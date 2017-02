El jerezano Alberto Espinosa lleva hoy su comparsa al Falla

Un día del pasado mes de julio, al abrir su cuenta de la red social 'Facebook', Alberto Espinosa se llevó una sorpresa. El músico Guillermo Barea, conocido por haber pasado por el programa de televisión 'Operación Triunfo', le proponía escribir el repertorio de la comparsa a la que él componía la música, interpretada por jóvenes del municipio sevillano de Morón de la Frontera. "Me explicó que no contaba con el autor de letra del año anterior y que buscaban a alguien. Él me conocía por lo que escribo en redes, pero nunca le he visto personalmente", cuenta Espinosa. Barea le envió la música y le propuso al jerezano que le pusiera una letra, a modo de 'prueba'. Le gustó tanto al cantante como al grupo que pone esta noche el repertorio sobre las tablas del Falla. "Para mí es un orgullo, porque ellos sólo me conocen por lo que escribo, digamos que no es como otra gente que sale en carnaval y que tiene ya un nombre hecho", reflexiona Espinosa. "Y una de las cosas que se les enseñó sobre mí eran las columnas de 'Diario de Jerez'", explica este articulista al que se puede leer cada dos lunes.

Además de colaborador en radios de la ciudad, sobre todo durante la Semana Santa, Espinosa es profesor en un colegio y mantiene viva una gran inquietud por las letras. Llevar un repertorio compuesto por él es, como señala, "un sueño literario cumplido. El hecho de que suene mi nombre en ese teatro, por donde pasan los mejores autores, es algo que llevaré siempre conmigo". El sueño se cumplirá esta noche a eso de las 22 horas, cuando se enciendan los focos del coliseo gaditano para recibir a sus 'Peleones'. "La música que ha compuesto Barea es una preciosidad, de estilo clásico, muy gaditana. Te entra por el oído con el ritmo del tres por cuatro -como se denomina a la base musical propia del carnaval-. Y el grupo ha mejorado en interpretación respecto al año pasado, por lo que creo que tenemos posibilidades de pasar a la siguiente ronda, a cuartos de final".

Espinosa se estrena en esta faceta a lo grande. "Mías son todas las partes menos los cuplés -únicas piezas cómicas en comparsas-. Son siete pasodobles -de los que se cantarán hoy dos-, la presentación y el popurrí", cuenta. Para los cuplés han contado con el chirigotero gaditano Mario del Valle, "que se ofreció sin problema a ayudarnos".

El nombre de la agrupación, 'Los peleones', juega con la idea de seres medio humanos medio leones, "con un canto a la esperanza y a la lucha. Esta comparsa es un altavoz de lo que pensamos, con la idea de que el público pase un buen rato". Aunque parece difícil que Espinosa bien, lo que se dice bien, lo llegue a pasar esta noche. "Estoy viendo que en cuanto empiecen a cantar me voy a poner a llorar, o por lo menos alguna lagrimita se me caerá". No es para menos. "Todo el mundo sabe lo difícil que es para alguien de Jerez llegar al Falla". En ese sentido, Espinosa es una 'rara avis'. "Tengo muchísimo bagaje como aficionado al carnaval, he escuchado muchísimo, y gran parte de la música que escucho está relacionada de alguna forma con el estilo del carnaval. Vamos, que no me han tenido que enseñar para escribir".

Eso no significa, en realidad, que haya sido fácil realizar una composición como la que requiere una comparsa. "Consiste en ir jugando con los giros de la música. En los pasodobles, como tienes uno para todas las letras que hagas, te vas haciendo a esa prosa", subraya el autor. Y sobre su sello, cree que lo que se cante esta noche en el Falla no será muy diferente a lo que escribe en sus columnas del 'Diario'. "Yo ya tengo un estilo, digamos, 'una voz', que he adaptado para escribir comparsas, pero que es la misma que tengo cuando escribo otras cosas".

Respecto al concurso, lo está siguiendo como buen aficionado. "Hay que decir que en comparsas hay dos niveles. Están por un lado las grandes, que son otro mundo, y por otro las humildes, como la que llevamos nosotros. Al que le guste el carnaval le recomiendo que conozca los dos a fondo". Si este año se da el salto y consiguen alcanzar los cuartos de final sólo lo sabrá desde esta noche el jurado. "Sería la primera vez que lo consigue este grupo. Yo les digo en broma que si pasamos, me tienen que poner una rotonda en el pueblo", cuenta entre risas. "Pero yo, sobre todo, quiero que lo vivan ellos, porque se lo merecen. Son muchas personas dedicando muchas horas, muchos meses, a esta afición que es el carnaval. Es un veneno. Y ese esfuerzo siempre hay que respetarlo", enfatiza.