Unos 130 jerezanos ya hacen cola para poder examinarse de conducir

Aproximadamente unos 130 jerezanos, según datos del pasado viernes, se han quedado sin poder acceder a los exámenes de conducir debido a la huelga de examinadores que se declaró el pasado 4 de septiembre en la Dirección General de Tráfico y que aún continúa. Este dato, aportado por el presidente de la Asociación Comarcal de Autoescuelas, Antonio Herrera Marrufo, viene a suponer un impacto importante en el sector aunque muy por debajo de la incidencia de los paros a nivel nacional, donde se estima que desde que comenzaron un total de 140.000 pruebas para acceder a los distintos permisos de conducción no han podido celebrarse.

De un lado se encuentra el hecho de que la incidencia ha sido menor "debido a que, al menos, en algunas ocasiones, ha habido examinadores disponibles". Normalmente, en Jerez hay tres examinadores de Tráfico dispuestos a comprobar las aptitudes de los aspirantes a conductor, muchos de los cuales no son precisamente jóvenes pues es muy habitual el caso de transportistas que urgen elevar el 'grado' de su permiso para poder acceder a trabajos mejor remunerados. No se trata, precisamente, de jóvenes, sino de personas con años de carné.

Los días con mayores problemas por la huelga de examinadores se produjeron cuando de los tres examinadores "se presentaban dos, uno o, en ocasiones, ninguno".

Ni cabe decir que el impacto económico de este conflicto laboral a nivel estatal sobre la contabilidad de las autoescuelas de Jerez y su comarca ha sido "enorme". Según apunta el presidente comarcal, Antonio Herrera Marrufo, de estos centro centros de formación de conductores, "nosotros somos un eslabón débil, pues somos economías domésticas a las que conflictos de esta índole pasan una dura factura".

Según el sector, uno de los principales problemas de estos paros radica tanto en las pruebas que se suspenden porque no hay examinadores como en el hecho de que se genera un efecto tapón que afecta de forma directa a los centros de formación. "Es decir, si hay alumnos que no pueden examinarse la voz se corre y nuevos alumnos no llegan a las autoescuelas porque esperan, como ha sido siempre, sacarse el carné cuanto antes".

Como se recordará, el conflicto de los examinadores de Tráfico comenzó hace ya más de un mes, concretamente el pasado 4 de septiembre. Desde entonces permanece enquistado a la espera de que se aporte una solución. En gran parte, poner a funcionar de nuevo esta área de la administración estatal pasa por la contratación de más examinadores para dar fluidez a un servicio actualmente colapsado.

Por el momento, desde la Asociación Comarcal de Autoescuelas se muestran reacios y no se atreven a realizar valoraciones económicas acerca de las pérdidas que este conflicto ha podido tener en el sector en Jerez y su zona de influencia, si bien otras fuentes aseguran que entre lo perdido "y lo que se ha dejado de ganar" las cuentas de resultados del año en curso serán peores comparadas con las de algunos de los años más duros de la crisis económica.