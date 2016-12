Los jerezanos ya llenan la despensa

La imagen que deja el mercado de abastos estos días revela que ya están aquí las etapas de cocina contrarreloj, poniendo los cuarenta ojos en el horno, la candela y las manos inquietas de algunos comensales que se acercan al territorio vedado a esquilmar alguna porción de queso o jamón. En la plaza hay tres reyes estos días: el pavo, los langostinos y el jamón. Entre los puestos hay diversidad de opiniones sobre si la crisis ha acabado o no. "Eso será en Madrid, aquí la gente no tiene", aseguraba Alfonso Delgado 'El Chaqueta', pescadero. "Yo creo que a la gente por Navidad le gusta hacer un esfuerzo y gastar más, en estas fechas se nota un poco menos la crisis", decía Mayte Real, de un puesto de recovas. "Yo veo que la gente este año está gastando un poquito más", agregaban desde la carnicería y charcutería del 'Tomate'.

Los comerciantes dicen que los precios se mantienen respecto al año pasado. A medida que pasen los días, quizás se haga algo más difícil encontrar una ganga. Y el producto de buena calidad está al mismo precio a las nueve de la mañana que a la una de la tarde, explican. Lo cierto es que ayer fue el primer día 'fuerte' de compras de cara a unas fechas que reúnen en la mesa a familias completas, con lo bueno y lo difícil que ello supone en la práctica a menudo.

"Yo hago sola de comer para doce", contaba ayer Francisca Sánchez mientras era atendida en un puesto de carne. "A mí me estorban si se meten en la cocina, prefiero hacerme yo cargo de todo". Para el menú, Sánchez rellenará pechugas de pollo con verduras y frutos secos y no faltarán el típico consomé, además de otros acompañantes típicos como el jamón o el queso. En casa, entre el atracón de la Nochebuena y que "nadie se levanta hasta las tantas", poco faltará para que acaben almorzando ensalada en Navidad. "No preparo nada diferente porque siempre sobra de la noche anterior". Esto mismo le ocurre a Luisa López, que cocinará para 15 personas pero que "siempre sobra comida". El coste de las dos comidas familiares asciende a alrededor de unos 200 euros. "Nos han regalado este año dos patas de cordero y ese será el plato principal de los dos días".

Dependiendo del cliente que se acerque al mostrador, los encargados de los puestos ya saben más o menos qué se van a llevar. Los jóvenes suelen complicarse menos y prefieren platos que requieran menos elaboración, como los rotis rellenos, por ejemplo. En cambio, cuando es una persona mayor la que va de compras, significa que cocina para poca gente y que disponen de poco dinero. Tampoco buscan complicaciones y necesitan que se mastique y digiera bien, por eso algunos manjares como las patas de cangrejo no estarán en el menú.

En la plaza defienden que sus negocios aseguran calidad y productos que no se encuentran tan fácilmente. Especialmente, se nota en aquellos alimentos de pescadería y de carnicería que proceden de la zona. "Tenemos pavos de pluma negra que sólo se venden en Navidad. Pavos hay desde los 4,50 hasta los 8,50 el kilo. De un pavo, si se sabe hacer, salen por lo menos tres comidas", dice Jesús Rodríguez, del puesto 70. "Los traemos de Conil expresamente". Este año, para que a nadie le pille el toro, el mercado de abastos permanecerá abierto el viernes 23 hasta las 20 horas. Quizás entonces alguien se pueda ahorrar al cierre festivo algún que otro euro. Si para entonces queda algo.