"Los jerezanos conocen la Real Escuela, pero pocos la sienten como algo propio"

Juan Carlos Camas, 49 años, es el nuevo director de la Real Escuela, la institución andaluza que se erige en la actualidad en el mayor reclamo turístico de Jerez. Casado, con un hijo y una hija, aborda este nuevo encargo de la Administración andaluza tras haber estado desempeñando su profesión, abogado, título que obtuvo en la Universidad Complutense de Madrid.

-¿Qué objetivos se marca como director de la Real Escuela?

Debemos adaptar el espectáculo a las nuevas exigencias. No estamos por encima del bien y del mal"

-Pues son varios y de distinta índole. De un lado debo reconocerle que no soy especialmente ambicioso. Sinceramente, mantener el día a día de una institución como la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre ya es de por sí un inmenso reto. Conseguir la satisfacción de los visitantes es también un reto ilusionante, que quienes vienen a vernos olviden por unas horas sus problemas y sonrían y se sorprendan con las maravillosas capacidades de los caballos españoles ya es de por sí un reto apasionante. En esta institución se ha conseguido a lo largo de los años conectar al visitante, al turista, con la cultura que rodea al caballo español.

-¿Qué objetivos con respecto a la ciudad, con respecto a Jerez?

-Otro de mis objetivos es hacer sentir a esta institución como una parte integrante de esta ciudad. Debemos reconocer, todos, que muy poca gente de Jerez conoce de cerca la Real Escuela. Es cierto que una inmensa mayoría de los jerezanos sabe que existe, pero tristemente pocos la sienten como algo propio. Debemos abundar en algo tan importante como que desde aquí nos ofrecemos y nos damos a la sociedad. No en vano nuestro sino es ser una oferta a la sociedad. No somos una sociedad anónima ni nada por el estilo.

-¿Logran mantener el equilibrio entre ingresos y gastos?

-Vamos a ver, estamos viviendo unos momentos difíciles, Que levante la mano la institución o empresa privada que no tenga o haya tenido problemas para sacar adelante su empresa o proyecto. Los problemas no son privativos de instituciones como la Real Escuela. Venimos de una época muy complicada que ha provocado que los ingresos propios se hayan resentido. Además, no cabe duda de que una parte muy importante de la vida de la Real Escuela son las aportaciones de la Junta de Andalucía.

-¿Cree que algún día la Real Escuela será capaz de ganar dinero?

-Ese no es nuestro objetivo. Me explico, en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre no nos dedicamos a obtener beneficios. Como le decía antes nosotros no somos una SA, una sociedad anónima que deba rendir cuentas y repartir dividendos entre sus accionistas. Nuestro beneficio es el beneficio social. Obviamente también tenemos la gran responsabilidad de equilibrar las cuentas para que el ajuste sea máximo. Eso sí, si la Real Escuela generara beneficios los mismos irían a a la mejora de las instalaciones, de los activos de la institución... Es decir, a mejorar su gran objetivo: el beneficio social.

-¿Es imposible lograr equilibrio entre gastos e ingresos en la Real Escuela?

-Ese es precisamente uno de los grandes objetivos.

-Los datos de visitantes han sido realmente sorprendentes...

-El año pasado nos visitaron 151.154 personas, de las cuales 120.000 vieron el espectáculo y los restantes los museos (del Enganche y del Arte Ecuestre). Son buenas cifras.

-¿Considera que una de las grandes bazas de la Real Escuela sigue siendo la promoción que realiza lejos de las fronteras nacionales?

-Esta institución es una embajadora. Tal y como suena. Representa a Jerez, a la provincia, a Andalucía y a España cada vez que viaja al extranjero. Obviamente, para cumplir con dicha función hay que salir al exterior y ésta es una de las principales funciones de la Real Escuela. Es muy importante que mostremos aquello que aquí atesoramos y lo ofrezcamos al mundo, y me refiero tanto a hacerlo dentro de España como fuera de nuestras fronteras.

-Según dicen las ofertas para llevar a la Real Escuela al extranjero no faltan sobre su mesa...

-Hay muchas peticiones. Es cierto. En la actualidad estamos en conversaciones para llevar a buen puerto varias giras. Están por ejemplo los casos de Reino Unido, Estados Unidos y Asia, concretamente a países árabes y a China.

-¿En este caso se intenta conseguir algún beneficio económico o que no cueste dinero la expedición?

-No, en este caso el objetivo es dar lo mejor de nosotros mismos en el extranjero y, obviamente, conseguir un beneficio que permita seguir adelante con nuestro trabajo en torno al Pura Raza Español. A este respecto cabe señalar que el espectáculo en la Plaza Roja de Moscú será largamente recordado. Es cierto. Fue magnífico.

-Quizás una de las 'patas' más ignoradas de la Real Escuela sea la labor que lleva a cabo con otros países para la mejora de la Pura Raza Española. Tal es el caso por ejemplo del convenio existente con ganaderos mexicanos. ¿Sigue adelante?

-Los convenios siguen vigentes. Lo que sucede es que recientemente ha habido cambios en la asociación mexicana, con un cambio de presidente. Pese a todo quieren mantener los lazos para seguir adelante con la mejora de la raza y, lo más importante, su difusión por el mundo. No debemos olvidar nunca que divulgar nuestro patrimonio cultural es uno de nuestros grandes objetivos. Todo, a fin de cuentas, gira en torno a ello.

-El espectáculo, a fin de cuentas, sigue siendo el gran protagonista de la Real Escuela...

-El espectáculo es una forma de hacer ver las bondades y la excelencia del caballo de Pura Raza Española, ayudamos a la difusión de su grandeza... El espectáculo 'Cómo bailan los caballos andaluces' es la carta de presentación pero hay otras actividades en el seno de la Real Escuela que quizás no sean tan conocidas, como puede ser el caso de la difusión, protección y selección de la raza como la intensa labor formativa que aquí desarrollamos, cual es el caso de los cursos de equitación, enganches, auxiliar y mozo de cuadras y guarnicionería, labores todas ellas esenciales en el mundo del caballo.

-¿Se han solucionado los problemas en el pago de nóminas que últimamente han aquejado a la plantilla?

-Aspiramos a que el pago de los sueldos no vuelva a ser un problema. Los trabajadores están al día en estos momentos.

-Desde el Partido Popular se criticó su nombramiento, al que tildaron de "político"...

-No he respondido a dichas declaraciones porque no me corresponde hacerlo. Siempre he dicho que la Junta lo hizo de una forma absolutamente transparente. Había un perfil que cubrir y se decidió la persona. Sólo puedo decir que la Junta ha hecho gala de una gran transparencia.

-Una de las grandes ventajas de la Real Escuela es que, se puede decir, que carece de competencia...

-No estoy de acuerdo. Vamos a ver. Por ejemplo, las otras tres grandes escuelas europeas, que son la francesa, la portuguesa y la vienesa, tienen el mismo fin que la andaluza: promover un patrimonio cultural. Pero por el contrario sí que hay una competencia con las empresas del sector.

-¿Cuál debe ser el espíritu de la institución de ahora en adelante?

-Mire, el ensimismamiento no cabe en la Real Escuela. No estamos por encima del bien ni del mal. El público es cada vez más exigente. Quiere experiencias y ser partícipe de lo que se le ofrece. Esos nuevos retos tenemos que afrontarlos. Si no lo hacemos es posible que otros se nos adelanten y lo hagan. Reconozco que no va a ser fácil plasmarlo, pero debemos ponernos manos a la obra.

-¿Considera que hay que cambiar el espectáculo?

-En excelencia, y lo digo con el corazón en la mano, hemos tocado techo. Debemos adaptarnos a los nuevos gustos pero sin olvidar jamás que somos una alta escuela de doma clásica. Y además utilizar todas las herramientas en nuestra mano para llegar contra más lejos mejor. Yo sé que 4.000 millones de personas no van a venir a vernos pero la verdad es que los tengo ahí, a un golpe de clic. ¿Por qué debemos olvidarnos de ellos? No sería lógico.