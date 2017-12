Una jerezana en el cine mexicano

A Marta Núñez Puerto siempre le había gustado el cine, pero fue a raíz de una asignatura en la carrera de Comunicación Audiovisual cuando se enamoró de la profesión. A sus 32 años ha trabajado en Londres, en la India, en Madrid y en su querido México, país que la atrapó cuando pasó unos días de vacaciones por Navidad en la casa de un compañero de clase y en el que hoy lidera una productora junto a su pareja, 'Dedo Gordo Producciones'. "Me fui a Texas de intercambio mientras estudiaba la carrera en Navarra. Creo que fui la segunda alumna que se iba a ese destino. Allí había mucha gente mexicana y me sentía más arropada. En México estuve nada, una semanita, por el thanksgiving (Día de Acción de Gracias) y me encantó. Sabía que tenía que volver", relata Marta.

Tras terminar unas prácticas en una productora en Londres seguía en su mente volver a México y "me puse a enviar currículos a todo el mundo súper motivada, llena de energía. Y al final una persona leyó mi correo y un actor mexicano me hizo una entrevista en Madrid para que trabajara con él como asistente personal". Ese actor era nada menos que Gael García Bernal. "Al año me pidió que me fuera a su productora en México, Canana, y me fui. Y desde que llegué he estado en el mundo del cine produciendo películas, cortos, documentales...", cuenta la jerezana. Empezó compaginando su trabajo en Canana con trabajos propios, produciendo cosas 'independientes': "Ahora trabajo de forma freelance para muchas empresas pero tengo una productora con mi pareja y hacemos documentales, principalmente". Cabe subrayar que Marta fue productora ejecutiva en 'Las Elegidas', nominada a los Goya como mejor película Iberoamericana.

Ahora está produciendo una película que tiene unas 70 personas al día en el equipo, una película "que me leí su guión hace diez años. Vivía aún en Madrid y ahora lo estamos produciendo". "México me ha recibido con los brazos abiertos, son muy hospitalarios, un país muy vitalista. Hay cosas muy feas, pero la gente es maravillosa. ¿Mi futuro? Por ahora está allí, yo el 'siempre, siempre' o 'nunca, nunca', no lo uso -risas-. Aquí en España no estaría trabajando así y en proyectos que me motivan tanto".