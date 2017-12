Un jerezano en La Granja barcelonesa

Javier Naranjo trataba ayer de recuperarse del cansancio acumulado con una sesión de gimnasio. Hacía apenas una horas que un autobús le había llevado de vuelta a Madrid tras una maratoniana jornada electoral en Barcelona donde participó de apoderado de su partido, Ciudadanos. Aunque por motivos laborales reside en Madrid -es ingeniero informático- este jerezano, afiliado hace ya varios años a la formación naranja, también tuvo su cuota de participación en la victoria de su "paisana" Inés Arrimadas en las elecciones del pasado jueves.

Es habitual que los partidos tiren de afiliados de otras comunidades para tratar de contar con representación en el mayor número de colegios electorales. Javier no lo dudó cuando en su agrupación del barrio madrileño de Tetuán plantearon la necesidad de buscar voluntarios. "Me pedí unos días de vacaciones porque no me lo quería perder; me imaginaba que los resultados podrían ser buenos pero jamás me imaginé que podríamos tener 37 diputados", cuenta. Así pues, en la madrugada del jueves se subió al autobús alquilado por el partido y a primera hora ya estaba en su colegio electoral con la credencial naranja.

A Javier le tocó en un colegio electoral del distrito barcelonés de Nou Barris, al norte de la capital catalana - "un barrio como el de La Granja", afirmó-. Afirma que fue una jornada "excepcional", no solo por el resultado sino por la convivencia con los representantes de otros partidos. "Al principio había algo de recelo, sobre todo porque los partidos independentistas decían que iban a estar muy atentos al recuento y que iban a hacer un recuento paralelo; pero al final, entre todos los apoderados de los partidos hubo bastante compañerismo, al menos en el colegio que yo estuve", agrega.

En el recuento, pudo vivir como su formación arrasó en las mesas que le correspondió tutelar. Al respecto, dijo: "En una de las mesas sacamos 236 votos, el PSC 153 y ERC, 127. Pero en casi todas las mesas sacamos muchísima diferencia". No en vano, en el distrito de Nou Barris la formación naranja obtuvo más de un 31% de los votos.

Tras el recuento, le tocó llevar los resultados al cuartel electoral, en el hotel Catalonia, y participar en la fiesta de Ciudadanos en la plaza de España, donde la candidata se dirigió a los suyos para proclamar la "primera victoria de un partido constitucionalista en Cataluña". "Tampoco estuve mucho tiempo; después del viaje y de las más de 14 horas en el colegio electoral no tienes mucho cuerpo para fiestas, sobre todo cuando sabes que al día siguiente te toca volver". Ahora bien, él ya presume que estuvo en Barcelona un 21 de diciembre. "Yo sí que puedo decir que estuve allí, en la primera vez que ganó Ciudadanos al independentismo".

corazón tribandera.Un grupo de militantes de Ciudadanos, entre los que se encontraban los ediles Carlos Pérez y Mario Rosado, se citaron en un céntrico bar en la noche del jueves para seguir el recuento electoral en Cataluña donde mostraron el corazón tribandera que es el símbolo de la formación en Cataluña.