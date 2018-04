Los jerezanos, entre los que más quejas llevan al Defensor del Pueblo Andaluz

Con un total de 120 quejas avaladas por 121 firmantes, Jerez es el municipio de la provincia que más recurre al Defensor del Pueblo Andaluz. Es además una de las cifras de reclamaciones más elevadas de toda Andalucía, según el último informe anual de esta institución, correspondiente a 2017. El número de quejas presentadas ese año por parte de jerezanos se incrementó además ligeramente con respecto al año anterior y de ellas, 34 eran dirigidas a la alcaldesa.

Las materias a las que se refieren las quejas son variadas pero destaca en el informe la que se realizó, esta vez de oficio, ante la Secretaría General de Vivienda, para que informase sobre sus previsiones en orden a la propuesta de Área de Regeneración y Renovación Urbana para las barriadas de La Constancia y de la Asunción efectuada por el Ayuntamiento. La queja de oficio se cerró cuando el Ministerio de Fomento, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez suscribieron el 27 de octubre de 2017 el Acuerdo de la Comisión Bilateral relativo al Área de Regeneración y Renovación Urbana de la barriada La Constancia, que prevé la rehabilitación de 88 viviendas, estimándose un coste total de la actuación por importe de 603.037,82 euros.

En materia de Urbanismo, el informe dedica un apartado a la ineficacia de las actuaciones de los ayuntamientos destinadas a exigir la restitución de la legalidad urbanística vulnerada y hace una alusión expresa al Ayuntamiento de Jerez ante los retrasos que viene sufriendo un expediente de disciplina urbanística por parte del Consistorio. El Defensor del Pueblo Andaluz recuerda a la alcaldesa, a raíz de la queja formulada por el perjudicado, el deber legal "de observar determinados preceptos", recomendándole, además, que se dote de los medios suficientes al Departamento de Disciplina Urbanística "para evitar los retrasos estructurales que se vienen produciendo en la tramitación y resolución de las denuncias de posibles infracciones urbanísticas, así como que se impulse la tramitación de los expedientes con la debida eficacia". El reclamante trasladaba su disconformidad con la pasividad con la que, a su juicio, estaría actuando el Área de Disciplina Urbanística ante las infracciones porque en el año 2010 denunció a dos propietarios por hacer unas obras en un vial agrario y en unos terrenos de uso común, afectando a su propiedad, sin que se hubiesen adoptado medidas eficaces para restaurar la legalidad urbanística. A la petición de información por parte del Defensor, el Ayuntamiento respondió que "ante la alta acumulación de asuntos pendientes en el Departamento de Disciplina Urbanística y la limitación de recursos existentes, se han establecido prioridades en la tramitación de expedientes disciplinarios". Indicaba el Ayuntamiento que se daba trámite a aquellos asuntos "importantes o que puedan tener efectos ejemplarizantes en función de los medios disponibles". La justificación municipal, según el Defensor, "puede hacer llegar a la ciudadanía la visión de que, en ese término municipal, cabe realizar este tipo de infracciones sin sanción alguna puesto que, al no ser 'importantes' o 'no tener efecto ejemplarizante', no van a ser objeto de inspección o sanción por parte de ese Ayuntamiento ante la alegada insuficiencia de medios para analizar y resolver acerca de las denuncias que se formulan".

Por otro lado, a raíz de la queja de un jerezano que había pedido al Ayuntamiento la revocación de unas placas de vado y señales de tráfico que se encontraban en un solar de su propiedad, así como su retirada, sin obtener respuesta, el Defensor solicitó información en 2014 e igualmente varios de sus requerimientos no fueron atendidos, por lo que el pasado año acabó emitiendo una resolución en la que recuerda al Ayuntamiento su deber de colaboración en la tramitación de las quejas presentadas por la ciudadanía y recomendándole, además, que realice las actuaciones precisas para que la solicitud del interesado se resuelva sin dilaciones.

También el pasado año, el Defensor del Pueblo Andaluz inició una actuación de oficio para conocer los motivos por los que no se desdobla la carretera A-2078, entre Jerez y Rota, para evitar su peligrosidad y alta siniestralidad, que se cerró tras recibir información sobre las obras de mejora previstas por parte de la Consejería de Fomento.

Las quejas relativas a la sanidad también son numerosas, especialmente por las demoras para citas de especialistas y otras no estrictamente sanitarias, pero sí relacionadas, como la falta de limpieza en el hospital, en concreto en las escaleras de incendios.

El informe recoge además, entre otras, la queja formulada por vecinos para la declaración de Zona Acústicamente Saturada del espacio situado entre las calles San Pablo y Caballeros. Tras pedir información, el Ayuntamiento contestó al Defensor que ya había iniciado el procedimiento administrativo para esta declaración, que como se recordará, posteriormente quedó suspendida.