exportaciones, con un volumen de diez u once millones de litros, y la competencia cada vez es mayor, por lo que no hay que relajarse".

He aquí los detalles de la 'Grand Sherry Tour' en la que Beltrán Domecq ha tenido oportunidad de pulsar de profesionales del sector, periodistas, estudiantes de enología y consumidores:

El prestigioso Plumpton Wine College de Sunsex, la principal escuela de viticultura y enología de Reino Unido cerca de Brighton, fue la primera parada en el recorrido promocional del presidente del Consejo, quien tras presentar un estudio pormenorizado sobre los vinos de Jerez, ofreció ante multitud de alumnos una cata de doce referencias centrada en los tipos secos, experiencia que tuvo una gran acogida y muy buena valoración por parte de los asistentes.

Al día siguiente, la feria anual Wines from Spain, celebrada en el Tobacco Dock de Londres, registró una afluencia récord en la cata magistral impartida por Beltrán Domecq en este evento por cuarto año consecutivo. Hasta medio millar de personas se apuntaron para asistir a la masterclass, con capacidad únicamente para sesenta personas, que finalmente se apretaron para permitir que fueran setenta los que disfrutaran de esta acción dirigida exclusivamente a profesionales de la industria del vino. La cata, en esta ocasión, fue de ocho vinos, también centrada en los tipos secos y, fundamentalmente, finos, amontillados y palos cortado.

Horas más tarde, el responsable institucional del Marco recaló en el reputado Corpus Christi College de la Universidad de Cambridge, donde compartió sus conocimientos sobre el vino de Jerez con estudiantes y profesores.

El hogar histórico del jerez en el Reino Unido, Bristol, fue la siguiente parada en el recorrido, en concreto en el Bell's Dinner and Bar Rooms, que acogió una cata comentada dirigida a profesionales y prensa, entre los que figuraban periodistas de las principales publicaciones gastronómicas de la región (Crumbs y Food), así como escritores de vinos del Daily Telegraph y la revista Olive. Además de los tipos secos, productos estrella de la 'Grand Sherry Tour' británica, Beltrán Domecq hizo un recorrido por la evolución del jerez a lo largo de su crianza, desde los vinos más jóvenes con dos años de envejecimiento hasta los VOS o VORS con una vejez media de más de 20 y 30 años, respectivamente.

Ya por la tarde, Beltrán Domecq fue recibido por un grupo de alumnos de la Bristol Wine School, que le dispensaron una calurosa acogida en los muelles donde antiguamente se descargaban las botas de jerez que llegaban a granel para su embotellado en el Reino Unido, práctica a la que hace tiempo se puso fin para embotellar en origen.

En Cardiff, capital de Gales, hay una boyante comunidad de amantes del jerez, gracias en gran medida a la pasión que profesa por los productos del Marco Owen Morgan, pionero entre los formadores oficiales de los vinos de Jerez y propietario del Bar 44 y Asador 44, este último en vías de apertura, y ambos de corte español. En esta ciudad también se encuentra el Curado Bar, otro de los establecimientos que apuestan fuerte por el jerez y las tapas.

Para Owen Morgan, "ha sido un inmenso honor recibir en Cardiff a Beltrán, todo un icono del mundo del vino y embajador inmejorable del jerez, que además fue mi profesor". El propietario del Bar 44 y Asador 44 explica que la escena en Gales ha cambiado mucho en los últimos años y personas de todas las edades se lanzan a disfrutar del jerez cuando salen a comer o por la noche".

Morgan lleva 15 años promocionando el jerez "con gran empeño" en la ciudad galesa y ahora está "encantado" de la respuesta. "Cada semanas hacemos un acto y el jerez asombra y aficionan a más y más gente cada vez".

A juzgar por el desarrollo de la 'Grand Sherry Tour', la directora de Sherry Wine UK cree que es evidente que la pasión por el jerez y las ganas por conocer y aprender más de estos vinos se extiende desde Londres por todo Reino Unido.